Les tablettes tactiles Apple, Samsung, Xiaomi et Honor enchaînent les promotions avant le Black Friday : le top 9 des offres

Les tablettes tactiles sont de bons accessoires, à la maison comme en déplacement. À l’occasion de ce « Black November », elles profitent de jolies réductions chez le e-commerçants français.

La période avant Noël est le moment idéal pour faire de bonnes affaires. Les tablettes tactiles, elles aussi, peuvent ainsi profiter de belles baisses de prix. Vous trouverez ici différents modèles, des tablettes les plus abordables autour de 100 euros aux modèles beaucoup plus premium.

Les offres tablettes :

À propos de tablettes, vous pouvez consulter nos modèles favoris dans notre sélection de 2024, ainsi que les modèles pas chers que nous préférons.

Apple iPad Pro M4 11

Si le marché des tablettes tactiles est largement dominé par Apple, ce n’est pas pour rien. Il n’y a qu’à jeter un œil à la toute dernière version de l’iPad Pro avec la puce M4 pour s’en rendre compte. Cette tablette cache sous sa fine carapace une puissance monstrueuse, rajoutez à cela une belle autonomie et un écran de qualité. Dommage qu’iPadOS ne soit pas assez correctement optimisé, ce qui la bride légèrement.

Les points forts de l’Apple iPad Pro M4 11

Tablette fine très bien finie

Un écran OLED époustouflant

Les performances hallucinantes de la puce M4

Au lieu de 1 219 euros, l’Apple iPad Pro M4 de 11 pouces (version Wi-Fi – 256 Go) en version internationale est aujourd’hui disponible en promotion à 949,99 euros chez Rakuten.

Samsung Galaxy Tab A9+

La Galaxy Tab A9+ est une tablette vraiment abordable, avec pourtant un grand écran, une rareté à ce prix. Vous profitez d’un beau cadre aluminium et de l’interface One UI 5.1. À moins de 170 euros, c’est une affaire.

Les points forts de la Galaxy Tab A9+ :

Écran HD 11 pouces

Compatible Dolby Atmos

RAM 4 Go

Au lieu de 259,99 euros, la Samsung Galaxy Tab A9+ (64 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 159,99 euros chez Cdiscount.

La même en plus petite : Galaxy Tab A9

Si vous n’avez pas besoin d’un aussi grand écran, optez pour la version classique de la Galaxy Tab A9, en 8,7 pouces. Elle est ainsi encore moins chère, surtout grâce à la promo actuelle.

Les points forts de la Galaxy Tab A9+ :

Un écran WXGA+ de 8,7 pouces

La charge rapide

Un multitâche efficace

Lancée à 189,90 euros, la Samsung Galaxy Tab A9 (64 Go) est en ce moment proposée à 105,99 euros sur le site AliExpress.

Honor Magic Pad 2

On passe sur un budget plus élevé avec une tablette milieu de gamme de chez Honor. La Magic Pad 2 propose un très grand écran, un processeur Snapdragon 8s Gen 3 et des fonctionnalités IA bienvenues. La charge rapide à 66W fait aussi bien plaisir.

Les points forts de la Honor Magic Pad 2 :

Un design tout en finesse

Une dalle OLED de 12,3 pouces + 144 Hz

MagicOS 8.0 et sa dose d’IA

Lancée à 599,90 euros, puis réduite à 499,90 euros, la tablette Honor Magic Pad 2 est désormais proposée à 474,90 euros sur le site de Honor grâce au code promo A95ACPS. Un chargeur 66 W est aussi offert.

Lenovo Tab P12

La tablette de Lenovo dispose d’un bel écran 3K et d’un stylet : elle peut ainsi convenir aux créatifs. Elle abrite une puce MediaTek Dimensity 7050, épaulée par 8 Go de RAM et ici complétée par 128 Go de stockage.

Les points essentiels de la Lenovo Tab P12 :

Un écran 3K de 12,7 pouces qui peut se diviser en 4

Un stylet réactif

Une grande autonomie

Au lieu de 549 euros, le pack Lenovo Tab P12 avec clavier + stylet est actuellement disponible à 299,99 euros chez Darty. La tablette seule coûte normalement 399 euros.

Huawei MatePad 11.5″S

Dévoilée en même temps que l’iPad Pro M4 d’Apple, la dernière Huawei MatePad se pose clairement en rivale du fer de lance de la firme de Cupertino. Cette tablette coûte deux fois moins cher mais se veut être tout aussi productive, d’autant plus que le clavier fourni en fait un vrai petit laptop.

Les points forts de la Huawei MatePad 11.5″S

Son écran OLED de 11,5 pouces de 2.8K et 144 Hz

La technologie PaperMatte qui rend l’écran anti-reflets

Une autonomie supérieure à 20 heures

Au lieu de 499,99 euros, la Huawei MatePad 11.5″S avec son clavier AZERTY est aujourd’hui disponible en promotion à 455,99 euros en boutique officielle avec le code promo A5BLACKDAYS

Xiaomi Pad 6

La Pad 6 est une tablette 11 pouces qui profite d’un design élégant et compact. Elle sera idéale à emporter partout, et offre d’ailleurs une belle autonomie et une recharge rapide, le bloc secteur de 33W étant d’ailleurs livré avec. Un très bon rapport qualité/prix.

Les points forts de la Xiaomi Pad 6 :

Processeur Snapdragon 870

Écran ultra HD 2,8K 144 Hz

Dolby Atmos

Au lieu de 400,20 euros, la tablette de Xiaomi est disponible sur leur boutique officielle à 280,20 euros.

Honor Pad X9

Lancée il y a un peu plus d’un an, la Honor Pad X9 est l’un des produits phares du constructeur chinois et l’une des tablettes Android les plus abordables du moment. Un segment qui connaît depuis quelques mois un regain d’intérêt, surtout pour un usage familial ou tout simplement naviguer sur internet et regarder des séries sur un écran plus agréable à regarder.

Les points forts de la Honor Pad X9

Une dalle LCD en FHD+ rafraîchie à 120 Hz

Un rapport performances/prix correct

Une autonomie autour de 13 heures

Au lieu de 249,90 euros habituellement, la Honor Pad X9 est aujourd’hui disponible en promotion à 124,90 euros en boutique officielle grâce à un coupon de remise de 125 euros.

Redmi Pad SE 8.7 4G

On passe ici sur un mini format avec la petite Xiaomi Pad SE de 8,7 pouces. Elle fera le job en tant que tablette d’appoint et sera parfaite pour lire un peu en vacances. À 100 euros, vous n’aurez pas mieux !

Les points forts de la Redmi Pad SE 8,7 :

Processeur MediaTek Helio G85

Batterie haute capacité de 6650 mAh

Écran 90 Hz avec luminosité jusqu’à 600 cd/m²

Normalement proposée autour des 150 euros, elle se trouve actuellement à 109,99 euros chez Cdiscount.

Afin de ne pas louper les différentes offres Tech que nous recommandons chaudement lors de cette période, voici quelques sélections de produits :

