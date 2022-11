Jeux vidéo : les meilleures offres du Cyber Monday sur les jeux, consoles et accessoires

Belle période pour s'offrir une console et des jeux ! Le Cyber Monday est l'occasion de faire de bonnes affaires sur les consoles next-gen et de dégoter ses jeux préférés à un prix très intéressant.

Que cela soit pour vous faire plaisir ou bien pour anticiper les cadeaux de Noël, notre sélection gaming vous permettra de faire de belles affaires sur les consoles et les jeux. Les Xbox Series X et S sont tout particulièrement intéressantes en cette période de Cyber Monday. Vous trouverez aussi divers jeux à prix cassés sur toutes les plateformes, PS5 comme Xbox Series ou Nintendo Switch.

Si vous hésitez sur la console de jeu qu’il vous faut, jetez donc un œil à notre guide « Quelle console choisir ? ».

La Xbox Series S

Chez Microsoft, la petite sœur de la Series X, à savoir la Xbox Series S, profite d’un rabais. Elle est disponible à 229 euros chez Amazon, et à 229,99 euros chez la Fnac, Micromania et Boulanger. Rakuten fait en outre profiter les internautes d’un code promo de 10 euros (CYBER10). La Xbox Series S tombe alors à 219,99 euros.

La Xbox Series S est plus petite, mais aussi moins puissante que sa grande sœur la Series X. Avec une puissance graphique moindre, elle sera capable d’afficher les jeux en Full HD et non en 4K. Son SSD, en outre, plafonne à 512 Go, et elle ne dispose pas de lecteur de disques. Elle intéressera les joueurs occasionnels ou encore ceux qui souhaitent profiter du cloud gaming du Xbox Game Pass.

La Nintendo Switch + Mario Kart + abonnement 3 mois au Nintendo Switch Online

Les fans de Nintendo vont apprécier : le pack contenant la Nintendo Switch, le jeu de course Mario Kart 8 Deluxe ainsi que trois mois d’abonnement au Nintendo Switch Online est en promotion à 269 euros chez Micromania.

Vous aurez donc la Switch classique en coloris Neon, ainsi que le très réussi Mario Kart 8 en dématérialisé. En prime, vous avez un code d’accès pour trois mois au Nintendo Switch Online, indispensable pour jouer en ligne. Une excellente idée de cadeau pour Noël, ou bien si vous attendiez tout simplement que le prix de la console hybride baisse un peu…

Les jeux en promotion pour le Black Friday

De nombreux jeux vidéo sont eux aussi à prix cassés pendant le Black Friday. Si vous avez déjà une console et souhaitez compléter votre bibliothèque, voici les meilleures offres et promos du moment.

A Plague Tale : Innocence (PS5 et Xbox Series)

Avant de vous lancer sur le dernier jeu des Bordelais d’Asobo, A Plague Tale : Requiem, autant faire le premier volet au préalable. A Plague Tale : Innocence est disponible à moins de 20 euros sur Amazon, sur PS5 comme Xbox.

Death Stranding Director’s Cut (PS5)

L’OVNI qu’est Death Stranding, sorti 2019, profite d’une baisse de prix assez spectaculaire chez Amazon ainsi qu’à la Fnac. Sa version PS5 profite de 60 % de rabais pour être proposée à seulement 19,99 euros.

Gotham Knights (PS5 et Xbox Series)

Tout juste sorti, Gotham Knights bénéficie d’une réduction, sur PS5 comme sur Xbox. Cet action-RPG vous plongera dans les bas-fonds de Gotham. Il est en ce moment à 39,99 euros sur PS5 et à 42,45 euros sur Xbox Series, au lieu de 50 euros.

Forza Horizon 5 (Xbox Series)

Cdiscount brade Forza Horizon 5 pour le Black Friday, le proposant à 34,99 euros au lieu de 70 euros. L’occasion où jamais de tester le fameux jeu de course en monde ouvert sorti en 2021.

Gran Turismo 7 (PS4)

Toujours pour les mordus du bitume, Gran Turismo 7 est disponible à 34,99 euros sur Amazon au lieu de ses 65 euros prix public. Il est aussi en rabais en version PS5.

The Quarry (PS5, Xbox Series)

The Quarry

a succédé à l’effrayant Until Dawn du studio Supermassive Games. Chez Leclerc, il est en ce moment à seulement 20 euros sur Xbox Series et à 25 euros sur PS5. Un jeu scénarisé à choix multiples, parfait à faire à plusieurs.

Grand Theft Auto : The Trilogy, The Definitive Edition (PS4)

Un must-have pour les fans de la série GTA, ou bien pour celles et ceux qui n’ont jamais eu l’occasion d’y jouer. Il comprend Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto : Vice City et Grand Theft Auto : San Andreas. La Fnac le propose à 15,99 euros, au lieu de 60 euros : une énorme promo à ne pas louper.

Sonic Frontiers (Switch)

Les jeux sur Nintendo Switch profitent plus rarement de réduction : c’est le cas en ce moment sur Sonic Frontiers, qui vient pourtant tout juste de sortir. Vous pourrez vous le procurer à 29,90 euros au lieu des 60 euros du prix d’origine.

Il est également disponible au même prix sur les autres consoles.

Les manettes en promotion pour le Black Friday

La manette next-gen DualSense pour PS5 est à -33 % durant le Black Friday

Après la DualShock, voici la DualSense, la manette dévoilée en 2020 pour accompagner la sortie de la PlayStation 5. Plus épurée et dotée de nouvelles fonctionnalités qui boostent l’expérience sur console, la DualSense est devenue au fil du temps une valeur sûre. Et si vous avez besoin d’une manette supplémentaire pour jouer à plusieurs, sachez qu’elle bénéficie actuellement d’une réduction de 25 euros à l’occasion du Black Friday.

La manette DualSense de Sony en quelques mots

Une manette plus ergonomique et épurée

Des gâchettes adaptatives et un retour haptique réussis

Compatible avec Android et iOS

Initialement proposée à 69,99 euros, la manette Sony DualSense PS5 est désormais affichée à 49,99 euros chez Micromania.

Autre offre intéressante : un pack contenant une manette DualSense et le jeu FIFA 23, pour 90 euros chez Rakuten en rajoutant le code CYBER10.

Les périphériques de stockage en promotion pour le Black Friday

Nintendo Switch / Steam Deck : plusieurs microSD en promotion

Pour le Black Friday, Amazon propose de nombreuses microSD en promotion. Nous avons sélectionné les 4 plus intéressantes pour sa Nintendo Switch ou son Steam Deck :

Pour sa Nintendo Switch :

Pour son Steam Deck ou sa Nintendo Switch :

SSD Samsung et Crucial pour PC : les 3 meilleures offres

Pour le Black Friday, Amazon propose 3 belles offres sur des SSD pour augmenter le stockage de son PC. On retrouve notamment le Crucial P3 1 To en NVMe qui passe à 66,98 euros et le Samsung Evo Plus 2 To également en NVMe qui tombe à 169,98 euros. Pour les amateurs du SATA, on retrouve par ailleurs une sympathique offre sur un SSD 2.5 Samsung 1 To qui passe à 69,98 euros. Attention, ces références ne sont pas compatibles avec une PS5, mais ils apporteront tous une très bonne expérience sur PC.

SSD Samsung 980 PRO pour PS5 à moins de 115 euros

Si vous possédez une PS5, vous pouvez augmenter le stockage en ajoutant un SSD NVMe compatible directement à l’intérieur. L’installation est très simple et ne nécessite qu’un tournevis. Cependant, il faut faire attention à sélectionner une référence qui est compatible avec la dernière console de Sony, c’est à dire qu’il soit compatible avec la norme PCI 4.0 et qu’il possède un dissipateur thermique. Le 980 Pro de Samsung coche ces deux cases en allant même plus loin que les pré-requis avec sa vitesse de lecture pouvant monter jusqu’à 7000 Mo/s. Disponible à moins de 115 euros pour le Black Friday, c’est une très belle offre pour pouvoir booster le stockage de base de la PS5 qui est de moins de 700 Mo.

Astuce : si vous possédez un PC avec un port M2, mettez à jour le SSD avant de le mettre dans votre PS5 avec le logiciel de Samsung pour de meilleures performances.

Cyber Monday : l’après Black Friday

Le Cyber Monday vient de commencer. Il prend la relève du Black Friday, qui s’est déroulé du vendredi 25 novembre au matin jusqu’à dimanche 27 au soir. Le 28 novembre est alors dédié aux achats en ligne, avec des prix encore plus réduits qu’avant.

Vous pouvez aussi retrouver nos sélections par thématiques :

Pour ne rater aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien manquer des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte Twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel).

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday.

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en un clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.