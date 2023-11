Black Friday : les meilleurs forfaits mobile 5G sont au même prix que la 4G (pour une durée limitée)

Vous cherchez à vous mettre à la 5G ? C'est le moment idéal pendant cette semaine de Black Friday avec des prix en baisse chez certains opérateurs qui proposent des offres aux tarifs de la 4G.

Il n’y a pas que les objets et références Tech qui sont à l’honneur durant cette semaine de Black Friday, les opérateurs proposant des forfaits sans engagement sont toujours présents à cet évènement pour faire baisser les prix et proposer une opération spéciale limitée dans le temps. Nous avons sélectionné les opérateurs qui ont décidé de participer directement et dont les offres valent le coup d’œil pour faire un max d’économie.

Les meilleurs forfaits 5G du Black Friday

B&You : 100 Go de 5G pour 13,99 euros par mois

Bouygues Télécom propose une offre spéciale pour ce Black Friday. Tout d’abord, avec B&You, c’est l’assurance de disposer du réseau de Bouygues Telecom et d’une couverture 4G et 5G de qualité garantie sur tout le territoire. Le forfait de 100 Go est sans doute le plus intéressant, car celui-ci s’élève à 13,99 euros par mois. Il comprend bien sûr les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine. On retrouve les mêmes conditions depuis l’Europe et les DOM, mais uniquement vers un numéro français. Côtés donnés valables en Europe et DOM, le forfait octroie 25 Go décomptés de l’enveloppe de base.

Actuellement, le forfait mobile 5G de 100 Go de Bouygues Telecom / B&You est proposé à 13,99 euros par mois. Et c’est sans engagement. Sur le même lien, il y a aussi une offre 200 Go 4G et 5G qui inclut les appels vers l’international.

Cdiscount Mobile : 100 Go pour 11,99 euros par mois

Cdiscount Mobile (comme la plupart des MVNO) fonctionne sur le réseau mobile de Bouygues Telecom. De ce fait, il dispose de l’ensemble des lignes de l’opérateur historique partout en France. Ces forfaits proposent les appels, les SMS et les MMS partout France Métropolitaine, dans les DOM ou en Union européenne. Côté Data, on se retrouve avec un forfait listé à 100 de données en 5G pour un prix, comme d’habitude, très bas : 11,99 euros par mois. Pour l’Europe et les DOM, le forfait donne droit à 16 Go de données 4G.

Le forfait Cdiscount Mobile sans engagement de 100 Go en 5G est à 11,99 euros par mois son prix ne change pas même après la première année. Notez également que la carte SIM est à seulement 1 euro au lieu de 10 euros habituellement, que vous soyez membre ou non.

YouPrice : 111 à 130 Go à partir de 9,99 euros par mois

YouPrice est un opérateur virtuel qui dispose d’un partenariat avec divers opérateurs historiques : Orange et SFR. Cela lui permet de délivrer des lignes mobile à ses clients avec des prix plus avantageux. Avec un minimum de 111 Go de données sur ce forfait, aucun souci pour disposer du streaming de vidéo, du jeu en ligne ou de la navigation web et sur les réseaux sociaux. YouPrice délivre aussi des forfaits valables à l’étranger. L’opérateur propose des communications à base d’appels, de SMS et de MMS en illimités vers les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM. Dans le cas de ce forfait, l’enveloppe de data à l’étranger reste la même quel que soit le palier que vous atteindrez à la fin du mois, soit 16 Go.

Les forfaits YouPrice spécial Black Friday est disponible à partir de 9,99 euros par mois sur le réseau Orange, et aussi SFR, jusqu’au lundi 27 novembre. Ce tarif est bloqué pendant deux mois avant de passer à 11,99 euros mensuels. Vous avez même la possibilité d’ajouter la 5G à votre forfait pour 5 euros de plus par mois.

Syma : 100 Go pour 11,99 euros par mois

Syma est un opérateur qui arrive de plus en plus à se faire un nom aux côtés des autres MVNO du marché. Ce forfait dispose de 100 Go de données avec la 5G offerte, le tout entièrement sous le réseau de SFR. Pour les communications, Syma mobile propose lui aussi les appels, les SMS et les MMS en illimité en France, depuis l’Europe et les DOM.

Le forfait 5G de 100 Go et sans engagement chez Syma mobile est proposé à 11,99 euros par mois, tout ceci sans prix doublé après un an.

Comment conserver votre numéro de téléphone ?

Le changement d’opérateur se fait sans coupure si vous souhaitez conserver votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription ! Notez d’ailleurs qu’il est nécessaire de rajouter 1 ou 10 euros (en fonction du forfait) au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Vous pouvez également opter pour la eSIM proposée par YouPrice facturée 10 euros également si vous passez d’une carte SIM classique à une eSIM.

