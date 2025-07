Lenovo Legion Go S : la console PC qui veut détrôner le Steam Deck perd 200 € pour le Prime Day

La Lenovo Legion Go S, c’est l’une des consoles portables PC avec un Ă©cran 8 pouces en 120 Hz, 32 Go de RAM et 1 To de SSD pour mettre la pression Ă la concurrence. Et pour le Prime Day, elle fond son prix comme un boss de fin sous vos combos, de 849 euros Ă 649 euros sur Amazon.

Le gaming portable, c’est la guerre. Steam Deck, ROG Ally… mais aussi la Lenovo Legion Go S, qui vient jouer des coudes avec un matos qui sent la rage de vaincre. Sous ses airs sages, la bête embarque un Ryzen Z2 Go taillé pour les AAA, 32 Go de RAM pour le multitâche, et un SSD de 1 To, afin de trimballer toute votre ludothèque sans faire de sacrifices. Son écran 8 pouces WUXGA à 120 Hz assure des sessions nerveuses et nettes, tandis que la Radeon intégrée balance des graphismes de haute volée. Et comme on est en plein Prime Day, son prix se prend un joli coup de latte de 200 euros.

La Lenovo Legion Go S en quelques mots

Un duo CPURyzen Z2 Go et graphique Radeon

Écran 8 pouces 120 Hz : fluide, net, immersif

32 Go de RAM + 1 To SSD : finies les concessions sur le stockage ou la vitesse

Au lieu de 849,99 euros, la Lenovo Legion Go S (avec 1 To de stockage) est aujourd’hui disponible en promotion Ă 649 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l'offre mentionnée dans cet article n'est plus disponible, merci de jeter un coup d'œil ci-dessous afin de dénicher d'autres offres concernant la Lenovo Legion Go S.

Un écran taillé pour le frag

L’écran PureSight de 8 pouces WUXGA 120 Hz est le cœur de l’expérience. Sa définition (1920 x 1200) et son taux de rafraîchissement de 120 Hz, compatible VRR pour une image fluide même dans les scènes les plus mouvementées. Que ce soit pour un FPS rapide ou un RPG gourmand en détails, l’affichage reste stable et immersif, sans ghosting ni tearing.

La dalle lumineuse et bien calibrée offrant aussi un confort indéniable en extérieur ou dans un train, un vrai plus pour une machine conçue pour bouger. Le ratio d’écran 16:10 donne plus de verticalité et donc un affichage plus agréable sur les jeux.

Ajoutez à ça la compacité du format, malgré un écran généreux, la Legion Go S reste facile à glisser dans un sac, pour transformer chaque pause en session gaming de qualité.

Performances et stockage au taquet

Le Ryzen Z2 Go, couplé aux 32 Go de RAM LPDDR5X, est un monstre en puissance brute pour ce gabarit. Les temps de chargement sont éclairs, le multitâche se fait sans ralentir et même les titres récents tournent avec des réglages élevés en 720p ou 1080p.

La Radeon 800 M intégrée propose des performances dignes d’une petite carte graphique dédiée, permettant de jouer à Elden Ring, Cyberpunk ou Forza sans se priver de détails. Les shaders, effets et textures s’affichent avec fidélité, et la console encaisse sans broncher.

Enfin, le SSD NVMe de 1 To évite le cauchemar des suppressions permanentes. Emportez plusieurs dizaines de jeux, des émulateurs, et quelques films, sans vous soucier de l’espace disque. Et si besoin, un port microSD permet d’étendre encore le stockage.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la Lenovo Legion Go S.

Afin de comparer la Lenovo Legion Go S avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures consoles portables du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.