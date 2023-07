Déjà à un prix imbattable, les Redmi Buds 3 Lite sont à -50 % à l’occasion des soldes

Dans leur gamme d'écouteurs bon marché, les Redmi Buds 3 Lite offrent un excellent rapport qualité-prix, surtout dans un segment où les performances ont tendance à se détériorer spectaculairement avec la baisse des prix. Si vous recherchez une paire d'écouteurs True Wireless (TWS) super abordable, légère, facile à utiliser avec une bonne connectivité Bluetooth et un bon son, alors ceux-ci pourraient vous convenir parfaitement. Ils sont au prix de 16,99 euros au lieu de 32,99 sur Amazon.

Si les Redmi Buds 3 Lite ne sont certes pas les meilleurs écouteurs true wireless disponibles sur le marché, ils restent parfaits pour ceux qui ont un budget limité et des exigences minimales. Ils se démarquent par leur prix abordable, sans compromettre la qualité. Les écouteurs Bluetooth Redmi Buds 3 Lite sont au prix imbattable de 16,99 euros au lieu de 32,99 euros sur Amazon.

Les Redmi Buds 3 Lite en quelques mots

Des écouteurs au format bouton, mais intra-auriculaires

Le son correct (codecs AAC et SBC)

Une bonne autonomie de 18 heures avec le boîtier

Déjà au prix très accessible de 32,99 euros ordinairement, les écouteurs Redmi Buds 3 Lite sont désormais à 16,99 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant les Redmi Buds 3 Lite. Le tableau s’actualise automatiquement.

Les meilleurs compagnons de nuit

Les Redmi Buds 3 Lite font partie des écouteurs sans fil les plus compacts que vous puissiez vous offrir. Ils sont complètement ronds à l’extérieur et à l’intérieur, et se fondent parfaitement dans vos oreilles lorsque vous les mettez. Capables de durer toute une nuit à un volume très bas, ils sont tout indiqués pour des sessions de méditation relaxantes et d’aide à l’endormissement.

Les commandes des Redmi Buds 3 Lite (Youth Edition) sont astucieuses pour une utilisation en dormant, car elles ne réagissent pas à une simple pression rapide. Vous ne contrôlerez pas facilement les écouteurs par accident, mais appuyer longuement sur le panneau tactile pour mettre en pause peut sembler compliqué. Cela dit, vous ne pouvez pas revenir à la piste précédente ou ajuster le volume, le schéma de contrôle est très limité.

Que donnent-ils sur le son ?

Concernant la qualité sonore, les Redmi Buds 3 Lite maîtrisent les bases et de nombreux petits détails. Ils ne vous offriront pas un son époustouflant, mais plutôt une signature audio grand public avec une forte mise en avant des basses. Cela peut parfois paraître un peu brouillon, mais jamais au point d’étouffer les voix et les autres instruments.

De plus, leurs haut-parleurs dynamiques de 6 mm atteignent des niveaux impressionnants sans distorsion, ce qui est rare dans cette gamme de prix. Les audiophiles pourraient trouver le son un peu trop « épais » à leur goût, mais si vous aimez la musique avec beaucoup de rythmes et de percussions, ces écouteurs sont parfaits pour vous.

