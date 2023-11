RED fait mieux que Bouygues avec son forfait 5G 130 Go du Black Friday

Les forfaits 5G ont beau proposer des débits très rapides, ils sont aussi coûteux et ne sont pas forcément populaires dans ce contexte où l'on cherche à faire des économies sur toutes les dépenses quotidiennes. Mais les opérateurs low-cost parviennent à proposer des forfaits 5G à un prix contenu et c'est notamment le cas de RED by SFR avec cette série spéciale qui prendra fin en même temps que le Black Friday.

Il semblerait que le Black Friday s’invite aussi sur le marché des forfaits mobile puisque RED, l’opérateur low-cost de SFR, lance une série spéciale qui prendra fin en même temps que l’événement promotionnel. Et il ne s’agit pas là de n’importe quel forfait, mais d’un forfait 5G avec une grosse enveloppe de 130 Go de data, à prendre ou à laisser, mais il faut se décider avant dimanche soir. Cette série spéciale est proposée à 13,99 euros par mois et c’est toujours sans engagement.

Ce que propose ce forfait RED by SFR

Un forfait 5G avec 130 Go de data

Une enveloppe de 26 Go pour l’UE et les DOM

Les appels, SMS et MMS illimités

C’est sans engagement !

Jusqu’au soir du dimanche 26 novembre, RED by SFR propose ce forfait 5G avec une enveloppe de 130 Go de données mobiles pour 13,99 euros par mois. Comme toujours chez l’opérateur low-cost, c’est sans engagement, il est donc possible de résilier son forfait même après seulement un mois d’abonnement. B&You propose quant à lui 100 Go en 5G pour le même prix.

Une grosse enveloppe de données, et en 5G !

Lorsque l’on est souvent en déplacement, loin de son point Wi-Fi domestique, il peut arriver que l’on consomme beaucoup de data en naviguant sur Internet, en regardant une série en streaming ou en postant des photos sur Instagram. Pour ces gros consommateurs, RED by SFR propose ce forfait de 130 Go de données mobiles dont 26 Go peuvent être utilisés dans les zones UE et DOM. Dans le cas improbable où l’enveloppe est épuisée, une recharge de 50 Go à hauteur de 10 € est proposée.

À l’instar de Sosh avec Orange, RED dispose des infrastructures réseau de sa maison mère, SFR, ainsi que le même support client. D’après les derniers relevés de l’ARCEP, si SFR couvre 99 % du territoire en 4G, la couverture 5G se concentre plutôt autour des grandes agglomérations mais avec un grand nombre de sites 3,5 GHz avec environ 4 000 antennes, juste derrière Orange. En clair, ce forfait vaut le coup mais uniquement si l’on vit dans une zone urbaine.

Les télécommunications illimitées !

Avec cette enveloppe conséquente de données mobiles, ce forfait propose les habituels appels, SMS et MMS illimités vers tous les numéros fixes et mobiles de France métropolitaine et des DOM (hors Mayotte). Ces télécommunications illimitées s’appliquent également depuis un pays de l’Union Européenne ou les DOM. Il y a toutefois une limite de trois heures par appel, au-delà, la communication est automatiquement coupée. Il n’est pas non plus possible d’envoyer des SMS à plus de 200 destinataires par mois.

Pour rappel, l’offre prend fin le soir du dimanche 26 novembre et c’est sans engagement.

Pour en savoir encore plus, lisez notre avis complet sur RED by SFR.

Comment conserver mon numéro ?

Vous pouvez bien évidemment conserver votre numéro mobile actuel en changeant de forfait. Tout d’abord, il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait ensuite sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription. Si vous ne savez pas comment procéder, consultez notre tutoriel pour demander votre RIO.

Black Friday 2023 : pour ne rien rater des offres !

Le Black Friday a officiellement commencé le vendredi 24 novembre 2023, et dure jusqu’au dimanche soir. Le lendemain, le Cyber Monday prendra le relais pour une seule journée de prolongations sur les promotions.

Retrouvez nos sélections du Black Friday par thématiques :

Retrouvez nos sélections du Black Friday par marchands et par marques :

Retrouvez nos sélections du Black Friday selon un budget précis :

Pour ne rater aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien manquer des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte X (Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel).

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday.

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en un clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.