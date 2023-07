Oppo Pad Air : la première tablette de la marque est à moitié prix pendant les soldes

L'Oppo Pad Air est la toute première ardoise tactile lancée par la marque l'année dernière. Efficace et dotée d'une belle interface, elle peut convenir à un large public. En ce moment, elle marque encore plus de points grâce à son prix, qui passe de 299 euros à 149 euros chez Cdiscount pendant les soldes d'été.

C’est en fin d’année 2022 qu’Oppo a investi le marché des tablettes pour la toute première fois avec son ardoise sobrement baptisée Oppo Pad Air, au même moment d’ailleurs que la sortie de sa série de smartphones Reno 8. L’Oppo Pad Air affichait dès sa sortie un prix plutôt contenu, tout en proposant une fiche technique équilibrée, marquée notamment par de bonnes performances et une autonomie généreuse. Autre avantage dont elle bénéficie actuellement : une promotion de 150 euros pendant les soldes d’été.

Les points essentiels de l’Oppo Pad Air

Un écran 2K de 10,36 pouces avec un ratio 16:10

Une interface ColorOS agréable

Une bonne autonomie

Habituellement affichée à 299 euros, la tablette Oppo Pad Air est désormais proposée à 149 euros sur Cdiscount.

Une ardoise élégante qui se prend facilement en main

Pour sa première tablette, Oppo n’a pas vraiment misé sur un design très innovant : on retrouvera ainsi des angles arrondis et des tranches plates que l’on retrouve aujourd’hui sur plusieurs tablettes actuelles, à commencer par les récents iPad d’Apple. Ce choix n’est pas pour autant regrettable, tant la prise en main de ce modèle est facilitée et agréable, d’autant plus qu’elle se révèle plutôt légère avec ses 440 g. On regrettera peut-être que les bordures d’écran soient assez épaisses (8 mm, alors que sur la Honor Pad 8, l’une de ses concurrentes, elles ne dépassent pas les 7,2 mm).

En parlant de l’écran, justement, celui-ci adopte une diagonale de 10,36 pouces et propose un ratio 16:10, qui occupe 83,5 % de la surface totale de la tablette. On pourra ainsi profiter d’une largeur plus grande que pour un écran 16:9, ce qui est vraiment appréciable. L’écran LCD dispose également d’un taux de rafraîchissement de 60 Hz et d’une définition de 2000 par 1200 pixels, ce qui est plutôt attendu pour ce prix. Mais avec une taille aussi élevée, la définition pourra parfois paraître un peu faible. Autre bémol : la luminosité un peu faiblarde, qui compliquera la lecture de contenus en plein soleil.

Une expérience utilisateur agréable

À l’intérieur de l’Oppo Pad Air, on retrouvera un processeur d’entrée de gamme, le Qualcomm Snapdragon 680 accompagné de 4 Go de mémoire vive. Une configuration qui suffira pour enchaîner les usages courants, comme la navigation web ou le visionnage de vidéos, mais elle sera très juste pour des jeux vidéo gourmands. On appréciera surtout l’interface ColorOS qui offre une expérience utilisateur très agréable grâce à son esthétique soignée et ses nombreuses possibilités de personnalisation. Mention spéciale aussi pour le mode multitâche bien pratique.

Enfin, pour ce qui est de l’autonomie, on aura droit à une batterie de 7 100 mAh, qui permettra d’utiliser la tablette tout au long de la journée, y compris avec un usage intensif. L’Oppo Pad Air est par ailleurs fournie avec un chargeur de 18 W, soit la puissance maximale supportée par la tablette. Pour passer de 1 à 100 % de batterie, comptez un peu moins de deux heures.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’Oppo Pad Air.

