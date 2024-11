Black Friday sport et santé : c’est la grande braderie des montres connectées, bracelets et bagues ! Notre top 12 des meilleures offres

Avec le Black Friday, on prend de l’avance sur la fameuse résolution sur la reprise du sport. Les montres connectées, ainsi que les bracelets connectés et les bagues connectées, profitent de nombreuses promotions ce week-end ! Voici notre sélection des meilleures offres pour se remettre en forme !

Lifestyle ou sportives, les montres connectées sont des compagnons du quotidien. On les voit parfois comme une extension du smartphone, mais ce n’est pas prendre en considération toutes les fonctions de suivi sportif et de santé. Certains modèles font même office de véritables coachs virtuels ! Pendant ce Black Friday (voir notre guide ultime de l’événement !), même les modèles les plus aboutis n’échappent pas aux promotions !

Les meilleures offres wearables du Black Friday

Si vous ne trouvez pas votre bonheur dans cette sélection, vous pouvez toujours jeter un œil sur nos différents guides d’achat sur les wearables. En plus de notre guide sur les meilleures montres connectées testées par notre rédaction, nous avons un autre guide sur les meilleurs bracelets connectés pour le sport. Enfin, nous avons publié tout récemment ce guide sur les meilleures bagues connectées.

Garmin Epix Pro Gen 2

La Garmin Epix Pro Gen 2 est l’une des montres connectées sportives les plus complètes (et les plus chères) du marché. Sa seule différence avec la Garmin Fenix 7 Pro sortie à peu près au même moment est son écran qui est ici une dalle OLED, et non un affichage MIP transflectif. Le design est toujours aussi mastoc et la lampe torche intégrée donne un petit côté MacGyver. Pour les sportifs, cette montre est le summum de ce qui se fait en termes de suivi des données.

Les points forts de la Garmin Epix Pro Gen 2

Un design « sportif » et un bon écran OLED

Un suivi des données aussi poussé que précis

Les (très) nombreuses fonctionnalités

Au lieu de 949,99 euros lors de son lancement, la Garmin Epix Pro Gen 2 (47 mm) est aujourd’hui disponible en promotion à 649 euros sur i-run.

Sachez que la Garmin Epix Gen 2 version Sapphire Titane est elle aussi en promotion pendant cette Black Friday Week. Au lieu de 949,99 euros, elle est disponible à 449 euros chez le même marchand.

Apple Watch Series 9

C’est en septembre dernier qu’Apple a enfin lancé sa très attendue Apple Watch Series 10, une montre connectée riche en nouveautés qui se démarque nettement des précédentes générations. Mais tous les amateurs de la marque californienne n’ont pas forcément les moyens d’opter pour la dernière smartwatch de la firme, assez onéreuse. Celles et ceux qui ont un budget plus restreint peuvent par exemple se tourner vers l’ancien modèle, l’Apple Watch Series 9.

Les points forts de l’Apple Watch Series 9

Une grande dalle lumineuse

La fonction Double Tap

Un suivi efficace du GPS et de la fréquence cardiaque

Au lieu de 599 euros, l’Apple Watch Series 9 (45 mm – aluminium – Cellular) est aujourd’hui disponible en promotion à 399 euros sur Boulanger.

Samsung Galaxy Watch Ultra

L’occasion est trop belle pour la manquer. Pendant le Black Friday, la toute récente Samsung Galaxy Watch Ultra affiche une réduction de 200 euros, presque un tiers de son prix de lancement. La smartwatch la plus premium du géant sud-coréen propose une foule de fonctionnalités et des capteurs d’une précision poussée.

Les points forts de la Samsung Galaxy Watch Ultra

GPS et cardiofréquencemètre très précis

Une dalle Super AMOLED très lumineuse

WearOS, la meilleure interface

Un bouton d’action très pratique

Au lieu de 699,99 euros, la Samsung Galaxy Watch Ultra est aujourd’hui disponible à 499 euros sur Boulanger. De plus, une paire de Samsung Buds 3 et une carte cadeau de 100 euros chez Decathlon sont offerts. On peut aussi la trouver au même prix, seule, chez Amazon.

Il est possible de mettre la main sur la Samsung Galaxy Watch Ultra pour encore moins cher chez Asgoodasnew où elle est à 434 euros avec le code promo BLACK55.

Sachez aussi que la Samsung Galaxy Watch 7 (40 mm) sortie la même année est aussi en promotion chez Alltricks. Au lieu de 319 euros, elle est disponible à 289 euros.

Enfin, la Samsung Galaxy Watch FE est elle aussi en promotion, chez Amazon cette fois. Au lieu de 229,99 euros, elle est disponible à 144,99 euros.

Huawei Watch 4 Pro Space Edition

En voilà une belle tocante ! À la traîne sur le marché des smartphones, Huawei se rabat depuis quelques temps sur les montres connectées, secteur dans lequel le constructeur chinois se taille une bonne réputation. Les Huawei Watch sont notamment connues pour leur design travaillé, certains modèles passent même pour des montres que l’on verrait bien derrière une vitrine de bijouterie. Un peu comme cette édition limitée.

Les points forts de la Huawei Watch 4 Pro Space Edition

Boîtier de 48 mm en titane de « qualité aérospatiale »

Certifiée 5 ATM et IP68 pour les sports nautiques

Se targue d’une autonomie de 21 jours

Au lieu de 649,99 euros, la Huawei Watch 4 Pro Space Edition est aujourd’hui disponible en promotion à 399,99 euros en boutique officielle avec le code promo A50W4PRO.

Garmin Venu 3

Dernière-née de la gamme Venu de Garmin, des montres connectée qui allient sport et style, la Garmin Venu 3 est l’un des rares modèles à être notés 9/10 dans nos colonnes. Et pour cause, nous n’avons quasiment rien à lui reprocher, si ce n’est un côté lifestyle un peu délaissé. Et alors ? Les Garmin sont avant tout des montres sportives et la précision de ses capteurs et son autonomie de compétition font de la Venu 3 un excellent modèle.

Les points forts de la Garmin Venu 3

Un grand écran lisible et lumineux

La précision de haute volée des capteurs

Une autonomie de 14 jours maximum

Au lieu de 499 euros, la Garmin Venu 3 (45 mm) est aujourd’hui disponible en promotion à 349 euros sur Boulanger.

Google Pixel Watch 3

Au lancement de sa première montre connectée, on pensait que Google n’allait pas faire de vieux os sur ce marché, et pourtant, la firme de Mountain View a su apprendre de ses erreurs et proposer des modèles plus aboutis que le précédent. La Google Pixel Watch 3 est la dernière smartwatch du constructeur et entre Wear OS et son catalogue d’applications ainsi que la précision de ses capteurs, elle se montre particulièrement polyvalente.

Les points forts de la Google Pixel Watch 3

Un design séduisant et un écran lumineux

Un cardiofréquencemètre précis et des fonctions sportives avancées

De nombreuses applications tierces avec Wear OS

Au lieu de 399 euros, la Google Pixel Watch 3 (Wi-Fi) est aujourd’hui disponible en promotion à 329 euros sur Amazon.

Amazfit Cheetah Pro

Notée 9/10 dans nos colonnes, l’Amazfit Cheetah Pro est la montre connectée idéale pour les runners aguerris. Son design est d’une part bien pensé, notamment avec son bracelet en velcro avec système de serrage, ce qui empêche la montre de flotter autour du poignet et améliore la précision des capteurs. Enfin, la fiabilité de ses mesures en font une référence hautement recommandable.

Les points forts de l’Amazfit Cheetah Pro

Une montre soignée, confortable et avec un écran lumineux

Un GPS et un capteur de fréquence cardiaque précis

Nombreux cadrans virtuels et applications tierces

Au lieu de 299,90 euros, l’Amazfit Cheetah Pro est aujourd’hui disponible en promotion à 199,90 euros sur Amazon.

Xiaomi Mi Band 8 Pro

L’un des bracelets connectés les plus aboutis du marché. Si bien qu’il passerait presque pour une véritable montre connectée. Le Xiaomi Smart Band 8 Pro est l’un des derniers modèles du constructeur chinois et on peut dire que son look n’est pas sans rappeler les Apple Watch. Avec ses nombreux capteurs et ses 150 modes d’entraînement, elle est faite avant tout pour le suivi sportif.

Les points forts du Xiaomi Mi Band 8 Pro

Un bracelet connecté mais presque une montre

Un bel écran AMOLED de 1,74 pouces

150 modes d’entraînement

Au lieu de 79,99 euros, la Xiaomi Mi Band 8 Pro est aujourd’hui disponible en promotion à 59,99 euros sur Boulanger.

Amazfit Helio Ring

Les bagues connectées s’imposent comme des alternatives aux montres et aux bracelets et quand bien même le marché n’est pas encore mature, on trouve quelques modèles intéressants comme l’Amazfit Helio Ring. Un design séduisant, un suivi précis de la fréquence cardiaque et du stress, cette bague a de beaux atouts quand bien même elle n’est pas exempte de défauts. Vous pouvez vous référer à notre test pour plus d’informations.

Les points forts de l’Amazfit Helio Ring

Une bague au design soigné

Un suivi complet et précis des données

Compatible avec iPhone et Android

Au lieu de 299,90 euros, l’Amazfit Helio Ring est aujourd’hui disponible en promotion à 149,90 euros dans ses trois tailles (8, 10, 12) sur Amazon.

