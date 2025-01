Amazon : les 20 deals à retenir pour la dernière démarque des soldes

Pour la dernière démarque des soldes, Amazon ne lâche rien et continue de proposer de nouvelles offres Tech intéressantes. Pour vous aider à vous y retrouver, nous avons sélectionné pour vous les meilleures d’entre elles.

Les soldes d’hiver sont de retour pour la première fois en cette année 2025 et le programme semble être très satisfaisant du côté des baisses de prix. Amazon n’hésite pas à casser les prix de nombreuses références sur son site. Il y aura forcément de quoi vous faire plaisir et vous pourrez évidemment compter sur l’équipe Bons Plans de Frandroid pour vous aider à y voir plus clair parmi toutes ces offres. Voici notre petite sélection.

Les meilleures offres Amazon pendant les soldes d’hiver

Marshall Willen

Ne vous fiez pas à son format compact : la Marshall Willen, soldée à environ -30 % peut délivrer une puissance de 20 W, résister à une immersion de 30 minutes et surtout : vous pouvez les cumuler pour un son encore plus vaste.

Les points forts de la Marshall Willen

Sa certification IP67

La sangle de fixation en caoutchouc, pour l’accrocher partout

Le fait de pouvoir en associer plusieurs pour se faire un vrai système audio

Sur le site de Marshall, l’enceinte Willen première génération est affichée à 119 euros. Sur Amazon, elle est au prix conseillé de 109 euros quand ce ne sont pas les Soldes et en ce moment, elle est disponible à seulement 79,99 euros.

Amazfit T-Rex 3

Si vous souhaitez obtenir une montre outdoor sans pour autant payer le prix fort, la solution proposée par Amazfit devrait vous plaire. Avec son modèle T-Rex 3, la marque arrive à proposer une excellente alternative à celles proposées à plus de 500, voire à plus de 1000 euros chez les concurrents. Avec un suivi GPS double fréquence, une cartographie en local et une excellente autonomie, c’est une montre sportive à considérer, d’autant plus qu’elle s’affiche à un prix plus doux pendant les soldes.

L’Amazfit T-Rex 3, c’est quoi ?

Une montre légère, avec un écran lumineux

Les fonctions de suivi sportif avancées et la cartographie en local

Une autonomie de plus de deux semaines

Proposée au tarif de 299 euros, l’Amazfit T-Rex 3 est en ce moment remisée à 264 euros sur le site d’Amazon pendant les soldes.

Dreame L10s Pro Gen 2

Le Dreame L10s Pro Gen 2 est un aspirateur robot autonome avec une fonction de lavage à l’eau et de nettoyage automatique des serpillères, que vous retrouvez soldée à moins de 300 euros chez Amazon.

Les avantages du Dreame L10s Pro Gen 2

Son autonomie de 120 minutes peut couvrir 155 m²

La puissance d’aspiration de 7 000 Pa est largment suffisante

Son système de détection des obstacles et la cartographique

Pendant encore quelques jours chez Amazon, le Dreame L10s Pro Gen 2 est affiché à 299 euros alors qu’il est normalement à 449 euros.

LG 55LX1Q

S’il y a un moment pour changer son vieux TV poussiéreux contre un plus stylé et flambant neuf, c’est maintenant ! En ce moment, le TV LG 55LX1Q avec une dalle Oled de 55 pouces profite d’une grosse réduction des soldes et passe de 1 999 euros à 871 euros sur Amazon.

Le LG 55LX1Q (2022) en résumé

Un TV sur pieds qui ne manque pas de style

Affichage Oled en 4K avec traitements HDR

Ports HDMI 2.1 pour jouer en 4K 120 FPS

Le téléviseur LG 55LX1Q était vendu à 1 999 euros lors de son lancement en 2022, mais c’est sur Amazon que son prix est plus intéressant : il revient à seulement 789,66 euros.

iPad 10

L’iPad 10 est une belle petite tablette tactile pour tous vos loisirs et même quelques séances de travail si vous lui ajoutez un clavier Bluetooth. Avec une belle réduction chez Amazon pendant cette dernière semaine des soldes, c’est peut-être le deal que vous attendiez pour vous la procurrer.

Ce qui vous attend avec l’iPad 10 (2022)

L’écran est super bien calibré et surtout très lumineux

L’expérience iOS est à son prime sur cet appareil

Une autonomie d’une journée et demi en usage intensif

L’iPad 10 de 2022 est sorti à 589 euros, puis a été réduit à 429 euros, mais aujourd’hui, vous pouvez l’avoir à seulement 359 euros sur Amazon.

CMF by Nothing Buds

Nothing continue d’enrichir en produits sa marque CMF. Après une montre connectée et des écouteurs Pro, on a des écouteurs sans fil avec réduction de bruit active accessible : les Nothing Buds by CMF sont même en promotion pendant les soldes et tombent à moins de 30 euros.

Ce qu’il faut retenir des Nothing Buds by CMF

Un boîtier au look original, avec une molette pour le volume

Une réduction de bruit active jusqu’à -42 dB

8h d’autonomie, jusqu’à 35h avec le boîtier

De base à 39,99 euros, les Nothing Buds by CMF sont actuellement en Amazon décide de les afficher à 29 euros pendant les soldes.

Jabra Elite 10

Avec leur réduction de bruit plus que convaincante et leur confort, les Jabra Elite 10 ont de quoi plaire. Et, même s’ils sont maintenant remplacés par un nouveau modèle, ils restent très intéressants grâce à cette belle baisse de prix pendant les soldes.

Les points forts des Jabra Elite 10

Des écouteurs très confortables

Une réduction de bruit convaincante

Une bonne autonomie

Lancés à 249,99 euros, les Jabra Elite 10 sont actuellement proposés à 136,21 euros sur Amazon.

Samsung Galaxy S25 (256 Go)

Les nouveaux Galaxy S25 allient finesse et performances de pointe avec un design affiné. Disponible en précommande, il est possible d’obtenir la version 256 Go au même prix que la version 128 Go.

Ce qu’il faut retenir du Samsung Galaxy S25

Un design affiné avec un bel écran Full HD+ AMOLED 120 Hz

L’interface OneUI 7 blindée à l’IA

La puce Snapdragon 8 Elite

Disponible en précommande, le Samsung Galaxy S25 dans sa version 256 Go se trouve en promotion à 899 euros au lieu de 959 euros sur Amazon. Soit le même prix que la version 128 Go. Et si vous êtes membre Prime, vous pouvez économiser 100 euros de moins.

La version Plus du Galaxy S25 est aussi en promotion à 1 169 euros au lieu de 1 289 euros (256 Go). Quant au Galaxy S25 Ultra, on le trouve à 1 469 euros dans sa version 256 Go, au lieu de 1 589 euros sur Amazon.

Asus Vivobook S16

Asus fournit des appareils performants, avec des prix très compétitifs. C’est le cas du modèle Vivobook S16 AI-S5606-50W qui muscle son jeu avec une configuration sous AMD Ryzen AI 9 365 et coûte 200 euros de moins pendant les soldes.

Les points forts de l’Asus Vivobook S16

Pour sa configuration musclée : Ryzen AI 9 365 avec 32 Go de RAM

Pour sa capacité de stockage : un SSD NVMe de 1 To

Pour sa dalle Oled en définition 3,2K à 120 Hz

Avec un prix barré à 1 499 euros, le laptop Asus Vivobook S16 est en ce moment remisé à 1 299 euros sur le site d’Amazon.

MSI MAG 256F

Vous êtes en quête d’un moniteur pas trop cher pour compléter votre setup gaming ? Cet écran PC MSI devrait vous plaire, surtout qu’à l’occasion des soldes son prix chute sous les 100 euros.

Pourquoi choisir le MSI MAG 256F ?

Une dalle IPS de 24,5 pouces en FHD

Réactive : 180 Hz + 1 ms

Avec la technologie Adaptive-Sync

Avec un prix conseillé à 149,99 euros, le moniteur MSI MAG 256F bénéficie de 33 % de remise et s’affiche maintenant à 99,99 euros sur Amazon.

Meta Quest 3S

Envie de se lancer dans la réalité virtuelle et augmentée ? Le récent Meta Quest 3S profite d’une belle une petite ristourne pendant les soldes.

Le Meta Quest 3S en résumé

La dernière génération de Meta Quest

Un GPU deux fois plus puissant que l’ancienne génération

Batman Arkham Shadow offert (prix du jeu de 45,99 euros)

3 mois d’essai au programme Meta Quest+

Au lieu de 439,99 euros, le Meta Quest 3S (256 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 389,99 euros sur le site d’Amazon.

Asus Chromebook Plus CM3401

Les ChromeBook Plus de dernière génération sont des PC portables qui se veulent plus puissant, accompagné d’une interface repensée et quelques fonctions IA. Ces machines sont très appréciées pour faire de la bureautique, et en ce moment, le modèle CM3401 devient plus abordable pendant les soldes.

Asus Chromebook Plus CM3401, c’est quoi ?

Un laptop léger avec un écran IPS Full HD de 14 pouces

Le combo Ryzen 5 7520C + 8 Go RAM + SSD 256 Go

L’interface ChromeOS avec Google IA

De base à 599 euros, l’Asus Chromebook Plus CM3401 est atuellement en promotion à 489 euros sur Amazon.

Xiaomi Redmi Note 14

La nouvelle salve de smartphones entrée de gamme Xiaomi est disponible : les Redmi Note 14. Comme toujours, la marque mise sur de bons composants et offre un bon rapport qualité prix. Le modèle 8 + 128 Go du Redmi Note 14 est d’ailleurs déjà en promotion et s’affiche au même prix que la version 6 Go + 128 Go pendant les soldes.

Le Xiaomi Redmi Note 14 en résumé

Un écran FHD+ de 6,67 pouces à 120 Hz

Une puce entrée de gamme efficace : Mediatek Helio G99-Ultra

Une grosse batterie de 5500 mAh, couplée à la charge rapide 33W

Dans sa configuration 8 + 128 Go, le Xiaomi Redmi Note 14 se trouve à 233 euros, mais le voilà déjà en promotion à 203 euros sur le site d’Amazon.

Google Pixel Watch 2

Lancée en 2023, la Google Pixel Watch 2 a été remplacée l’an dernier par la Pixel Watch 3, mais cette récente sortie ne doit pas pour autant l’éclipser. La Pixel Watch 2 reste une bonne montre connectée dotée de capteurs précis, et pendant ces soldes d’hiver, on la trouve à -45 %.

La Google Pixel Watch 2, c’est quoi ?

Un design soigné

Un capteur cardiaque très précis

La richesse de l’écosystème Wear OS

Lancée à 399 euros, la Google Pixel Watch 2 est désormais proposée à 219 euros sur Amazon.

Google Pixel 7a

Qui dit smartphone Google, dit forcément haut du podium en termes de photographie. Et si entre temps le géant américain a lancé le Pixel 8a, son prédécesseur continue d’être à la hauteur même aujourd’hui. C’est un excellent appareil surtout lorsqu’il est proposé à un tarif très réduit à l’occasion des soldes.

Le Pixel 7a de Google est encore un bon choix…

Car c’est un excellent photophone

Il propose un format compact agréable et un écran bien calibré

Et jusqu’à 5 ans de mises à jour

Lancé à 509 euros, le Google Pixel 7a s’affiche aujourd’hui à 325 euros seulement chez Amazon lors des soldes.

Bose Smart Ultra Soundbar

Cette barre de son succède à la SoundBar 900 et en reprend tous les codes, aussi bien en termes de design que de technique. Bien sûr, il y a des évolutions, sinon elle ne servirait à rien, donc vous bénéficiez d’un son de meilleure qualité, d’une IA plus poussée qui travaille surtout sur les dialogues et une puissance qui cache bien son jeu.

La Bose Smart Ultra Soundbar en résumé

La puissance du son, sous tous ses aspects

L’intelligence artificielle fait des miracles sur les dialogues

La compatibilité AirPlay 2, Chromecast et Spotify Connect qui fait plaisir

La Bose Smart Ultra Soundbar coûte 999,95 euros depuis sa sortie en septembre 2023. Aujourd’hui, son prix passe à 699 euros sur Amazon.

Samsung Galaxy A15 4G

Vous souhaitez un nouveau smartphone, mais votre budget est limité ? Les soldes d’hiver sont l’occasion parfaite pour faire de bonnes affaires, comme avec ce Samsung Galaxy A15 4G qui tombe à 179 euros.

Ce qu’il faut retenir du Samsung Galaxy A15 4G

De belles finitions et un très bel écran Oled

One UI 6 et 4 MAJ majeures d’Android

De jolies photo et une autonomie correcte

Lancé à 219,99 euros, le Samsung Galaxy A15 4G se trouve en ce moment à 179 euros sur le site Amazon.

Samsung Galaxy S24 FE

Avec son smartphone Galaxy S24 FE, Samsung s’adresse aux personnes ayant un budget plus restreint qui souhaitent tout de même s’offrir des produits suffisamment performants, malgré quelques concessions. Et si ce dernier vous fait de l’œil, eh bien le moment est tout choisi pour se le procurer avec 150 euros de remise.

Les atouts du Samsung Galaxy S24 FE

Un design haut de gamme

7 ans de mises à jour garanties

Les performances

Au lieu de 749 euros, le Samsung Galaxy S24 FE est actuellement en promotion à 599 euros chez Amazon.

Realme 12 Pro

Le Realme 12 Pro est un milieu de gamme intéressant. Il présente un design digne des modèles premium, avec une fiche technique musclée, et un tarif pourtant accessible. Cette référence a de bons arguments pour convaincre, notamment son prix qui baisse de 40 %.

Le Realme 12 Pro 5G en quelques points

Un smartphone bien fini avec certification IP65

De bonnes performances avec un Snapdragon 6 Gen 1

Une batterie de 5 000 mAh avec recharge de 67 W

Au lieu de 399 euros habituellement, le Realme 12 Pro 5G (8 + 256 Go) est actuellement en promotion à 245 euros chez Amazon.

Apple AirPods 4

Si vous souhaitez renouveler vos écouteurs, ou êtes simplement réticent au format intra, les AirPods 4, derniers écouteurs sans fils d’Apple, pourraient bien vous plaire. D’ailleurs, ils profitent des soldes pour s’afficher à un prix réduit.

Les AirPods 4 en bref

Ce sont des écouteurs qui ne rentrent pas totalement dans les oreilles (pour ceux qui n’aiment pas les intra)

Compatibles avec l’Audio Spatial et le Dolby Atmos

Ils sont très légers, on les sent à peine dans les oreilles

Les AirPods 4 sans ANC sont sortis au prix de 149 euros, mais en ce moment, il est possible de les obtenir à 129 euros sur Amazon.

