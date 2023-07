Le nouveau MacBook Air 15 M2 2023 succombe aux soldes et se trouve déjà en promotion

À côté de la version 13 pouces, le nouveau MacBook Air 15 M2 2023 change peu, hormis son écran XXL pour séduire le grand public. Si ce dernier vous intéresse, il profite de 100 euros de remise à la Fnac et Darty : le laptop passe de 1 599 euros à 1499 euros.

Le MacBook Air se décline maintenant dans une version 15 pouces. Ce qui change ? Avoir un ordinateur portable grand format, sans à passer par le MacBook Pro 16 pouces, qui au passage vaut près de 3 000 euros. Alors, certes, ce modèle de 15 pouces affiche un prix plus élevé que son petit frère, mais lors des soldes d’été, il coûte 100 euros de moins.

Les points forts du MacBook Air 15 M2 2023

Un grand confort d’affichage

Toujours propulsé par la puissante puce M2

De meilleurs haut-parleurs

Le MacBook Air 15 M2 2023 (8 Go RAM, 256 Go SSD) revient à 1 499 euros sur le site de Fnac, au lieu des 1 599 euros demandés au départ. L’offre est aussi disponible sur le site Darty.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant l’Apple MacBook Air 15 M2 2023. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter L' Apple MacBook Air 15 M2 2023 au meilleur prix ?

Qu’est-ce qui change sur le MacBook Air 15 M2 2023 ?

Le MacBook Air 15 M2 2023 copie le design du modèle 13 pouces. Sa principale nouveauté : son écran d’une diagonale de 15,3 pouces. Il offre un vrai gain de confort, particulièrement pour consulter du contenu multimédia en plein écran ou que l’on travaille avec plusieurs onglets ouverts. Toujours pas d’Oled ou du mini-LED, mais un écran « Liquid Retina » extrêmement net, colorée, lumineux et bord à bord (à une encoche près). Autre nouveauté appréciable : les haut-parleurs ont été améliorés : les six haut-parleurs de la version 15 pouces sont forts, plus clairs et dotés d’une puissance de basse.

On retrouve la puce M2, qui a déjà démontré sa puissance sur d’autres de la marque. Elle reste incroyablement puissante et permet de réaliser des tâches lourdes sans la moindre difficulté, comme du montage en 4K dans Final Cut Pro ou de l’édition photo dans Photoshop. Le MacBook Air 15 2023 est, lui aussi, dépourvu de ventilateurs, mais ce n’est pas un souci au vu optimisation des puces Apple Silicon. Quant à l’autonomie, il vous tiendra facilement la journée entière et se recharge via le fameux port MagSafe.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test sur l’Apple MacBook Air 15 M2 2023.

Soldes d’été 2023 : les meilleures offres choisies par Frandroid

Les soldes d’été ont officiellement commencé le mercredi 28 juin 2023 à 8h du matin en France et se termineront le mardi 25 juillet prochain à minuit. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres.

