LG ou Samsung : quel TV 4K OLED de 48 pouces en promotion choisir ?

Si vous souhaitez changer de téléviseur, vous devriez trouver votre bonheur avec le LG OLED48C3 et le Samsung TQ48S90D. Deux TV Oled de 48 pouces en promo à moins de 1 000 euros, mais lequel des 2 finira dans votre salon ? Nous allons tenter de vous aider à choisir dans ce comparatif.

Samsung TQ48S90D vs LG OLED48C3

L’Oled représente souvent le Graal pour visionner des contenus vidéos et sur le marché, LG revient souvent comme marque de référence. Mais, c’est sans compter, Samsung qui s’aventure plus récemment dans les contrées de l’Oled, et marche sur les plates-bandes de son rival.

À côté de ses bonnes références QLED, Samsung met à disposition des modèles complets comme le TQ48S90D (2024) qui coche plein de cases. De l’autre côté, on trouve chez LG, sa série C3, qui a beau avoir été remplacé, mais reste très apprécié. Ces deux références sont actuellement en promotion, et paraissent être une bonne affaire. Mais, lequel des deux téléviseurs choisir ? Nous allons tenter de vous éclairer dans votre choix à travers ce comparatif en détaillant chacune des qualités et des inconvénients des deux produits.

Les téléviseurs en promotions

Deux petits téléviseurs à la conception soignée

Que ce soit sur le modèle TQ48S90D de Samung ou sur le modèle C3 de LG, on a une diagonale de 48 pouces, soit 122 centimètres. Si les téléviseurs de 55 et 65 pouces sont les plus courants, ils se montrent parfois trop imposants. Avec ces deux téléviseurs, vous avez un écran plus petit, qui peut se glisser plus discrètement dans votre salon ou dans une chambre à coucher. Cette diagonale reste raisonnable pour regarder confortablement ses contenus favoris.

Les deux produits ne manquent pas de charme, car une fois installée dans votre salon, vous aurez droit à des télés avec de belles finitions. On a droit à des matériaux qualitatifs, un cadre en aluminium extrêmement fin et un pied central solide sur l’un comme sur l’autre.

De l’Oled, les meilleures normes vidéos…

Sur ses deux modèles de 48 pouces, on a droit à des dalles Oled. On profite ainsi des contrastes infinis, des noirs profonds et des couleurs vives et une excellente luminosité.

Connu pour en délivrer d’excellentes qualités, LG impressionne encore. Ici le modèle 48 pouces ne profite pas de la même luminosité que les autres de la gamme C3, mais délivre une très bonne qualité d’image. Son processeur, l’Alpha 9 Gen 6, permet d’obtenir une meilleure réactivité dans les ajustements des images, et fait une meilleure mise à l’échelle des contenus par rapport au modèle C2. Avec sa résolution 4K de 3 840 x 2 160 pixels, il offre des contrastes et des noirs parfaits, ainsi qu’une excellente luminosité. Le téléviseur supporte les normes HDR10, HDR10 Pro et Dolby Vision IQ, pour une image parfaitement calibrée, proche de l’expérience cinéma. Les couleurs sont vives et les détails bien présents, surtout avec les modes Cinéma, Lumineux et Sombre. Quant à l’audio, le LG 48C3 s’appuie sur un système sonore 2.2 avec deux haut-parleurs de 10 W RMS et deux woofers de 10 W RMS également, compatibles avec Dolby Atmos et DTS:X.

Le Samsung TQ48S90D n’a pas à rougir à côté de son concurrent. Il offre aussi une excellente qualité d’image grâce à la technologie Oled avec des noirs profonds et des couleurs intenses. Son processeur NQ4 AI Gen2 restitue au mieux les contenus en 4K et apporte une meilleure luminosité. On a droit à des images sublimes avec en plus la compatibilité 4K et HLG, HDR10, HDR10+. Pas de Dolby Vision, mais Samsung intègre un mode Filmmaker pour des images très détaillées. Sur la partie audio, il ne déçoit non plus, pas grâce à son système Dolby Atmos et la technologie Object Tracking Sound (OTS). Avec lui, le son se déplace en fonction des mouvements des objets à l’écran, c’est assez bluffant à l’usage. Vous pouvez également associer le téléviseur sans fil à une barre de son Samsung compatible, pour une qualité audio améliorée : c’est la magie de la fonction Q-Symphony. Sinon, de base, vous profitez d’une puissance sonore de 40W RMS.

Les gamers vont être comblés…

Le modèle C3 est un téléviseur polyvalent : les joueuses et les joueurs peuvent brancher leur Xbox Series ou la PlayStation 5 via les ports HDMI 2.1. L’affichage 4K et le taux de rafraîchissement capable de monter jusqu’à 120 Hz apporte la fluidité nécessaire pour jouer dans les meilleures conditions. Avec un temps de réponse de 0,1 ms, la compatibilité NVIDIA G-Sync et AMD FreeSync Premium, la prise en charge du VRR et ALLM, LG donne toutes les cartes en main pour profiter d’une expérience de jeu fluide, sans saccade.

Le téléviseur Samsung possède aussi de sérieuses aptitudes dans le volet gaming. Avec une fréquence de rafraîchissement qui va jusqu’à 144 Hz et à la technologie FreeSync Premium, c’est un super choix si vous voulez l’utiliser pour jouer à la PS5 ou la Xbox ou sur PC. En plus, vous profitez du Gaming Hub intégré qui permet de jouer directement sur la TV sans console, simplement avec une connexion internet haut débit. Ça fonctionne avec le Cloud gaming, donc si vous avez un compte Xbox ou GeForce Now et l’abonnement qui va avec, il suffit d’une manette reliée en Bluetooth au téléviseur et ça suffit.

WebOS vs TizenOS : deux systèmes d’exploitation différents

Si certaines marques choisissent Google TV, d’autres conçoivent leur propre système d’exploitation, comme c’est le cas pour les constructeurs sud-coréens.

Samsung propose TizenOS, qui devient plus personnalisable en 2024. Les utilisateurs peuvent créer des profils individuels pour des recommandations adaptées à leurs goûts. Que ce soit au niveau des réglages ou accéder aux contenus en ligne, cette interface est intuitive et ergonomique. On y trouve l’interface SmartThing pour contrôler les objets connectés présents à la maison, l’univers Workspace pour connecter facilement un PC, voire un smartphone de la marque. Elle propose d’office les raccourcis vers certaines plateformes de SVOD comme Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, MyCanal, etc. Les assistants vocaux sont également de la partie, pour pouvoir contrôler votre téléviseur avec votre voix. Et la bonne nouvelle, c’est que vous allez pouvoir profiter de 7 ans de mise à jour.

Du côté de LG, c’est bien son propre système exploitation que l’on retrouve sur le TV C3. WebOS 23 intègre des Quick Card, correspondant à des activités : Télétravail, Tableau de bord maison, Sports, Jeu, Musique. Dans chaque univers, LG propose des outils adaptés. L’interface propose aussi un mode d’image personnalisé et des menus de fonctions raccourcis. Cet OS est simple et rapide. Bien entendu, on peut accéder rapidement aux principales plateformes de streaming et applications. Il est aussi compatible avec les différents assistants vocaux du marché.

LG ou Samsung ? Quel TV finira dans votre salon ?

Après avoir détaillé les deux modèles, il est temps de faire le point pour vous aider dans votre choix.

Samsung arrive à faire aussi bien que le cador du marché. La qualité d’image proposée est très agréable sur cette petite diagonale et peut totalement vous immerger dans vos contenus multimédias préférés. Même les joueurs et les joueuses vont pouvoir être combler : la marque va jusqu’à proposer un taux de rafraîchissement capable de monter jusqu’à 144 Hz réglé en Full HD. Pratique pour les joueurs PC. Mieux encore, il propose une belle durabilité, pour faire la différence sur le marché des téléviseurs. Eh oui, 7 ans de mise à jour sur ses smartphones… et autant sur ses téléviseurs. Une bonne chose pour profiter des nouveautés logicielles même après plusieurs années avec. Un élément qui peut faire pencher la balance pour ce modèle. Seul regret, l’absence du Dolby Vision…

Avec le C3 de LG, pas de doute, vous avez affaire à un téléviseur de qualité, que ce soit en termes de design, d’image ou de fonctionnalités. LG fournit un excellent téléviseur avec de belles images, mais aussi à l’aise pour le gaming avec des ports HDMI 2.1 et des fonctions optimisées pour le jeu. Il est dommage que le petit modèle ne profite pas d’une plus grande luminosité, tout comme ses grands frères, mais dans l’ensemble ce téléviseur est une vraie réussite. Lisez notre test pour en savoir plus.

Si le téléviseur de LG ou de la marque Samsung ne vous ont pas convaincu, il existe d’autres modèles d’une diagonale de 48 pouces. Pour les découvrir, nous vous invitions à consulter dès maintenant notre guide des meilleurs TV 4K 50 et 48 pouces (4K HDR) du moment.

