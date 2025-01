Fnac et Darty : les 11 offres qui méritent votre argent avant la fin des soldes

Soldes d’hiver… Ce que l’on peut vous dire, c’est qu’il y a encore de bonnes affaires à saisir. Fnac et Darty continuent de proposer de nombreuses offres côté Tech pour cette dernière démarque. Retrouvez ici les meilleures offres !

Si vous voulez faire de bonnes affaires pendant les soldes d’hiver, vous êtes au bon endroit. La Fnac et Darty proposent une tonne de produits à prix réduits en passant par les smartphones, les objets connectés, les TV ou encore les tablettes. Tout n’est évidemment pas bon à prendre, ce pourquoi nous avons réuni uniquement les meilleures ci-dessous.

Les meilleures offres chez la Fnac et Darty lors des soldes d’hiver

JBL Authentics 500 à 449 euros au lieu de 599 euros : Fnac et Darty

Beat Studio Pro à 199 euros au lieu de 399 euros : Darty

Samsung Galaxy Book 3 360 à 849 euros au lieu de 1 399 euros : Fnac et Darty

Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G à 351 euros au lieu de 401 euros : Fnac et Darty

Xiaomi Redmi Note 14 5G à 271 euros au lieu de 301 euros : Fnac et Darty

TCL 27R83U QD-Mini LED à 599 euros au lieu de 799 euros : Fnac et Darty

Aprilia Tuareg à 386 euros au lieu de 849 euros : Fnac et Darty

iPhone 15 Pro Max (512 Go) à moins de 1 400 euros : Fnac et Darty

Pack Xiaomi 14T avec 100 euros de réduction : Darty

SSD Samsung T9 (1 To) à -25 % : Fnac

Philips 55OLED849 à 1 190 euros au lieu de 1 490 euros : Darty

JBL Authentics 500

Grâce à sa puissance, à l’expérience immersive réussie qu’elle offre et à son aspect connecté, l’enceinte JBL Authentics 500 est clairement un excellent modèle que l’on a apprécié utiliser.

Les points forts de la JBL Authentics 500

Un design vintage

Une forte puissance

Une bonne spatialisation avec les musiques en Dolby Atmos

La compatibilité avec les assistants vocaux (Google Assistant, Alexa)

Lancée à 599,99 euros, l’enceinte Bluetooth JBL Authentics 500 est aujourd’hui affichée à 449,99 euros à la Fnac et aussi le site Darty.

Beat Studio Pro

Le casque Bluetooth Beats Studio Pro n’est pas parfait, malgré sa bonne réduction de bruit active et son excellente autonomie. Et, lorsqu’il est en promotion, on le recommande bien plus facilement. Justement, sur Amazon, on peut actuellement le trouver à moitié prix à l’occasion des soldes.

Le Beats Studio Pro, c’est…

Un casque pour iOS et Android

Une bonne réduction de bruit active

Une autonomie de 30 heures avec ANC

Lancé à 399,95 euros, le Beats Studio Pro est en ce moment remisé à 199,99 euros chez Darty.

Samsung Galaxy Book 3 360

Avoir un ordinateur taillé pour le travail, mais avec lequel on puisse regarder des séries confortablement, c’est possible. Le Galaxy Book 3 360 de Samsung est un ultraportable qui peut se transformer en tablette et qui devient bien plus accesible à l’occasion des soldes.

Les atouts du Samsung Galaxy Book 3 360

Un ultraportable 2-en-1 : ordinateur portable et tablette tactile

Un processeur Intel Core i5 avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage ;

Un poids de 1,2 kg

Le Samsung Galaxy Book 3 360 était vendu à 1399 euros dans sa configuration minimale, pendant les soldes, il est en promotion à 849 euros chez la Fnac et le site Darty.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G

Le Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G fait partie des nouveaux smartphones lancés par la marque cette année. Et il faut dire que cette version cumule les atouts, à commencer par son prix encore plus contenu que d’habitude : la Fnac, Darty le proposent en effet à 351,99 euros au lieu de 401,99 euros.

Les atouts du Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G

Une dalle Amoled 1,5K + 120 Hz

Six ans de mises à jour d’Android et de sécurité

Un capteur principal de 200 Mpx

Au lieu de 401,99 euros, le Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G est aujourd’hui disponible en promotion à 351,99 euros à la Fnac et chez Darty grâce à une réduction de 50 euros appliquée dans le panier. De plus, une Xiaomi Redmi Watch 5 Active est offerte.

Xiaomi Redmi Note 14 5G

Le Xiaomi Redmi Note 14 version 5G vient succéder aux Redmi Note 13 de 2024, des smartphones très appréciés. Il s’accompagne d’une belle fiche technique, et voit déjà son prix baisser de 30 euros à l’occasion des soldes.

Les avantages du Xiaomi Redmi Note 14 5G

Un écran Full HD+ AMOLED 120 Hz de 6,67 pouces

Un processuer Mediatek Dimensity 7025-Ultra

La charge rapide 45W

Le Xiaomi Redmi Note 14 5G est proposé à 301,90 euros, mais se trouve déjà en promotion chez la Fnac et Darty : une remise de 30 euros s’applique pour finir à 271,90 euros.

TCL 27R83U QD-Mini LED

Connu pour ses téléviseurs Mini-LED, TCL se lance sur le marché des moniteurs PC pour le gaming et frappe fort avec son modèle 27R83U : une dalle de 27 pouces en Mini LED 4K, 160 Hz, 1ms, AMD FreeSync Premium et Nvidia G-Sync. Et la bonne nouvelle, c’est qu’il profite de 25 % de remise.

Les points forts du TCL 27R83U QD-Mini LED

Un écran de 27 pouces avec une définition 4K

Une fréquence de rafraîchissement de 160 Hz et un temps de réponse de 1 ms

Compatible AMD FreeSync Premium et Nvidia G-Sync

Avec un prix barré à 799,99 euros, l’écran PC TCL 27R83U se négocie pendant les soldes à 599 euros chez la Fnac et l’enseigne Darty.

Aprilia Tuareg

Aprilia est une marque plutôt réputée pour ses motos et ses scooters, mais elle fait aussi dans la trottinette électrique, comme ce modèle Tuareg que vous retrouvez à moitié prix pendant les soldes d’hiver.

Les points forts de l’Aprilia Tuareg

Les clignotants intégrés aux extrémités du guidon renforcent la sécurité

Le moteur Brushless de 550W max assure sur la route

Les roues larges de 10 pouces Off Road permettent une meilleure stabilité

La trottinette électrique Aprilia Tuareg est un modèle que vous trouvez d’habitude à 849,99 euros. Heureusement grâce aux Soldes, elle passe à 429,99 euros. En plus, vous avez le luxe de pouvoir choisir entre Fnac ou Darty pour la commander.

iPhone 15 Pro Max (512 Go)

Les iPhone 16 sont les derniers fleurons d’Apple, mais cela n’empêche pas de s’intéresser à la génération précédente. L‘iPhone 15 Pro Max par exemple, a encore de belles années devant soi et devient plus intéressant après 330 euros de remise dans sa version 512 Go lors des soldes d’hiver.

En quoi l’iPhone 15 Pro Max est-il intéressant ?

Pour son écran Oled Super Retina XDR très lumineux

Ses excellentes performances

Ses bonnes capacités photos et vidéos

Lors de sa sortie en septembre 2023, l’iPhone 15 Pro Max avec 512 Go de mémoire, comme proposé ici, était vendu 1729 euros. Vous avez bien fait d’attendre les Soldes puisqu’il est affiché à 1399 euros. Pour le commander, vous pouvez passer par Fnac ou, si vous préférez, par Darty, l’offre est valable sur les deux enseignes.

Pack Xiaomi 14T

Sortie au côté d’un modèle Pro, le Xiaomi 14T est pourtant celui que l’on recommande chaudement. Il affiche un rapport qualité/prix très convaincant aujourd’hui grâce aux promotions des soldes d’hiver, et se trouve même dans un pack avec des écouteurs offerts.

Ce qu’il faut retenir du Xiaomi 14T

Le bloc photo est bien travaillé, grâce à Leica

Les performances sont à la hauteur des attentes

Une belle conception et une certification IP68

Le Xiaomi 14T est un smartphone qui coûte, seul, 653 euros. Les Redmi Buds 5, eux, valent 49,99 euros. Le pack Fnac/Darty est vendu 649 euros quand il n’est pas soldé. Mais là, vous avez une chance de l’avoir à 549 euros en allant chez Darty.

SSD Samsung T9 (1 To)

Parmi les SSD externes pour stocker des données, les garder en sécurité ou lancer des logiciels, le Samsung T9 est une bonne référence. Bonne nouvelle : le voilà avec 25 % de remise à l’occasion des soldes d’hiver.

Les points forts du Samsung T9

Un SSD compact et robuste

Des débits très rapides : 2 000 Mo/s en lecture et en écriture

1 To pour un bon prix

Au lieu d’un prix barré à 199 euros, le SSD Samsung T9 avec 1 To de stockage se vend aujourd’hui à 149 euros sur le site de la Fnac.

Pour encore plus de stockage pour moins, il y a aussi l’ancienne version T7 de 2 To à seulement 99,99 euros chez Darty.

Philips 55OLED849

Le Philips 55OLED849 est un téléviseur avec une excellente qualité d’image, et bénéficie de l’Ambilight, cette technologie de lumière à l’arrière de l’appareil qui s’adapte au contenu affiché à l’écran. Un vrai plus qui permet de s’immerger dans vos contenus multimédias et que vous pouvez retrouver à prix bas pendant les soldes d’hiver.

Qu’apprécie-t-on du Philips 55OLED849 ?

Sa fréquence de rafraîchissement à 144 Hz

Sa compatibilité G-Sync, VRR et FreeSync

Ses technologies Dolby Vision et Dolby Atmos intégrées

Pendant les soldes d’hiver, vous pouvez commander le Philips 55OLED849 à 1 190 euros chez Darty, alors qu’il coûte en temps normal 1 490 euros.

