L’incroyable GoPro Hero 11 à un prix imbattable sur Amazon

La GoPro Hero 11 est l'accessoire indispensable pour tous les amateurs d'aventure et de captation vidéo de haute qualité. Avec ses fonctionnalités avancées, son capteur performant, son verrouillage de l'horizon à 360 degrés et son mode 10 bits, cette caméra d'action repousse les limites de ce qui est possible en matière de capture d'images. L'action cam est disponible au prix de 399 € au lieu 549 € sur Amazon.

Comme à chaque nouvelle itération de son action cam, les modifications majeures de la GoPro se trouvent sous le capot de cette caméra : nouveau capteur, nouveau format d’image, nouveau champ de vision, mode 10 bits, effets vidéos de nuit, verrouillage de l’horizon et batterie Enduro. En outre, la marque confirme son engagement dans l’édition de vidéos en dévoilant le mode Automatic Highlight Videos. Son objectif ? Permettre à la caméra de télécharger vos vidéos, les analyser et vous proposer un montage regroupant les meilleurs moments de votre journée. La GoPro Hero 11 Black est disponible à 399 euros au lieu 549 euros sur Amazon.

Les bons points de la GoPro Hero 11

Une qualité d’image toujours au top

Nouveaux effets nocturnes

Verrouillage de l’horizon à 360°

Initialement au prix de 549 euros, l’action cam GoPro Hero 11 est disponible à 399 euros sur la boutique d’Amazon.

*Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant la GoPro Hero 11. Le tableau s’actualise automatiquement.*



au meilleur prix ? Où acheter La GoPro Hero 11 Black au meilleur prix ?

Même look, mais plus performante

GoPro a fait preuve d’économie en réutilisant le même châssis que sa caméra précédente, et cela présente au moins un avantage : les batteries des GoPro Hero 9 Black et Hero 10 Black sont compatibles avec la nouvelle Hero 11 Black, et vice versa.

La toute nouvelle caméra d’action GoPro Hero 11 est dotée, entre autres, d’un capteur de pointe, d’une fonction de verrouillage à 360 degrés de l’horizon et d’un mode 10 bits. Le tout nouveau format 8:7 de la GoPro permet un recadrage polyvalent en 16:9 et 9:16, idéal pour les publications sur les réseaux sociaux.

De plus, il offre un champ de vision HyperView et un mode de verrouillage automatique de l’horizon à 360°. Bien que ces options ne soient pas indispensables pour tous les utilisateurs, il convient de souligner les efforts déployés par GoPro pour répondre à leurs besoins.

De belles prestations même en basse lumière

La stabilisation et la qualité d’image sont, sans surprise, au rendez-vous, tant que les conditions d’éclairage le permettent. Les nouveaux modes nuit sont particulièrement réussis, permettant à GoPro de rendre accessible des effets généralement réservés aux amateurs, voire aux professionnels. Ces derniers apprécieront également le mode 10 bits introduit par la Hero 11 Black. En proposant cette fonctionnalité, GoPro permet à chacun d’explorer de nouveaux horizons créatifs.

Il convient de mentionner que l’autonomie reste relativement faible. Toutefois, GoPro mérite des éloges pour avoir inclus la nouvelle batterie Enduro avec la Hero 11 Black, qui a fait ses preuves en matière de performances durables. Vous pourrez ainsi prolonger vos sessions de capture sans vous soucier de la durée de vie de la batterie.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la GoPro Hero 11.

Soldes d’été 2023 : les meilleures offres choisies par Frandroid

Les soldes d’été ont officiellement commencé le mercredi 28 juin 2023 à 8h du matin en France et se termineront le mardi 25 juillet prochain à minuit. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres.

Nos sélections par marchands

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte Twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux Soldes d’été 2023

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).