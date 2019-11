C’est le 29 Novembre que le Black Friday sera officiellement lancé et une fois encore cela sera la valse des promotions. Quels produits attendons-nous de voir à prix cassé ? Voici la liste de nos envies.

Il y a les soldes, les French Days ou encore Prime Days, mais c’est bien souvent lors du Black Friday que l’on trouve les meilleures promotions. Quels sont les produits que nous attendons le plus ? Voici la liste de nos envies sur différentes catégories que nous allons épier pendant l’événement qui débutera officiellement le 29 novembre… et même un peu avant.

Smartphones

On commence bien évidemment avec les smartphones. La catégorie de produits fait bien souvent l’objet de belles promotions lors du Black Friday. Ce ne sont pas toujours les plus importantes, mais c’est généralement l’occasion d’offrir un smartphone premium à bon prix.

Les Galaxy S10 et Note 10

La gamme S10 de Samsung a encore quelques mois devant elle avant d’être renouvelée. Le Black Friday tombe 8 mois après leur lancement. C’est pile-poil le bon moment pour acheter au meilleur prix. Les smartphones ont eu le temps de décoté et auront donc droit à de belles promotions, et ils ont encore quelques mois devant eux avant d’être remplacés par la nouvelle gamme. Les Galaxy S10 étant des produits d’excellentes factures, ils ne deviendront évidemment pas obsolètes avec la sortie de la nouvelle série.

Le Galaxy Note 10 sera également probablement en promotion. Lancé plus récemment, le smartphone n’aura peut-être pas droit à des rabais aussi importants par rapport à son prix de lancement de 959 euros. C’est toutefois actuellement celui que nous considérons comme le meilleur terminal du marché. Autant dire que toute réduction est bonne à prendre.

iPhone 11 et 11 Pro

Les iPhone font rarement l’objet de promotions, surtout pour les terminaux du dernier millésime. Pendant le Black Friday, les revendeurs proposent plus volontiers des prix plus bas. Apple ayant réalisé un quasi-sans-faute sur toute sa gamme d’iPhone 11, on espère qu’ils seront proposés à des prix plus bas. Tous les modèles sont excellents, mais notre préférence va tout de même à l’iPhone 11 « tout court » cette année. Il propose selon nous le meilleur rapport qualité-prix de la collection 2019-2020 d’Apple.

iPhone XS et XR

Si vous souhaitez un iPhone, mais que les réductions ne sont pas suffisantes sur la gamme actuelle, les terminaux de l’année dernière seront remisés, il reste du stock aux revendeurs. C’est une certitude dans la mesure où des revendeurs possèdent encore du stock qu’ils aimeraient bien écouler. Que cela soit un XS ou un XR, restez à l’affut.

Huawei P30 Pro

Huawei a eu quelques démêlés avec les USA, mais il n’empêche que le Huawei P30 Pro reste un téléphone hautement recommandable pour deux raisons : sa partie photo complète et de grandes qualités, ainsi qu’une autonomie sensiblement supérieure à la moyenne. Sans oublier son bel écran AMOLED incurvé.

Cela sera probablement un bon plan du Black Friday, les déboires de la marque ayant entraîné une certaine désaffection du public pour le terminal. Il faut dire que les craintes étaient nombreuses, mais rassurez-vous, les produits qui sont déjà commercialisés seront mis à jour. Donc autant profiter des promotions.

Voilà quelques références de bonne qualité sur lesquelles nous serons particulièrement vigilants. Mais il y en a bien d’autres. Si vous cherchez un smartphone pour le Black Friday, vous pouvez retrouver toutes nos recommandations dans nos différents guides d’achat.

Les téléviseurs

Le Black Friday est historiquement LE moment pour acheter un téléviseur au meilleurs. Les constructeurs et marchands rivalisent d’ingéniosité pour faire baisser les prix de leurs produits. Si vous cherchez un téléviseur, c’est le moment rêvé.

Les LG B8 et C9 / E9

Si vous suivez l’actualité des téléviseurs, vous savez sans doute que les LG OLED B8 et C9 / E9 sont les meilleures options du moment. Habituellement affichés entre 1200 et 1500 euros pour une diagonale de 55 pouces, il pourrait tomber sous la barre de 1100 euros, voire des 1000 euros pour le B8 55 pouces. À ce prix là, on en prend un.

Samsung QLED et The Frame

Le grand concurrent de l’OLED est le QLED. La technologie propose de bons contrastes sans atteindre le niveau de l’OLED, certes, mais sensiblement meilleurs que sur du LCD classique. Le QLED a également l’avantage d’être moins cher que l’OLED. On trouve donc de très bons rapports qualité-prix. En fonction de la diagonale dont vous avez besoin, les QE49Q65R et QE55Q67R et QE65Q67R sont nos références de choix.

Les amateurs de design se tourneront vers la série The Frame qui adopte désormais des écrans QLED elle aussi. L’esthétique du produit se paye relativement cher habituellement, mais les promotions du Black Friday devraient permettre de gommer au moins en partie cette différence.

Si vous êtes en quête d’un téléviseur, n’hésitez pas à jeter un nos conseils pour bien le choisir ainsi qu’à nos guides d’achats dédiés :

L’audio

Les casques audio font également généralement l’objet de promotions pendant le vendredi noir. Deux casques règnent sur le marché en ce moment :

les deux proposent une expérience audio avec de la réduction de bruit de très grande qualité. Le premier est plus récent et verra sans doute son prix un peu moins réduit que le second. Ce sont deux références que nous vous recommandons vivement en tout état de cause. Sachez toutefois que nous avons une petite préférence pour la solution de Bose que nous espérons voir tomber sous la barre des 300 euros.

Les consoles de jeux

PS4, Switch ou Xbox One, toutes les trois devraient avoir droit à de belles réductions. Des trois, c’est probablement la Switch qui aura sans doute droit aux plus petites réductions. La console est encore très demandée. C’est en revanche l’inverse pour les Xbox et les PS4.

Ces deux dernières sont en fin de cycle, mais elles ont encore beaucoup à offrir. Non seulement pour leurs catalogues actuels, mais aussi pour les jeux à venir, dont CyberPunk 2077 qui sera proposé sur les deux consoles. Si vous optez pour la PS4, vous pourrez également poser les mains sur le très attendu The Last of US 2. On espère de jolis packs PS4 / PS4 Pro et Xbox One / Xbox One X avec plusieurs jeux.

Si vous cherchez des accessoires ou des jeux, attendez-vous également à quelques prix réduits, notamment sur les manettes.

PC portables

Les PC portables se renouvellent beaucoup, mais d’une génération à l’autre, les différences des performances sont souvent ténues. Si bien que profiter du Black Friday pour se procurer une machine de l’année précédente à prix cassé est souvent un très bon choix.

MacBook et MacBook Pro

Apple a mis à jour ses MacBook Pro cet été et le MacBook Pro 15 pouces a tout récemment été supprimé du catalogue au profit d’une version 16 pouces. Ce dernier ne sera probablement pas bradé, ou très peu, en revanche, les stocks restants chez les e-commerçants devraient voir leurs prix sensiblement réduits. Les nouveautés des derniers modèles ne sont pas forcément utiles à tous, si c’est votre cas, c’est le moment d’acheter.

Et tous les PC du moment

Même en promotion, les MacBook (Pro) restent chers. Si vous avez un peu de moins de budget, nous avons également plusieurs guides par tranches de prix que vous pouvez retrouver ci-après. Quelques références que l’on aime bien : Dell XPS 13 et HP Envy 13 sur le haut de gamme, Asus Vivobook sous la barre de 1000 euros ou l’Acer Swift 1 à moins de 500 euros.

Les accessoires

Outre ces gros achats, le Black Friday consentira à d’importantes réductions sur de nombreux accessoires. On pense notamment aux enceintes connectées de Google ou d’Amazon ainsi que des ampoules connectées pour les accompagner, dont les Philips Hue. Ces dernières sont abonnées aux promotions.

Jetez également un œil aux claviers et souris, que cela soit pour les joueurs ou non. Les produits de Logitech sont généralement en promotion et les produits sont très bonne facture. Ajoutons également les accessoires réseau, tels que les répéteurs Wi-Fi ou les CPL.

Voilà pour la liste de nos envies. N’hésitez pas à nous dire dans les commentaires quels sont les produits qui vous intéressent. Pour suivre l’événement, vous pouvez suivre notre compte Twitter Frandroid Bons Plans ainsi que notre page dédiée au Black Friday.