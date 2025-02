Les 3 offres que l’on recommande si vous devez changer de forfait mobile ce week-end

Ce week-end, trois opérateurs mobiles virtuels (MVNO) se démarquent avec des forfaits particuliÚrement attractifs. Que vous cherchiez une offre économique, équilibrée ou ultra-généreuse en data, ces forfaits répondent à tous les besoins et type de budgets !

À l’aide de notre comparateur, nous avons sĂ©lectionnĂ© trois forfaits adaptĂ©s Ă diffĂ©rents budgets et usages : une option Ă©conomique avec Prixtel, une offre intermĂ©diaire avec YouPrice, et un forfait gĂ©nĂ©reux en data proposĂ© par Syma Mobile.

L’OxygĂšne de Prixtel : un excellent rapport data/prix

Entre 60 et 100 Go d’internet mobile, à partir de 6,99 euros par mois

15 Go utilisables en Europe et DOM

Appels, SMS et MMS illimitĂ©s en France et depuis l’UE/DOM

Sans engagement

En ce moment, Prixtel propose un forfait 5G de 60 Go, sans engagement, Ă seulement 6,99 euros par mois.

Les meilleurs forfaits mobile Ă moins de 10 euros chez Prixtel Prixtel Forfait

OxygĂšne 60 Ă 100 Go À partir de 6.99€ /mois DĂ©couvrir Prixtel Forfait 4G

Le petit 20 Ă 40 Go À partir de 4.99€ /mois DĂ©couvrir Prixtel Forfait 5G

Le grand 130 Ă 180 Go À partir de 8.99€ /mois DĂ©couvrir Tous les forfaits mobile pas chers

Que peut-on faire avec 60 Go de 5G ?

Avec une enveloppe mensuelle de 60 Go en 5G, vous pouvez profiter pleinement de vos contenus en ligne. Que ce soit pour regarder des vidĂ©os en streaming, Ă©couter de la musique, jouer en ligne ou participer Ă des visioconfĂ©rences, ce volume de data offre une grande flexibilitĂ©, Ă condition de bien gĂ©rer sa consommation. Vous avez aussi droit Ă 15 Go depuis l’Europe et les DOM.

Prixtel s’appuie sur le rĂ©seau de SFR, dĂ©signĂ© n°1 de l’internet mobile en France par nPerf en 2024, notamment pour la qualitĂ© de son dĂ©bit montant et de son streaming vidĂ©o. D’aprĂšs la carte de l’Arcep, SFR couvre Ă©galement 99 % de la population en 4G, assurant ainsi une connexion fiable et performante sur la quasi-totalitĂ© du territoire.

Ce forfait inclut plusieurs options gratuites, dont le blocage des numĂ©ros surtaxĂ©s pour Ă©viter les frais imprĂ©vus et la messagerie vocale visuelle (disponible uniquement sur iPhone), qui facilite l’accĂšs Ă vos messages. De plus, les appels en WiFi (VoWiFi) et en 4G (VoLTE) sont pris en charge, garantissant une meilleure qualitĂ© audio, mĂȘme dans les zones oĂč la couverture rĂ©seau est plus faible.

Le Swift de YouPrice : le seul MVNO qui propose le rĂ©seau d’Orange

200 Go d’internet mobile en 5G, à 9,99 euros par mois

14 Go utilisables en Europe et les DOM

Appels, SMS et MMS illimitĂ©s en France et depuis l’UE/DOM

Sans engagement

eSIM disponible sur le rĂ©seau d’Orange uniquement (+1€/ mois )

Le Swift de YouPrice se positionne comme une offre incontournable pour les grands consommateurs de donnĂ©es, il est proposĂ© Ă 9,99 euros par mois sur le site de l’opĂ©rateur.

Les meilleurs forfaits mobile Ă moins de 10 euros chez YouPrice YouPrice Forfait 4G

Le Small

70 Go 5.99€ /mois SIM Ă 5€ DĂ©couvrir YouPrice Forfait 5G

Le Swift

200 Go 8.99€ /mois SIM Ă 5€ DĂ©couvrir YouPrice Forfait 4G

Le Turbo

150 Go 7.99€ /mois SIM Ă 5€ DĂ©couvrir Tous les forfaits mobile pas chers

200 Go de 5G…

Avec 200 Go de data en 5G, ce forfait ouvre la porte Ă des usages intensifs et variĂ©s. Vous pouvez profiter de plusieurs heures de streaming vidĂ©o en haute dĂ©finition, jouer en ligne sans interruption, ou encore partager votre connexion avec d’autres appareils pour travailler Ă distance.

Un autre atout majeur du Swift rĂ©side dans son accĂšs au rĂ©seau Orange, reconnu comme l’un des meilleurs en France pour sa couverture Ă©tendue et ses performances. YouPrice est le seul opĂ©rateur virtuel (MVNO) Ă proposer ce rĂ©seau, offrant ainsi une qualitĂ© de service exceptionnelle Ă ses abonnĂ©s. Pour ceux qui le prĂ©fĂšrent, le rĂ©seau de SFR est Ă©galement disponible.

Ce forfait est sans engagement, avec une carte SIM disponible pour seulement 5 euros. Pour ceux qui prĂ©fĂšrent bĂ©nĂ©ficier d’une eSIM, l’option est accessible pour 1 euro supplĂ©mentaire par mois, mais exclusivement sur le rĂ©seau d’Orange.

Le Dix-Neuf de Syma Mobile : une enveloppe data XXL pour les grands utilisateurs de donnée mobile

350 Go d’internet mobile en 5G, à 14,99 euros par mois

35 Go utilisables en Europe et les DOM

Appels, SMS et MMS illimitĂ©s en France et depuis l’UE/DOM

Sans engagement

Actuellement, Syma propose sur son site un forfait 5G de 350 Go, sans engagement, pour 14,99 € par mois.

Les meilleurs forfaits mobile 5G du moment chez Syma Mobile Syma Mobile

Le Sept

60 Go 5G 6.99€ /mois DĂ©couvrir Syma Mobile

Le Neuf

150 Go 5G 9.99€ /mois DĂ©couvrir Syma Mobile

Le Dix Neuf

350 Go 5G 14.99€ /mois DĂ©couvrir Tous les forfaits 5G

Un forfait ultra généreux

Avec 350 Go de donnĂ©es en 5G, le forfait Le Dix-Neuf de Syma Mobile, proposĂ© Ă 14,99 euros par mois, s’adresse aux utilisateurs les plus exigeants en matiĂšre de consommation internet. Cette enveloppe gĂ©nĂ©reuse permet de profiter sans limite de contenus en streaming, mĂȘme en qualitĂ© 4K, de jouer en ligne, ou encore de partager sa connexion avec plusieurs appareils pour remplacer temporairement une box internet. Ce forfait est idĂ©al pour ceux qui souhaitent une expĂ©rience mobile sans compromis.

En plus des appels, SMS et MMS illimitĂ©s en France mĂ©tropolitaine, l’offre inclut 35 Go utilisables en itinĂ©rance depuis l’Europe et les DOM, ce qui en fait un excellent choix pour les voyageurs rĂ©guliers. Un autre avantage notable est l’inclusion des appels internationaux vers 100 destinations.

Le Dix-Neuf s’appuie sur le rĂ©seau de SFR, qui offre une couverture Ă©tendue et des performances solides en 5G. Ce forfait est sans engagement, vous laissant la libertĂ© de changer d’offre Ă tout moment. La carte SIM est facturĂ©e Ă 10 €.

Pour changer de forfait mobile tout en conservant votre numĂ©ro, il vous suffit d’appeler gratuitement le 3179 depuis votre tĂ©lĂ©phone. Vous recevrez alors votre code RIO (RelevĂ© d’IdentitĂ© OpĂ©rateur) par un serveur vocal et par SMS. Ce code unique devra ĂȘtre transmis Ă votre nouvel opĂ©rateur pour assurer le transfert de votre numĂ©ro.

Les meilleurs forfaits 5G Forfait Mobile B&You

150 Go Appels illimitĂ©s 150 Go en France 35 Go en Europe 13.99€ /mois DĂ©couvrir Prixtel Forfait

OxygĂšne 60 Ă 100 Go Appels illimitĂ©s 60 Go – 100 Go en France 15 Go en Europe À partir de 6.99€ /mois DĂ©couvrir YouPrice Forfait 5G

Le Prime

300 Go Appels illimitĂ©s 300 Go en France 16 Go en Europe 10.99€ /mois SIM Ă 5€ DĂ©couvrir Tous les forfaits 5G

