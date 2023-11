Qui attendait un TV OLED 4K LG de 55 pouces à moins de 1 000 € pour le Black Friday ?

Vous avez comme projet de changer votre téléviseur durant le Black Friday ? Nous avons l’offre qu’il vous faut : le récent TV LG Oled de la gamme B3 (2023) en 55 pouces, est aujourd’hui en promotion à 954 euros au lieu de 1 399 euros habituellement.

Souvent (très) onéreux, les TV Oled nécessitent un budget conséquent pour profiter de leur excellente qualité d’image. Toutefois, certains e-marchands n’hésitent pas à alléger la facture pendant le Black Friday. C’est le cas de Cdiscount qui propose le récent LG B3 en 55 pouces plus de 400 euros moins chers.

L’essentiel à retenir du LG OLED55B3

Une dalle 4K Oled de 55 pouces

Les formats HLG, HDR10, Dolby Vision IQ et Atmos

Des ports HDMI 2.1 avec 4K@120 Hz, l’ALLM et le VRR

Sans oublier l’interface fluide webOS

Depuis sa sortie, le téléviseur LG OLED55B3 est disponible à 1 399 euros, mais à l’occasion du Black Friday Week, on le trouve en promotion à 954 euros sur le site Cdiscount en appliquant le code 25DES299.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le LG OLED55B3. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La LG OLED55B3 au meilleur prix ?

Un dalle Oled signée LG

Le téléviseur Oled B3 de chez LG a beau utiliser une dalle White-Oled, moins lumineuse que les séries C3 et G3 (30 % et 70 % de luminosité en moins respectivement, d’après la marque). Sa dalle de 55 pouces reste très agréable à regarder, avec des contrastes infinis, des noirs bien profonds et une très bonne calibration des couleurs.

Ce téléviseur fournit également une excellente définition grâce à sa compatibilité 4K HDR. Son processeur Alpha 7 de 6ᵉ génération permet de traiter plus rapidement les images pour obtenir une meilleure qualité. Il est aussi compatible avec les normes vidéo, HDR10 et le Dolby Vision IQ pour une expérience comme au cinéma. Quant à la partie audio, elle est assurée par du Dolby Atmos pour un résultat bien immersif.

Aussi à l’aise pour le gaming

LG pense aux joueurs et aux joueuses, et inclut deux ports HDMI 2.1 supportant toutes les technologies d’optimisation pour les jeux vidéo. Il autorise la 4K@120Hz, et prend aussi en charge le VRR, ainsi que l’ALLM, parfait pour combattre le phénomène de tearing, ou déchirure d’écran. Vos gameplay seront fluides grâce à un temps de réponse ultra rapide de 0,1 ms, la compatibilité Nvidia G-Sync et AMD FreeSync Premium.

LG oblige, on a droit à l’interface WebOS 23 réservés à la génération 2023. Elle change d’apparence et intègre des Quick Card, de nouvelles notifications, un mode d’image personnalisé et de nouveaux menus de fonctions raccourcis. Cet OS devient plus simple et bien plus rapide. Elle donne accès aux applications qu’on apprécie : Netflix, Prime Video ou YouTube. Enfin, on retrouve la compatibilité avec les assistants Google et Amazon Alexa, pour que vous puissiez profiter du contrôle vocal.

Lire aussi

Quelles sont les meilleures TV LG en 2023 ?

Black Friday 2023 : pour ne rien rater des offres !

Le Black Friday a officiellement commencé le vendredi 24 novembre 2023, et dure jusqu’au dimanche soir. Le lendemain, le Cyber Monday prendra le relais pour une seule journée de prolongations sur les promotions.

Retrouvez nos sélections du Black Friday par thématiques :

Retrouvez nos sélections du Black Friday par marchands et par marques :

Retrouvez nos sélections du Black Friday selon un budget précis :

Pour ne rater aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien manquer des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte X (Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel).

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday.

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en un clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.