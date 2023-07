À moins de 180 €, le Samsung Galaxy A14 5G est encore plus abordable grâce aux soldes

Lancé à un prix abordable, l'efficace Samsung Galaxy A14 5G est encore moins cher qu'auparavant grâce à une promotion appliquée pendant ces soldes d'été : Ubaldi propose en effet ce smartphone à 176 euros au lieu de 249 euros.

Si Samsung conserve chaque année une très bonne place sur le podium des meilleurs smartphones premium du moment, la marque sud-coréenne n’en oublie pas pour autant les budgets plus restreints et lance fréquemment des modèles d’entrée de gamme intéressants. Le Galaxy A14 5G en est un bel exemple, et malgré quelques faiblesses, ses finitions impeccables et ses performances honorables le rendent tout de même recommandable. Toutefois, c’est bel et bien pendant ces soldes d’été qu’il devient encore plus digne d’intérêt puisque son prix ne dépasse pas 180 euros.

Ce que propose le Samsung Galaxy A14 5G

Un design soigné

De bonnes performances

Une autonomie généreuse

D’abord proposé à 249 euros, le Samsung Galaxy A14 5G est désormais affiché à 176 euros chez Ubaldi.

En guide d’alternative, il existe aussi le Samsung Galaxy A14 4G, que vous pourrez acquérir pour 151 euros au lieu de 219 euros avec le code W5JF2623 chez Ubaldi.

De l’entrée de gamme, mais de belles finitions

Si le Samsung Galaxy A14 5G appartient à l’entrée de gamme, la marque n’a pas pour autant négligé son esthétique. On a ainsi droit ici à un design épuré, avec des angles qui profitent de belles courbures. Les finitions sont impeccables, comme sait bien le faire le géant coréen. Petit bémol tout de même pour les larges bordures qui encadrent l’écran, et qui font que la dalle n’occupe que 80 % de la surface. Un choix qui n’est toutefois pas surprenant pour de l’entrée de gamme, et avec lequel on pourra composer sans grande difficulté, surtout à ce prix. Le Galaxy A14 se rattrape avec son dos qui reprend les codes visuels du Galaxy S23 avec les trois capteurs photo légèrement en relief. Le dos texturé sera quant à lui très agréable au toucher.

Autrement, le Galaxy A14 5G dispose d’une dalle LCD de 6,6 pouces, au ratio 20:9 et dotée d’une définition Full HD+ (2400 x 1080 pixels), soit l’assurance d’un affichage satisfaisant. On pourra aussi compter sur un taux de rafraîchissement de 90 Hz, mais celui-ci ne sera pas adaptatif. Concernant la luminosité de l’écran, elle culmine à 500 cd/m², ce qui ne sera pas suffisant pour rendre les contenus bien lisibles en plein soleil.

Des performances honorables

Côté performances, le Samsung Galaxy A14 5G est propulsé par une puce MediaTek Dimensity 700 épaulée par 4 Go de RAM. Si celle-ci promet des prestations satisfaisantes pour les usages classiques, quelques ralentissements pourront se faire sentir par moment. Pour ce qui est du gaming, il est conseillé de ne pas pousser les graphismes au maximum, au risque de souffrir de quelques lags. Concernant l’interface, One UI 5 est aux manettes, et offre une expérience quotidienne agréable et vraiment complète, notamment grâce aux options de personnalisation variées.

Côté photo, Samsung Galaxy A14 5G embarque un capteur principal avec grand-angle de 50 mégapixels, un grand-angle de 2 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. Le premier capteur sera plutôt convaincant et capture des clichés aux couleurs très naturelles. Le mode 50 Mpx permettra quant à lui de profiter d’un bon niveau de détails. Notez tout de même que la version 4G du Galaxy A14 est mieux dotée côté photo. Enfin, l’autonomie n’est pas en reste et est même l’un des vrais points forts du Galaxy A14 5G. Avec sa batterie de 5 000 mAh, il a pu tenir environ 14h27 lors de notre test.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy A14 5G.

