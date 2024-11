Black Friday : iPad pas cher et Galaxy Tab abordable, voici les meilleures offres sur les tablettes Apple et Android

Le Black Friday est enfin lĂ ! C’est le moment de se ruer sur les rĂ©ductions accordĂ©es aux diffĂ©rentes tablettes tactiles — et il y en a Ă la pelle. Pour vous aider Ă vous y retrouver dans cette flopĂ©e d’offres, nous avons triĂ© et rassemblĂ© ce qui se trouve de mieux chez les e-commerçants.

Le grand jour est lĂ : le Black Friday est l’occasion ou jamais de faire des affaires en or. Si vous avez besoin d’une tablette, ou bien d’une liseuse Ă©lectronique, vous ĂŞtes au bon endroit pour repĂ©rer les rĂ©ductions les plus intĂ©ressantes. Nous avons rassemblĂ© ici les meilleures offres sur les tablettes en ce jour de promos sur la tech. C’est parti !

Les meilleures offres tablettes du Black Friday

Si vous souhaitez des conseils sur les meilleurs modèles de tablettes, jetez un Ĺ“il sur nos guides d’achat dĂ©diĂ©s. Nous en avons un sur les meilleurs modèles testĂ©s par la rĂ©daction, ainsi qu’un autre sur les meilleurs modèles pas chers. Pour des conseils sur les liseuses, c’est par ici.

Apple iPad 9

Certes, l’iPad 9 lancé en 2021 présente un design un brin démodé et son processeur n’est clairement pas le plus récent. Mais cette tablette Apple demeure tout à fait efficace et permet d’enchaîner des tâches classiques sans accroc. Elle constitue aussi une bonne porte d’entrée dans l’écosystème de la Pomme pour celles et ceux qui n’ont vraiment pas le budget pour acheter un iPad 10, Air ou Pro. Surtout, l’iPad 9 est l’ardoise la plus abordable de la marque, et c’est encore plus le cas actuellement grâce à cette offre du Black Friday.

Les points forts de l’iPad 9

Son prix très bas pour une tablette Apple

Ses bonnes performances

Son autonomie assez généreuse

Lancé à 439 euros, l’iPad 9 de 2021 est aujourd’hui proposé à seulement 229,99 euros sur Rakuten avec le code promo BLACK20.

Apple iPad Pro M4 13 »

Une tablette exceptionnelle : voici le qualificatif que l’on a choisi, au terme de notre test, pour parler du récent iPad Pro M4. Ses performances impressionnantes suffisent à l’intégrer dans notre classement des meilleures tablettes du moment. Alors, certes, cet iPad Pro n’est pas dénué de petits défauts, mais il est largement recommandable, encore plus pendant le Black Friday.

Les points forts de l’Apple iPad Pro M4 13 »

Sa qualité de fabrication

Ses performances impressionnantes grâce à la puce M4

Une dalle OLED lumineuse et bien calibrée

Au lieu de 1 569 euros, l’Apple iPad Pro M4 13 » (256 Go) est aujourd’hui disponible en promotion Ă 1 258 euros sur Rakuten avec le code promo BLACK20.

Apple iPad Air 11 »

Avec la puce M2 en son sein, la dernière génération de tablette milieu de gamme d’Apple se rapproche de plus en plus de sa grande sœur, l’iPad Pro. Puissant, l’iPad Air 11’’ est, comme toujours, le bon compromis entre puissance et accessibilité.

Les points forts de l’iPad Air 11 »

Un Ă©cran sublime et un joli design

Des performances au top

La durée de vie

Au lieu de 719 euros, l’iPad Air 11″ M2 de 2024 est aujourd’hui disponible en promotion Ă 649 euros chez Darty.

Xiaomi Redmi Pad Pro 12,1″

Le meilleur VPN pour les appareils Apple Pendant le Black Friday le VPN le plus performant du marché casse ses prix comme jamais et offre 6 mois d’abonnements gratuits en plus ! Le VPN parfait pour iPhone, Mac et iPad

Le modèle Pro de la tablette Xiaomi offre de jolies caractéristiques, à commencer par un vaste écran parfaitement défini et fluide, en 120 Hz. Vous pourrez aussi compter sur une grosse batterie de 10 000 mAh et une charge rapide à 33 W pour les plus impatients. Elle est en plus vendue en pack avec un folio et un clavier !

Les points forts de la Redmi Pad Pro 12,1″

Écran 12.1″ en 2,5 K

Processeur Snapdragon 7s Gen 2

Stockage 128 Go

Au lieu de 359 euros, le pack contenant la tablette et son clavier baisse Ă 279,99 euros chez la Fnac avec le code promo BF10.

Samsung Galaxy Tab S9

Ce sont certes les iPad qui dominent le marché des tablettes tactiles, mais les Samsung Galaxy Tab sont elles aussi en bonne place sur le segment du haut de gamme. Quand bien même les Galaxy Tab S10 sont déjà sorties, les Tab S9 restent des modèles intéressants avec leur processeur puissant et leur écran AMOLED. Cerise sur le gâteau, Galaxy AI est désormais disponible sur cette tablette !

Les points forts de la Samsung Galaxy Tab S9

Un écran AMOLED de 11 pouces rafraîchi à 120 Hz

Elle carbure avec un Snapdragon 8 Gen 2

Une belle autonomie avec sa batterie de 8 400 mAh

Au lieu de 899,99 euros, le pack Samsung Galaxy Tab S9 avec la tablette de 128 Go, un Ă©tui de protection et un chargeur 45 W est aujourd’hui disponible en promotion Ă 649,99 euros sur la Fnac.

En un peu plus accessible, la Samsung Galaxy Tab S9 FE (128 Go) est aujourd’hui disponible en promotion Ă 379,99 euros au lieu de 529,99 euros sur la Fnac. Pour rappel, le code BF10 vous crĂ©dite de 10 euros sur votre carte Fnac tous les 100 euros d’achat.

Par ailleurs, Darty vend la Samsung Galaxy Tab A9+ en pack avec sa protection « book cover » pour 199 euros.

Apple iPad Mini 7 (2024)

Tout comme avec ses iPhone, Apple décline ses tablettes tactiles iPad sous différents formats. Ici, nous vous parlons de l’iPad Mini, le format le plus petit de la gamme avec un écran de 8,3″. Une petite tablette à emmener partout pour profiter de tous vos contenus multimédias sans limites, avec une bonne puissance générale et surtout une promotion de plus de 100 euros pour la Black Friday Week.

Les points forts de l’Apple iPad Mini 7 (2024)

Une autonomie de 14h30 en usage mixte

Une puce A17 Pro pour un max de puissance

Un format compact, et tout mignon

Au lieu de 609 euros, l’Apple iPad Mini 7 (2024) est aujourd’hui disponible en promotion Ă 444 euros sur Rakuten. Notez qu’il s’agit d’une version internationale.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024)

En 2020, Samsung présentait sa Galaxy Tab S6 Lite, une tablette Android dédiée à une utilisation légère pour la maison. Deux ans plus tard, la marque a sorti une deuxième version et voilà qu’aujourd’hui, elle profite d’une nouvelle réédition en 2024. Une version un peu améliorée qui devrait vous plaire.

Les points forts de la Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024)

Une tablette aux finitions soignées et endurante

Un Exynos 1280 pour les performances

Le S-Pen inclus

Au lieu de 429 euros, la Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) est aujourd’hui disponible en promotion Ă 259 euros sur Amazon.

Xiaomi Pad 6

La Pad 6 est une tablette 11 pouces qui profite d’un design élégant et compact. Elle sera idéale à emporter partout, et offre d’ailleurs une belle autonomie et une recharge rapide, le bloc secteur de 33W étant d’ailleurs livré avec. Un très bon rapport qualité/prix.

Les points forts de la Xiaomi Pad 6

Un processeur Snapdragon 870 pour les performances

Écran LCD 2.8K avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz

Une grosse autonomie avec sa batterie de 8 840 mAh

Au lieu de 400,20 euros, la Xiaomi Pad 6 (128 Go) est aujourd’hui disponible en promotion Ă 280,20 euros en boutique officielle.

Kobo Libra Colour

C’est tout rĂ©cemment que Kobo a commercialisĂ© sa première liseuse couleur : la Libra Colour. De quoi apprĂ©cier pleinement les bandes dessinĂ©es, les pages couleur des mangas, les romans graphiques ou mĂŞme les livres de cuisine. TestĂ©e et approuvĂ©e par nos soins, elle se rĂ©vèle ĂŞtre une bonne alternative aux Kindle d’Amazon.

Les points forts de la Kobo Libra Colour

La première liseuse couleur de Kobo

Ergonome et avec des performances fluides

Les autres fonctionnalitĂ©s : livre audio, prise de notes…

Au lieu de 229,99 euros, la Kobo Libra Colour est aujourd’hui disponible en promotion Ă 209,99 euros sur la Fnac.

Amazon Kindle (2024)

Sur le marchĂ© des liseuses numĂ©riques, la Kindle d’Amazon est une rĂ©fĂ©rence incontournable. Petite, fine, lĂ©gère, c’est le modèle idĂ©al Ă emporter avec soi en voyage au lieu de trimballer la moitiĂ© de sa bibliothèque dans sa valise. Pendant cette Black Friday Week, c’est la dernière gĂ©nĂ©ration qui est en promotion et avec 16 Go de stockage, y a de quoi stocker des milliers de d’e-books.

Les points forts de l’Amazon Kindle (2024)

Six semaines d’autonomie en une seule charge

Un espace de 16 Go de stockage (pour des e-books, c’est Ă©norme !)

Un écran anti-reflets de 6 pouces avec éclairage réglable

Au lieu de 109,99 euros, l’Amazon Kindle (2024) avec publicitĂ©s est aujourd’hui disponible en promotion Ă 94,99 euros sur Amazon. La version sans publicitĂ©s est aussi en promotion, Ă 104,99 euros au lieu de 119,99 euros.

Envie d’un Ă©cran plus grand ? D’un processeur plus rapide ? D’une autonomie deux fois plus Ă©levĂ©e ? L’Amazon Kindle Paperwhite est elle aussi en promotion. Au lieu de 169,99 euros, la version 16 Go avec pubs de cette liseuse est disponible en promotion Ă 144,99 euros chez Amazon. Sachez Ă©galement que les autres configurations, sans pubs ou avec 32 Go de stockage, sont aussi en promotion.

Pour ne rien rater des offres du Black Friday

Le Black November touche bientĂ´t Ă sa fin, mais ce n’est pas encore fini pour le Black Friday ! Les e-commerçants continuent de proposer des offres tout le long du week-end, et ce, jusqu’au lundi inclus, avec le Cyber Monday.

Afin de ne pas louper les différentes offres Tech que nous recommandons chaudement lors de cette période, voici quelques sélections de produits :

Par marchands :

Par catégories :

Par marques :

Voici aussi quelques autres conseils très utiles :

Nous suivre sur notre compte X (anciennement Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistrĂ© ! Surveillez votre boĂ®te aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les donnĂ©es transmises par le biais de ce formulaire sont destinĂ©es Ă Humanoid, sociĂ©tĂ© Ă©ditrice du site Frandroid en sa qualitĂ© de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cĂ©dĂ©es Ă des tiers. Ces donnĂ©es sont traitĂ©es sous rĂ©serve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualitĂ©s et informations relatives aux contenus Ă©ditoriaux publiĂ©s sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer Ă tout moment Ă ces e-mails en cliquant sur les liens de dĂ©sinscriptions prĂ©sents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intĂ©gralitĂ© de notre politique de traitement de vos donnĂ©es personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilitĂ© et d’opposition pour motif lĂ©gitime aux donnĂ©es personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dĂ©diĂ©.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.