Des trophées et un concours ! Regardez les Frandroid Tech Awards en direct sur Twitch

Nous organisons les Frandroid Tech Awards 2022 en direct sur notre chaîne Twitch ce mardi 13 décembre 2022 à partir de 18h. Le but de la soirée est très simple : nous allons décerner des prix aux divers produits tech qui nous ont séduits, marqués, impressionnés ou encore fait rire. Ce n'est pas tout, vous pourrez aussi gagner un lot via un concours !

2022 touche progressivement à sa fin. L’heure est donc venue de faire le bilan sur l’année écoulée du côté de la tech. Et chez Frandroid, on peut vous assurer qu’elle a été ô combien animée par les sorties de divers produits. Nous avons par conséquent beaucoup de questions de la plus haute importance à élucider. Quel a été le meilleur smartphone cette année ? Quid de la voiture électrique la plus autonome ? Du PC le plus innovant ? Ou encore de la plus belle montre connectée ? Ou du délire d’ingénieur le plus époustouflant ?

Les Frandroid Tech Awards 2022 à regarder sur Twitch !

Pour répondre à ces innombrables interrogations, la rédaction de Frandroid a tranché ! Nous allons ainsi attribuer nos distinctions de l’année 2022. Place au Frandroid Awards ! Voyez ça comme nos Oscars de la tech. Et ça se passera en direct sur notre chaîne Twitch FrandroidLive. Rendez-vous donc mardi 13 décembre à partir de 18 heures (heure de Paris).

L’équipe Frandroid se relayera pour parler de tous ces passionnants sujets, pour mettre en lumière les produits qui nous ont le plus séduits, épatés ou même fait rire. Il y en aura pour tous les goûts ! Écouteurs sans fil épatants, vélos électriques déments, téléviseurs sensationnels, nous allons discuter d’une multitude de choses avec vous et avec plusieurs invités experts et passionnés. Vous pouvez d’ailleurs déjà en reconnaître un sur l’image illustrant cet article : PP Garcia de la chaîne YouTube PP World nous fera le plaisir d’être sur le plateau.

Un concours à la fin !

Et pour que la soirée soit belle jusqu’au bout, nous organisons même un concours pendant l’émission. Vous pourrez ainsi tenter de remporter un joli lot en direct sur notre chaîne Twitch au travers d’un quizz avec l’équipe sur le plateau. Ça va être trop bien !

Rendez-vous donc le mardi 13 décembre sur Twitch à 18 heures !

