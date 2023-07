LG CS : ce super TV OLED 55″ est à un prix bien plus avantageux durant les soldes

Et, si vous passiez enfin à l'Oled ? LG propose son modèle CS en version 55 pouces que l'on retrouve bien moins cher pendant les soldes : 949 euros au lieu de 1 499 euros à sa sortie.

Parmi les téléviseurs Oled de LG, on trouve une référence, qui se situe à mi-chemin entre la série C1 de 2021 et la série C2 de 2022. Il s’agit de la série des LG OLED CS qui reprend le design du C1, mais propose certaines caractéristiques de la C2. Et l’avantage, c’est que ce modèle est à un meilleur rapport qualité-prix, surtout en cette période de solde avec le modèle de 55 pouces qui profite d’une belle ristourne.

Qu’est-ce que propose le LG OLED55CS ?

Une dalle Oled 4K HDR, HDR10, Dolby Vision IQ et Atmos

Le processeur du C2 : Alpha 9 Gen 5 AI

La connectique HDMI 2.1, idéale pour les dernières consoles

Sans oublier webOS22

Lancé à 1 499 euros sur le site du constructeur, puis remisé à 1 299 euros, le téléviseur LG OLED55CS revient à 949 euros sur le site Rue du Commerce.

Pourquoi choisir le LG OLED55CS ?

Le LG OLEDCS est un mélange entre les C1 et C2. Il reprend d’abord le design du C1, avec des lignes épurées, de fines bordures ainsi qu’un pied métallique solide sur toute la longueur du TV. Ensuite, il opte pour la même technologie Oled Evo que le C2. La dalle peut ainsi afficher une luminosité beaucoup plus importante que les C1. Le processeur Alpha 9 Gen 5 est aussi de la partie sur le CS, soit le même sur la C2. Ce dernier utilise la technologie d’upscaling afin de diffuser du contenu 1080p avec une définition 4K, en augmentant simplement le nombre de pixels présents dans la vidéo.

Le LG CS est également compatible avec les meilleures normes vidéos HDR : HDR10, Dolby Vision IQ. Quant à la partie audio, on a du surround virtuel 7.1.2 pour un son plus vaste. Il va aussi plaire aux gamers puisqu’il dispose de ports HDMI 2.1 et est compatible VRR, ALLM, G-Sync et FreeSync, pour profiter pleinement de sa console next-gen. L’écran 4K affiche aussi un taux de rafraîchissement variable de 120 Hz, ainsi qu’un temps de réponse de 1 ms seulement. Enfin, l’interface WebOS 22 donne accès à l’assistant vocal, mais aussi aux applications phares, comme Netflix, Disney +, Prime Video ou YouTube.

Soldes d’été 2023 : les meilleures offres choisies par Frandroid

Les soldes d’été ont officiellement commencé le mercredi 28 juin 2023 à 8 heures du matin en France et se termineront le mardi 25 juillet prochain à minuit. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres.

