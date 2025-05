F1 25 : quelles sont les configs PC pour profiter du jeu de course ?

La nouvelle mouture de simulation de F1 made in EA, c’est pour bientĂ´t ! Si vous ĂŞtes fan de jeux de course et que vous l’attendez impatiemment, vous ĂŞtes au bon endroit.

Qui n’aime pas un bon jeu de course ? De F1, qui plus est ? Le 30 mai sortira F1 25, nouveau cru du jeu de simulation automobile d’Electronic Arts. Le titre met l’accent sur le rĂ©alisme — cinq circuits ont notamment Ă©tĂ© scannĂ©s en LIDAR, pour rendre leurs moindres dĂ©tails. Tout ceci pourra donc demander une certaine puissance. Les configurations PC ont Ă©tĂ© dĂ©voilĂ©es : on fait le point sur l’aspect technique du jeu et sur les composants qu’on peut vous recommander en consĂ©quence.

En outre, pour profiter des sensations de course à fond, vous pouvez aussi investir dans un bon volant gaming. Si vous comptez profiter du jeu en réalité virtuelle et pousser la simulation à fond, jetez un œil à notre sélection des meilleurs casques de VR.

Pour monter vous-même votre PC gamer de toutes pièces, rendez-vous sur notre guide des meilleures configurations PC à choisir.

Quelles sont les configurations minimales et recommandées pour F1 25 ?

F1 2025 specs // Cliquez sur l’image pour l’agrandir

Comme vous pouvez le constater, EA a dĂ©taillĂ© de nombreux scĂ©narios possibles et propose mĂŞme une config en 8K — qui demande bien entendu des composants ultra puissants type RTX 5090. Les joueurs avec du matĂ©riel bien plus modeste ne sont cependant pas abandonnĂ©s puisqu’il suffira d’une GTX 1060 pour faire tourner le jeu en 1080p Low.

Quels composants choisir pour jouer à F1 25 sur votre PC gaming ?

La configuration abordable :

La configuration recommandée :

La configuration haut de gamme :

Vous pouvez aussi regarder le marchĂ© de l’occasion, pour trouver des cartes graphiques des gĂ©nĂ©rations 40 et 30 Ă bon prix.

Si vous changez de génération de CPU, pensez à bien vérifier la compatibilité de votre carte mère.

Si vous avez besoin d’un SSD supplĂ©mentaire, nous vous conseillons le SSD Crucial P3 Plus SSD PCIe Gen4 NVMe M.2.

Quels accessoires PC acheter pour jouer Ă F1 25 ?

Si vous avez envie d’un nouvel Ă©cran flambant neuf pour jouer, jetez un Ĺ“il Ă notre sĂ©lection des meilleurs Ă©crans PC gamer.

Vous pourrez jouer à la manette, ou bien avec le classique clavier et souris gamer (bien que ce soit moins indiqué pour un jeu de course !). Mais bien entendu, F1 2025 prendra tout son sens avec un bon volant gaming, voire un pédalier, pour pousser la simulation à fond.

Pour faire simple, nous vous conseillons un modèle de volant + pĂ©dalier — idĂ©al pour dĂ©buter sans se ruiner — qui est un classique : le Logitech G29.

Pour rentrer dans le jeu Ă fond et donc adjoindre un casque de VR, c’est par ici.

Par ailleurs, le titre sera disponible sur certaines consoles de jeu dernière génération, si vous préférez ce type de plateforme au PC. Il est même possible de le faire tourner sur des consoles portables.

