Cette barre de son est à bon prix pour le dernier jour des French Days

Envie de booster le son de votre TV sans vider votre compte en banque ? La Hisense H210 a de bons attribue : 240 W de puissance, caisson de basses sans fil, DTS Virtual:X pour une spatialisation bluffante, et une connectique complète avec HDMI ARC et Bluetooth 5.3. Un bon plan déjà bien équilibré, mais encore meilleur pendant les French Days : en ce moment, elle est en promo sur Amazon de 74 euros contre 149 euros en temps normal.

La Hisense H210, c’est une barre de son 2.1 canaux, 240 watts de puissance dans les veines, un caisson sans fil pour les basses et une compatibilitĂ© DTS Virtual:X pour Ă©largir l’espace sonore sans tapisser le salon d’enceintes. Le tout avec une connectique simple (HDMI ARC, Bluetooth, optique) et un design qui sait rester discret. En ce moment, elle passe sous la barre des 100 euros pendant les French Days chez Amazon avec l’application d’un code promo.

Ce qu’on retient de la Hisense H210

Jusqu’Ă 240 W de puissance avec un caisson sans fil

La technologie DTS:Virtual X

Un design élégant et fin

Au lieu de 149 euros, la Hisense H210 est aujourd’hui disponible en promotion Ă 74 euros sur Amazon avec le code MAR25

Un son boostĂ© sans l’usine Ă gaz

Derrière ses lignes épurées et sa finition soignée, la Hisense H210 cache une puissance sonore respectable. Avec 240 W en crête, elle délivre une scène sonore équilibrée : la barre principale gère les aigus et les médiums, pendant que le caisson de basses sans fil injecte de la profondeur avec des graves bien présents. L’installation ne demande aucune prise de tête : on branche, et ça fonctionne immédiatement, sans configuration complexe. Le Bluetooth 5.3 intégré permet aussi un streaming fluide et de bonne qualité depuis un smartphone, une tablette ou même un ordinateur.

Pour les amateurs de films et de séries, le support du DTS Virtual:X vient enrichir l’expérience. Cette technologie de spatialisation audio virtuelle permet de mieux centrer les voix, tout en élargissant la scène sonore, donnant l’illusion d’un système plus complet. Les ambiances prennent de l’ampleur, les effets se détachent dans l’espace, et tout cela sans avoir besoin d’enceintes satellites ou d’ampli dédié.

Connexion simples et confort immédiat

La Hisense H210 mise avant tout sur la simplicité et la compatibilité maximale. Grâce au port HDMI ARC, elle peut être pilotée directement avec la télécommande du téléviseur, sans avoir à jongler entre plusieurs accessoires. Si le HDMI n’est pas disponible, une entrée optique prend le relais pour conserver une qualité audio numérique optimale. Et pour les configurations plus classiques, une entrée jack 3,5 mm est également présente, permettant une connexion universelle avec une grande variété de sources audio.

Côté design, la barre reste discrète et bien pensée. Son format compact et sa finition noir mat lui permettent de s’intégrer facilement sous la plupart des écrans, sans gêner la visibilité ni dénaturer l’esthétique du salon. Le caisson de basses sans fil offre quant à lui une belle flexibilité : il peut être placé librement dans la pièce, du moment qu’il est branché sur secteur. Un setup conçu pour s’adapter à votre espace, tout en apportant une vraie amélioration sonore.

Afin de comparer la Hisense H210 avec d’autres références de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures barres de son du moment.

