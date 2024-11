Black Friday Decathlon, Cowboy, Ninebot … les offres indispensables de vélos et trottinettes électriques

Le Black Friday démarre sur les chapeaux de roues avec des promotions sur tous types de produits high-tech, comme s’il en pleuvait. Il est possible de faire des économies même sur la mobilité électrique avec ces offres sur les VAE et les trottinettes électriques.

C’est le moment de se mettre au vert lors de ce Black Friday. Finis les pleins d’essence qui coûtent un rein et les heures étouffantes dans la promiscuité des transports en commun. Place au dernier moyen de transport préféré des français : le vélo électrique. Pour les trajets en ville, les balades à la campagne ou si vous cherchez simplement une trottinette électrique, voici les meilleures offres disponibles !

Si vous ne trouvez pas votre bonheur dans cette sélection, vous pouvez toujours jeter un œil à nos guides d’achat Survoltés. Nous en avons un sur les meilleures trottinettes électriques testées par notre rédaction, un autre sur les meilleurs vélos électriques. Pour les budgets les plus restreints, nous avons également des guides sur les meilleurs vélos électriques à moins de 1 000 euros et des conseils sur comment choisir son vélo électrique en reconditionné.

NB : En plus des réductions du Black Friday, il est possible d’alléger sa facture grâce aux subventions de l’État. Il est possible de cumuler les primes de l’État et des collectivités locales qui s’élèvent généralement jusqu’à plusieurs centaines d’euros pour l’achat d’un vélo électrique. Vous pouvez trouver ici un guide complet sur l’obtention de ces primes.

Cowboy Cross ST

Avec son cadre ouvert et sa plus grande autonomie, le Cowboy Cross ST est un vélo tout terrain avec assistance électrique qui permet de vous promener partout sans faire trop d’efforts. Vous avez l’opportunité de le commander directement sur le site de Cowboy avec pas moins de 1000 euros de réduction.

Les points forts du Cowboy Cross ST

L’autonomie jusqu’à 120 km

Un moteur de 250W avec une puissance de couple de 45 Nm

Le cadre ouvert, plus facile à enjamber

Au lieu de 3 999 euros, le Cowboy Cross ST est aujourd’hui disponible en promotion à 2 999 euros en boutique officielle avec le code promo BF2024. Enfin, pour une durée limitée, vous avez le Cowboy Connect gratuit et une grande sacoche Brooks Scape en plus.

Ninebot Max G2 E

Cette trottinette électrique se distingue au premier abord par les performances déployées. En effet, la Ninebot Max G2 e est un modèle capable de tenir sur une longue distance grâce à sa belle autonomie. Au guidon, celle-ci se révèle être très confortable à conduire.

Les points forts de la Ninebot Max G2 E

Son confort de conduite

Très puissante à conduire

Son immense autonomie

Au lieu des 799 euros du prix de départ, la trottinette électrique Ninebot Max G2 E est en promotion pendant le Black Friday. Celle-ci est disponible au prix de 601,99 euros.

Rockrider E-EXPL 700 S

Un vélo électrique, c’est bien, mais les plus aventureux préféreront probablement un VTT électrique. La gamme Rockrider de Décathlon propose justement ce qu’il faut aux amateurs de randonnées à vélo, ces montures étant assez solides et puissantes pour aborder les forts dénivelés en montagne. Il faut évidemment mettre le prix, mais avec cette promotion du Black Friday et les subventions, le Rockrider E-EXPL 700 S devrait revenir à un bon prix.

Les points forts du Rockrider E-EXPL 700 S

Un VTT électrique taillé pour les forts dénivelés

Une puissance maximale de 460 W et un couple de 70 Nm

100 km max d’autonomie avec sa batterie de 630 Wh

Au lieu de 3 499 euros, le Rockrider E-EXPL 700 S est aujourd’hui disponible en promotion à 2 999 euros chez Decathlon.

Moustache Samedi 28.2

Vous voulez un vélo électrique unique ? Mais vraiment unique ? En plus de remettre en état des vélos, Upway fait parfois dans la customisation comme c’est le cas avec ce Moustache Samedi 28.2. Ce VTC électrique arbore une pieuvre, surnom de Blaise Matuidi, le 14, son numéro de maillot, les couleurs de l’Équipe de France et les deux étoiles de Champion du Monde. Petit bonus : une dédicace du footballeur sur le cadre. Un cadeau parfait pour un supporter des Bleus.

Les points forts du Moustache Samedi 28.2

Une édition ultra-limitée à l’effigie de Blaise Matuidi

N’a quasiment pas été utilisé

Moteur Bosch Active Line Plus et couple de 50 Nm

Batterie d’origine de 400 Wh

Au lieu de 2 999 euros, ce Moustache Samedi 28.2 customisé à l’effigie de Blaise Matuidi et n’ayant jamais été utilisé est aujourd’hui disponible en promotion à 2 049 euros chez Upway.

Neomouv Raipon High Frame

Pour les balades tranquilles, en ville ou à la campagne, il y a aussi les VTC électriques tels que le Neomouv Raipon High Frame. Cette monture dotée d’un moteur de 250 W avec un couple de 45 Nm rend les trajets agréables, sans compter que l’autonomie peut atteindre les 100 km. Les roues de 28 pouces, la selle et le système de freins à disque hydrauliques participent également à rendre les trajets sûrs et confortables.

Les points forts du Neomouv Raipon High Frame

Une autonomie maximale de 100 km

Les roues de 28″ permettent une bonne stabilité sur la route

L’assistance progressive est très plaisante et facile à prendre en main

Au lieu de 1 999 euros, le Neomouv Raipon High Frame est aujourd’hui disponible en promotion à 1 699 euros sur Decathlon.

Decathlon Longtail R500E

Dans la catégorie des vélos électriques, les vélos cargos s’adressent avant tout aux familles. C’est notamment le cas du Longtail R500E qui peut transporter une charge maximale de 170 kg, hors poids du vélo. De quoi poser des cartons, ses courses ou installer le petit dernier sur un siège enfant. Donc, si jamais un tel produit vous intéresse, vous avez bien fait d’attendre le Black Friday pour vous le procurer.

Les points forts du Decathlon Longtail R500E

Une autonomie de 90 km en mode Eco et 50 km en mode Power

Trois modes d’assistance et un mode Walk bien pratique pour les piétons

Le moteur n’est plus bridé quand l’autonomie passe sous les 40 %

Au lieu de 2 999 euros, le Decathlon Longtail R500E est aujourd’hui disponible en promotion à 2 699 euros sur Decathlon.

Nakamura Crossover XV

Avec le Nakamura Crossover XV, la marque d’Intersport tente un peu de combiner les qualités d’un VTSC et d’un VTT. Ce modèle est donc adapté à toutes les situations, même si son look le classe plutôt dans la catégorie des VTC, il n’a pas vraiment une allure sportive. Mais ça ne l’empêche pas de pouvoir être utilisé en ville comme en forêt ou en montage.

Les points forts du Nakamura Crossover XV

La puissance du moteur Naka E-Power Max 250W/100Nm

Les pneus VTT de 27,5″ sont vraiment tout-terrain

Confortable et plutôt bien équipé + un porte-bagage de 40 kg

Au lieu de 2 099,99 euros, le Nakamura Crossover XV est aujourd’hui disponible en promotion à 1 899,99 euros sur Intersport.

Nakamura Crossover Native S LTD

L’avantage d’un vélo électrique comme le Nakamura Crossover Native S LTD, c’est que vous pouvez vous déplacez rapidement, écologiquement et sans effort puisqu’il fait (presque) tout pour vous. Le top si votre travail ou vos commerces sont loin, mais pas trop non plus. Il suffit d’enfourcher votre Nakamura, d’allumer le moteur et en quelques coups de pédale, vous êtes à destination.

Les points forts du Nakamura Crossover Native S LTD

Autonomie jusqu’à 60 km (en fonction des conditions d’utilisation)

Un vélo électrique idéal pour les débutants, pour découvrir

Des roues de 28 pouces pour aller sur tous les chemins

Au lieu de 1 199,99 euros, le Nakamura Crossover Native S LTD est aujourd’hui disponible en promotion à 799,99 euros sur Intersport.

Toplife E4600

Un vélo électrique à moins de 500 euros en comptent les subventions de l’État ? C’est possible avec le Toplife E4600, un vélo de ville électrique que l’on trouve uniquement chez le distributeur Carrefour. À ce prix, on a évidemment quelques concessions sur la qualité des finitions ou le confort. En revanche, il est fourni avec plein d’équipements, un moteur de 250 W et une belle autonomie de 90 km en mode Éco.

Les points forts du Toplife E4600

Un vélo électrique à un petit prix !

Une fourche télescopique

Une autonomie max de 90 km

Au lieu de 699,99 euros, le Toplife E4600 est aujourd’hui disponible en promotion à 599,99 euros sur Carrefour.

Xiaomi Electric Scooter 4 Pro (2nd Gen)

C’est au printemps dernier que Xiaomi a dévoilé la nouvelle version de l’une de ses trottinettes électriques phares, l’Electric Scooter 4 Pro. Moteur plus puissant, autonomie plus grande, ajout de clignotants… Cette seconde génération est résolument plus performante et rassurante. Elle est aussi nettement moins chère que d’habitude : pour le Black Friday.

Les points forts du Xiaomi Electric Scooter 4 Pro (2nd Gen)

Une puissance maximale de 1 000 W

Une autonomie de 60 km

Des clignotants sur le guidon

Au lieu de 549 euros, la Xiaomi Electric Scooter 4 Pro (2nd Gen) est aujourd’hui disponible en promotion à 394,90 euros sur Cdiscount.

La deuxième version de la Xiaomi Electric Scooter 4 profite elle aussi du Black Friday ! Au lieu de 400,36 euros en boutique officielle, cette trottinette électrique est disponible en promotion à 298,99 euros chez Cdiscount.

Sachez que la Xiaomi Electric Scooter 4 Lite (2nd Gen) est aussi moins chère en ce moment. Au lieu de 299,99 euros, elle est disponible en promotion à 239,99 euros chez Rakuten (vendeur Darty et Boulanger) avec le code promo CLUBR10.

Navee S65

Cette trottinette électrique partage beaucoup de points communs avec la Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra. La Navee S65 arbore tout de même un style attractif vous offrant une belle expérience de conduite. L’application compagnon Xiaomi est de bonne facture pour vous accompagner.

Les points forts de la Navee

Un design attractif

Une conduite dynamique

Son autonomie

La Navee S65, à l’origine au prix de 899 euros, est au prix de 549,99 euros lors du Black Friday chez la Fnac.

Segway Ninebot KickScooter E2 Plus E II

Au lieu des trottinettes électriques en libre-service, vous pouvez opter pour une trottinette personnelle. La Ninebot Segway KickScooter E2 Plus E II est un modèle entrée de gamme simple et agréable à utiliser au quotidien. Il est intéressant pour les personnes se déplaçant sur de courts trajets et qui ne souhaitent pas débourser une grande somme.

Les points forts de la Segway Ninebot KickScooter E2 Plus E II

Un design réussi pour une entrée de gamme

Une conduite agréable pour les petits trajets quotidiens

Avec clignotants intégrés

De bonnes suspensions et des pneus alvéolés

Au lieu de 299,99 euros, la Segway Ninebot KickScooter E2 Plus E II est aujourd’hui disponible en promotion à 249,99 euros sur Boulanger.

