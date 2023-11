Bonne nouvelle : le Google Pixel 7a baisse encore plus son prix pour le vrai jour du Black Friday

Le Black Friday, c'est aujourd'hui ! Et si c'était l'occasion de changer de smartphone ? L'opportunité est peut-être bien là , avec le Pixel 7a de Google, dont le prix passe de 509 euros à seulement 384 euros. C'est la meilleure offre sur ce smartphone de la Black Week 2023 pour le moment.

Les bons smartphones en photo coĂ»tent cher : comptez souvent plus de 800 euros pour avoir un très bon modèle. C’est lĂ que la proposition du Pixel 7a de Google se dĂ©marque : un bon appareil Ă un prix abordable. Avec le Black Friday, ça n’a jamais Ă©tĂ© aussi vrai : le Pixel 7a chute Ă un prix inĂ©dit pour le lancement du vendredi noir.

Le Google Pixel 7a, c’est quoi ?

Un super smartphone en photo ;

L’interface Pixel Experience avec des fonctionnalitĂ©s exclusives ;

Une très bonne puce avec de belles performances ;

Un écran bien calibré.

Habituellement, on trouve ce smartphone de Google Ă 509 euros. Durant le Black Friday, le Pixel 7a (128 Go) est vendu pour seulement 349 euros sur Rakuten. C’est pour le moment la meilleure offre pour ce smartphone et elle est disponible en entrant le code promo BLACK15 sur le site marchand.

au meilleur prix ? OĂą acheter Le Google Pixel 7a au meilleur prix ?

La photo, le principal argument du Pixel 7a

Ce smartphone Google embarque trois capteurs photo : un capteur principal de 64 Mpx, un ultra-grand-angle de 13 Mpx (120°) ainsi qu’un capteur selfie de 13 Mpx. Des modules qui offrent toute la qualitĂ© photo de ce qui a fait la rĂ©putation des Pixel. Ce qui fait que le Pixel 7a offre un très bon piquĂ© et des jolies couleurs. En plus de ça, l’expertise algorithmique de la marque est aussi sur ce modèle. Le mode portrait dĂ©toure bien les sujets, mĂŞme dans des situations compliquĂ©es. De mĂŞme pour le mode nuit qui arrive Ă bien rĂ©cupĂ©rer de la lumière.

Et pour profiter de ses photos, rien de mieux qu’un bel Ă©cran. Le Pixel 7 a est Ă©quipĂ© d’une dalle Oled de 6,1 pouces (ce qui fait qu’il est assez compact) avec une dĂ©finition Full HD et un taux de rafraĂ®chissement maximal de 90 Hz. Sur le papier, ce n’est pas le meilleur smartphone, mais dans la rĂ©alitĂ©, l’Ă©cran est très bon. Tout d’abord, la luminositĂ© maximale peut monter Ă 1230 cd/m² : aucun problème pour lire en plein soleil. Si l’Ă©cran peut manquer de couleurs, il a le mĂ©rite d’ĂŞtre très bien calibrĂ©.

Belles performances pour un smartphone Google et la Pixel Experience

Le Pixel 7a profite de la mĂŞme puce que les Pixel 7 et Pixel 7 Pro, la Tensor G2, aidĂ©e par 8 Go de RAM. Les smartphones de la marque sont loin d’ĂŞtre reconnus pour leurs performances, mais le Pixel 7a n’est pas aussi cher que ses grands frères, ce qui fait qu’avec l’offre du Black Friday, il est très bon sur ce point. On peut jouer Ă des jeux vidĂ©o en 3D très gourmands en ressources Ă 60 FPS en moyenne. En plus de ça, la tempĂ©rature reste assez stable durant les longues sessions de jeu. Avec sa batterie de 4385 mAh, on peut profiter de ce smartphone tout au long de la journĂ©e, mais pas rĂ©ellement plus longtemps. LĂ oĂą ça coince, c’est au niveau de la charge : 18 W maximum. Ce qui demande plus d’une heure et demie pour un cycle complet.

Le Pixel 7a, c’est aussi la Pixel Experience, l’interface de Google. Le smartphone est vendu sous Android 13, mais devrait bientĂ´t passer Ă Android 14. En plus d’une bonne ergonomie et d’une bonne fluiditĂ©, la surcouche propose des fonctionnalitĂ©s exclusives. Il y a par exemple la gomme magique, qui permet d’effacer automatiquement des Ă©lĂ©ments gĂŞnants sur une photo. Il y a aussi la traduction automatique des messages ou encore le mode « En Ă©coute » : il permet d’afficher le titre de la musique diffusĂ©e autour de vous sur l’Ă©cran de verrouillage, et de retrouver toutes les pistes entendues dans un historique.

Pour en savoir plus sur ce smartphone, nous vous invitons Ă lire notre test du Pixel 7a.

