Ce TV Samsung 4K Mini LED de 55″ est à moitié prix grâce au Black Friday

Le Black Friday, c'est aujourd'hui et c'est l'occasion de faire de bonnes affaires. En parlant de ça, il y en a de bonnes chez Samsung avec ce téléviseur Neo QLED de 55 pouces : le modèle QE55QN90B. Son prix chute de 1 000 euros en ce moment, il est temps d'en profiter !

En marge du CES 2022, Samsung avait présenté une nouvelle gamme de téléviseurs Neo QLED, une variante de l’Oled. Les tailles des diagonales vont de 43 à 85 pouces, mais le modèle à 55 pouces est juste ce qu’il faut pour un salon, surtout maintenant qu’il est proposé à moitié prix durant le Black Friday.

Le Samsung Neo QLED 55″, c’est quoi ?

Une dalle Neo QLED en 4K de 55 pouces

Un taux de rafraîchissement de 120 Hz

La compatibilité avec Google Assistant et Amazon Alexa

Compatibilité Dolby Atmos et Dolby Digital

Habituellement proposé au prix de 1 999 euros, ce téléviseur Samsung passe sous la barre des 1 000 euros, puisqu’on le trouve durant le Black Friday à 999 euros chez Darty.

Ce téléviseur Samsung est équipé d’une superbe dalle 4K

La fiche technique de l’écran de ce modèle fait pâlir d’envie. Il s’agit d’un téléviseur de 55 pouces avec une définition 4K de 3840 par 2160 pixels en QD-OLED, une variante de l’Oled développée par le constructeur. Cet écran est compatible HDR10+ et peut avoir un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz.

Les modèles 2022 de la gamme Neo QLED de Samsung profitent de la Quantum Matrix Technology. Derrière ce terme marketing, une technologie qui gère mieux le rétroéclairage MiniLED, pour une puissance et des contrastes accrus. On trouve aussi la technologie Real Depth Enhancer, qui arrive à identifier les sujets principaux d’une image pour offrir un rendu plus net.

La partie audio est, elle aussi, soignée avec huit haut-parleurs pour une puissance totale de 80 watts. On peut également connecter des enceintes ou un système home cinema via la sortie audio optique. Le tout est compatible avec la norme Dolby Atmos, pour une meilleure immersion dans ses films.

Le système Tizen pour profiter au mieux de ses contenus

Ce téléviseur n’a pas Android TV comme système d’exploitation, mais bien Tizen, qui est développé par Samsung. Cela permet de profiter de plusieurs assistants vocaux, comme Google Assistant, Amazon Alexa ou encore Samsung Bixby. Si l’on ne peut pas accéder au Google Play Store, on peut tout de même télécharger des applications sur le magasin de Samsung. Cela permet de profiter des services de SVoD et de nos services de streaming musical : Netflix, Prime Video, Disney+, Spotify, etc.

La marque avait profité de la sortie de ces nouveaux téléviseurs pour revisiter l’interface Tizen, avec une sorte de « méga hub » qui regroupe les applications et les contenus. D’ailleurs, on peut même utiliser le Xbox Cloud Gaming via le Samsung Gaming Hub, pour jouer en cloud gaming à Fortnite ou à Forza Horizon 5.

Côté connectivité, on trouve du Wi-Fi 5 (pas de Wi-Fi 6 malheureusement) et du Bluetooth 5.2. Sur la connectique, on a droit à quatre ports HDMI, un port Ethernet, deux ports USB, une entrée antenne ainsi qu’une sortie optique.

