Apple Watch, Galaxy Watch ou Pixel Watch : les bons plans de la Black Friday Week sur les montres connectées à ne pas manquer

Xiaomi Watch S1 Active Noir

La Xiaomi Watch S1 Active est la version sport de la Watch S1, et cela se constate en premier lieu par son look. Elle propose un bracelet en silicone pour atténuer les effets de la sudation et un cadran plus résistant. Cette tocante offre un bel écran Amoled de 1,43 pouce en 466 x 466 pixels. Elle est capable de suivre précisément 19 activités différentes et de mesurer le rythme cardiaque, le niveau d’oxygénation du sang ou encore la qualité du sommeil. Le GPS intégré permet un suivi précis de vos séances en plein air et l’autonomie réelle est en moyenne de cinq à sept jours.

La montre connectée Xiaomi Watch S1 Active Noir en bref :

Une montre robuste pour le sport

Un bel écran de 1,43 pouce AMOLED

19 activités et une autonomie de presque sept jours

Garmin Venu 2

Garmin est le champion des montres connectées sportives et cette Garmin Venu 2 est une parfaite illustration. Elle affiche un diamètre de 45 mm, ce qui permet de profiter d’un large écran Amoled en 416 x 416 pixels. De plus, la tocante est certifiée 5 ATM, pour supporter les activités en extérieur ou aquatiques les plus rudes. Le suivi d’activité est très complet, ultra précis même avec le GPS intégré. Rythme cardiaque, niveau de stress, niveau d’oxygène dans le temps, ou encore votre niveau d’hydratation, elle mesure de très nombreux paramètres. Enfin, son autonomie est généreuse, allant de cinq à neuf jours est généreuse.

La Garmin Venu 2 en bref :

Retrouvez la Montre connectée Garmin Venu 2 à 279 € chez Amazon

Samsung Galaxy Watch 4

Dans l’écosystème de montres Samsung, la série des Galaxy Watch évolue année après année pour offrir une expérience toujours améliorée. Si la Samsung Galaxy Watch 4 est un peu datée, elle reste pertinente à l’achat notamment grâce au logiciel WearOS régulièrement mis à jour. La montre se distingue aussi par son bel écran consultable selon vos envies. En bref, cette smartwatch est aussi pertinente pour le quotidien que pour le suivi sportif. Lors de la Black Friday Week, Samsung Galaxy Watch 4 à 139 euros au lieu de 229 euros.

La Samsung Galaxy Watch 4 en bref :

Son design élégant

Le superbe écran

WearOS au quotidien

Retrouvez la Samsung Galaxy Watch 4 à 139 € sur Amazon

Amazfit GTR 4

La Amazfit GTR 4 est une jolie montre connectée, qui affiche un élégant boîtier de 45 mm avec une molette de navigation aussi esthétique que précise. Nous avons droit à un bel écran de Amoled de 1,75 pouce en 336 x 384 pixels, et même à un GPS double bande intégrée. Elle propose 150 modes sportifs et se synchronise même avec Strava et Adidas Running. Au niveau des mesures, nous avons accès à la fréquence cardiaque, la saturation en oxygène dans le sang, le niveau de stress, la fréquence respiratoire et la qualité du sommeil. Côté autonomie, comptez entre une à deux semaines.

La Amazfit GTR 4 en bref :

Un excellent rapport qualité-prix

Une conception sérieuse

Des fonctions complètes

Retrouvez la montre connectée Amazfit GTR 4 à 183 € sur Amazon

Apple Watch Ultra

L’Apple Watch Ultra est le haut du panier de la gamme de montres connectées du constructeur à la pomme. Son boîtier en titane de 49 mm et son verre saphir assurent une résistance hors du commun sur le marché. De plus, elle est certifiée IPX6 contre les poussières et assure une résistance à l’eau jusqu’à 100 m. Le niveau de saturation en oxygène dans le sang, la fréquence cardiaque, la température sont mesurés avec précision. Cela est également le cas de la position GPS, de l’altitude et même la profondeur. Son écran OLED de 1,92 pouce est d’une luminosité resplendissante et enfin son autonomie frise les quatre jours.

L’Apple Watch Ultra en bref :

Une des montres les plus résistantes du marché

Un écran renversant

GPS et suivi sportif aussi complet que précis

Retrouvez la Montre connectée Apple Watch Ultra </span>à 749 € sur Amazon

Google Pixel Watch

Avec son design en galet de 414 mm, cette Pixel Watch affiche un look atypique et tout en charme qui fait mouche. Son écran Amoled en 450 × 450 pixels est de toute beauté et très lumineux. Un capteur de luminosité embarqué permet à l’affichage de s’adapter à votre environnement pour un affichage toujours juste. Elle mesure bien entendu la fréquence cardiaque, offre un GPS précis et 41 modes sportifs différents.

La Google Pixel Watch en bref :

Un design très réussi

Une qualité de fabrication haut de gamme

Des fonctions complètes

Garmin Fenix 7 Sapphire Solar

La Garmin Fenix 7 est une montre connectée sportive haut de gamme aux fonctionnalités poussées et pouvant se targuer d’avoir le GPS le plus précis du marché. Cette version « Sapphire Solar » possède la particularité d’offrir une recharge solaire qui vous évitera de tomber en rade de batterie. Comptez ainsi 73 heures avec le GPS, 22 jours pour une utilisation en mode montre connectée et 74 jours en mode expédition. Cette montre couvre tous les sports possibles et imaginables et offre des centaines de programmes d’entrainement.

D’ordinaire vendue plutôt exorbitant, elle profite d’une réduction de 41 % dans sa version Sapphire Solar Titane chez le spécialiste i-Run.

La Garmin Fenix 7 Sapphire Solar Titane en bref :

Une montre connectée avec écran tactile et certifiée 10 ATM

La précision du GPS multi-bandes

Au moins 14 jours d’autonomie avec recharge solaire

