Plus de 1 000 € de réduction pour ce sublime TV Oled Philips : un des bangers du Black Friday

Ce téléviseur haut de gamme noté 9/10 chez nous est en promotion : -35% chez Darty, soit 1000 euros d'économies. C'est l'une des très belles affaires du Black Friday : le Philips 65OLED908 n'est plus qu'à 2149 euros.

Vous rêvez d’une expérience cinéma très haut de gamme dans votre salon ? C’est possible, mais il va falloir débourser une certaine somme. C’est là qu’est toute l’essence du Black Friday : proposer de grosses réductions sur une courte période. Il n’a jamais été aussi pertinent qu’avec ce Philips 65OLED908 actuellement à -35% : le prix de ce téléviseur passe de 3299 euros à seulement 2149 euros chez Darty.

Le Philips 65OLED908 : ce qui se cache derrière ce nom barbare

Un TV 4K UHD de 65 pouces (164 cm) ;

Jusqu’à 120 Hz ;

Qualité d’image : HDR, Dolby Vision etc. ;

Menus Philips et Google TV ;

Tout ce dont on rêve dans un téléviseur.

Sorti cette année, ce téléviseur est habituellement proposé à 3299 euros. À l’occasion du Black Friday, on ne le trouve plus qu’à 2149 euros chez Darty, soit une réduction de 1150 euros (-35%).

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Philips 65OLED908. Le tableau se met à jour automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La Philips 65OLED908 au meilleur prix ?

Une qualité d’image au rendez-vous avec tout plein de technologies

Ce téléviseur 4K Oled embarque une dalle LG Display White-OLED 10 bits avec une définition 4K UHD, le tout dans un format 16:9 de 65 pouces (soit 164 cm). Son taux de rafraîchissement peut monter jusqu’à 120 Hz, idéal pour le gaming si vous avez une console de jeux de dernière génération. Grâce au processeur Philips P5 AI Perfect Picture Engine (de septième génération), l’upscaling est disponible. Cette fonction permet de passer des contenus à l’Ultra HD, même s’ils ne sont pas nativement dans cette définition. Il peut également adapter des réglages de l’image en fonction de la lumière ambiante (température de couleurs, luminosité, etc.).

Tout cela pour produire une très belle image, avec un rendu cinéma. Tout y est : le piqué, les couleurs, la fidélité. C’est sûr qu’à plus de 3000 euros en prix de départ, il faut que tout cela soit au rendez-vous. Même les contenus en HDR offrent un rendu des couleurs fidèles, y compris dans les zones les plus sombres de l’image, ce qu’on ne voit pas partout.

Côté audio, on trouve un système 3.1 canaux pour une puissance totale de 80 W (RMS). Le tout grâce à six haut-parleurs de 8,5 W chacun et un dédié aux graves de 30 W. La compatibilité Dolby Atmos et DTS:X est évidemment de mise. Concrètement, le son est précis, la scène audio est large, avec beaucoup de clarté pour des dialogues toujours compréhensibles, même lorsque le volume n’est pas très élevé. Le téléviseur peut d’ailleurs être utilisé en tant qu’enceinte connectée avec la technologie DTS Play-Fi.

Le Philips 65OLED908 n’est pas que ça

Le Philips 65OLED908, c’est aussi la fonctionnalité Ambilight. Sur trois côtés du téléviseur, on trouve une série de LED qui peuvent s’illuminer en fonction de l’image qui est affichée, de manière dynamique. Elles peuvent suivre, l’image, l’audio ou rester fixe. Le système peut même s’adapter à la couleur du mur pour avoir un affichage de la bonne couleur. L’intérêt est tout simplement de renforcer l’immersion en simulant l’extension de l’image. Certaines salles de cinéma proposent cette fonction, mais là, c’est possible dans son salon.

Pour aller plus loin

Quelles sont les meilleures TV Philips Ambilight en 2023 ?

Quant à l’interface, il s’agit de l’OS Google TV, le plus adapté pour pouvoir télécharger tout un tas d’applications toujours mises à jour. Plateformes de SVoD, jeux en cloud gaming, etc. tout y est. Ce système d’exploitation vient avec la fonction Chromecast pour envoyer des contenus au Philips 65OLED908 depuis son smartphone.

Et pour le gaming, l’input lag mesuré par nos soins est de 12,6 ms, ce qui est très bon pour un téléviseur et qui permet de jouer à des jeux compétitifs. Pour connecter sa console, deux ports HDMI 2.1 sont disponibles. Le Philips 65OLED908 embarque plein de technologies dédiées au jeu vidéo : l’ALLM, le VRR, l’AMD FreeSync Premium et le Nvidia G-Sync. On a également le droit au Dolby Vision Gaming. Enfin, le mode Jeu du téléviseur offre une belle luminosité ainsi qu’une excellente fidélité des couleurs.

Pour en savoir plus sur ce téléviseur, nous vous invitons à lire notre test du Philips 65OLED908.

Black Friday 2023 : pour ne rien rater des offres !

Le Black Friday a officiellement commencé le vendredi 24 novembre 2023, et dure jusqu’au dimanche soir. Le lendemain, le Cyber Monday prendra le relais pour une seule journée de prolongations sur les promotions.

Retrouvez nos sélections du Black Friday par thématiques :

Retrouvez nos sélections du Black Friday par marchands et par marques :

Retrouvez nos sélections du Black Friday selon un budget précis :

Pour ne rater aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien manquer des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte X (Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel).

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday.

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en un clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.