Voici les 18 meilleurs bons plans sur les TV 4K et les vidéoprojecteurs à l’approche du Black Friday

Des offres qui cr√®vent l’√©cran et pas votre porte-monnaie ! Alors que le Black Friday est pr√©vu le 29 novembre, certains commer√ßants lancent d√©j√† des tas de promotions sur les TV 4K et les vid√©oprojecteurs. Voici les meilleures offres !

Le Black Friday d√©bute dans quelques semaines, mais les commer√ßants rivalisent d√©j√† de promotions sur les TV 4K et les vid√©oprojecteurs. M√™me les mod√®les les plus r√©cents n’y √©chappent, la s√©lection ci-dessous n’est pas avare sur le mill√©sime 2024. Voici les meilleures offres de l’avant-premi√®re du Black Friday dans ce domaine.

Les meilleures offres TV 4K et vid√©oprojecteurs de l’avant-premi√®re du Black Friday

Cette s√©lection est amen√©e √† changer r√©guli√®rement selon les promotions disponibles. Si celle-ci ne vous satisfait pas enti√®rement, vous pouvez jeter un Ňďil √† notre guide d’achat sur les meilleurs TV 4K test√©s par notre r√©daction ou celui sur les meilleurs vid√©oprojecteurs √† courte focale.

Sony XR-55A80L

Il a beau √™tre pr√©sent√© comme un TV 4K d’entr√©e de gamme dans le catalogue de Sony, le A80L de 55 pouces pr√©sente une fiche technique solide. La qualit√© d’affichage est au rendez-vous avec sa dalle White-OLED con√ßue par LG Display et la technologie Acoustic Surface Audio+ donne l’impression que le son sort de l’√©cran. Surtout, le XR-55A80L est √† un prix plus honn√™te avec 500 euros de r√©duction.

Les points forts du Sony XR-55A80L

Une dalle White-OLED en 4K 120 Hz

Des ports HDMI 2.1 pour le gaming

Compatible avec le Dolby Atmos et le DTS:X

Au lieu de 1 999 euros, le Sony XR-55A80L est aujourd’hui disponible en promotion √† 1 490 euros sur Boulanger.

La version de 65 pouces est elle aussi en promotion à 1 990 euros au lieu de 2 190 euros chez le même marchand.

LG 75QNED87T

Envie d’un tr√®s grand √©cran pour regarder les matchs de rugby ou pour les futures parties sur PS5 Pro ? Ce TV de 75 pouces avec sa dalle NanoCell Plus et sa technologie QLED saura combler tous vos d√©sirs. Cette belle qualit√© d’affichage est rehauss√©e par un taux de rafra√ģchissement de 120 Hz maximum, de quoi profiter de sessions de gaming fluides, notamment avec le VRR et l’ALLM.

Les points forts du LG 75QNED87T

Une dalle QNED 4K de 75 pouces rafra√ģchie √† 120 Hz max

eARC, VRR et ALLM avec les ports HDMI 2.1

WebOS 24 mis à jour pendant cinq ans

Au lieu d’un prix barr√© de 1 799 euros, le LG 75QNED87T est aujourd’hui disponible en promotion √† 1 199 euros sur la Fnac.

Idem pour la version de 65 pouces, elle aussi en promotion sur la Fnac. Au lieu d’un prix barr√© de 1 199 euros, elle est aujourd’hui disponible √† 849 euros.

TCL 98C955

Envie de voir les choses en (tr√®s) grand ? Ce TV TCL de 98 pouces profite aussi du Black Friday en avant-premi√®re avec une r√©duction de 1 200 euros. Ce n’est pas le mod√®le le plus haut de gamme du constructeur chinois, mais le TCL 98C955 impressionne tout de m√™me avec sa dalle QLED qui promet une luminosit√© de 2 000 nits et 2 000 zones de r√©tro√©clairage avec la Mini-LED. C’est parfait pour regarder des matchs ou vos futures parties sur la PS5 Pro.

Les points forts du TCL 98C955

Une dalle QLED + Mini-LED de 98 pouces !

Support du HDR10+, du HDR HLG et de Dolby Vision IQ

Un système audio 2.2.2 de 60 W RMS compatible Dolby Atmos

Des ports HDMI 2.1 compatibles eARC, VRR (144 Hz max), ALLM

Au lieu d’un prix barr√© de 3 499 euros, le TCL 98C955 est aujourd’hui disponible en promotion √† 2 299 euros sur la Fnac.

Philips 55OLED849

Si Samsung √† la QLED et LG l’OLED, Philips a l’Ambilight, une technologie qui est m√™me exclusive au fabricant. L’Ambilight cr√©e un halo lumineux autour de l’√©cran afin de renforcer l’immersion mais aussi apporter un meilleur confort visuel. Avec sa qualit√© d’image et une r√©duction de 700 euros par rapport √† son prix de lancement en avant-premi√®re du Black Friday, il va faire des envieux.

Les points forts du Philips 55OLED849

Un écran OLED 4K avec système Ambilight à trois canaux

Un système audio 2.1 de 70 RMS compatible Dolby Atmos

Des ports HDMI 2.1 pour le gaming en 4K 120 FPS, voire 144…

Au lieu de 1 999 euros √† son lancement, le Philips 55OLED849 est aujourd’hui disponible en promotion √† 1 290 euros sur la Fnac.

Samsung TQ65Q80D

En matière de TV QLED, Samsung reste une référence absolue. La marque lance chaque année des gammes de téléviseurs complets et bien calibrés, comme la série Q80D de 2024. Ce modèle de 65 pouces est ce qui nous intéresse, non seulement en raison de sa fiche technique qui devrait ravir les gamers et les amateurs de cinéma, mais aussi et surtout pour son prix, qui ne dépasse pas les 800 euros pendant la période pré-Black Friday.

Les points forts du Samsung TQ65Q80D

Une dalle QLED 4K de 65 pouces

Des ports HDMI 2.1 pour le gaming 4K 120 FPS

Support du HDR10+ et du Dolby Atmos sans fil

Au lieu de 1 499 euros √† son lancement, le Samsung TQ65Q80D est aujourd’hui disponible en promotion √† 790 euros chez Rue du Commerce avec une offre de remboursement de 200 euros.

TCL 55C89B

Le catalogue de TV TCL regorge de mod√®les √† l’excellent rapport qualit√©/prix. La s√©rie C89B propose de suffisamment bonnes qualit√©s pour offrir une grande polyvalence dans les usages. Il est ainsi possible de profiter de s√©quences Home Cinema ou m√™me de longues sessions de gaming en 144 Hz. L’image est riche, lumineuse et d√©taill√©e.

Les points forts du TCL 55C89B

Une image lumineuse et détaillée

Du gaming jusqu’en 144 Hz

Google TV à la manoeuvre

Au lieu de 1 099 euros √† son lancement, le TCL 55C89B est aujourd’hui disponible en promotion √† 799 euros sur Boulanger.

M√™me chose pour la version de 65 pouces. Au lieu de 1 399 euros √† son lancement, le TCL 65C89B est aujourd’hui disponible en promotion √† 1 090 euros sur Boulanger.

Hisense 65U8NQ

Touche-√†-tout du monde de l’√©lectrom√©nager, Hisense ne pouvait pas ne pas s’attaquer au march√© des TV 4K. La s√©rie U8NQ repr√©sente le haut de gamme du fabricant. Avec son r√©tro√©clairage Mini-LED assorti d’un panneau QLED, ce TV atteint un tr√®s haut pic de luminosit√© et une qualit√© d’affichage tout √† fait satisfaisante. √Ä moins de 1 000 euros, c’est une affaire.

Les points forts du Hisense 65U8NQ

Un beau contraste et une très forte luminosité

Du gaming jusqu’en 4K 144 Hz

Une interface Vidaa assez proche de Google TV

Au lieu de 1 299 euros, le Hisense 65U8NQ est aujourd’hui disponible en promotion √† 999 euros sur Boulanger.

Xiaomi TV S Mini LED 2025

On s’attend √† voir le nom de Xiaomi dans quasiment tous les domaines de la high-tech mais pas forc√©ment dans celui des TV 4K. R√©cemment, le constructeur chinois a d√©voil√© ses TV S Mini LED 2025, des TV 4K avec dalle QLED, r√©tro√©clairage Mini LED, une fiche technique qui a des arguments et surtout √† un prix doux. Pendant ce Black November, le mod√®le de 75 pouces profite d√©j√† de 100 euros de r√©duction.

Les points forts du Xiaomi TV S Mini LED

Une dalle Mini-LED QLED de 75 pouces à 144 Hz

Compatible Dolby Vision, HDR10+, Dolby Atmos

Des ports HDMI 2.1 pour le gaming en 4K 120 FPS

Au lieu de 1 099 euros, le Xiaomi TV S Mini LED 2025 de 75 pouces est aujourd’hui disponible en promotion √† 999 euros en boutique officielle.

LG 50QNED86T

On conna√ģt LG pour ses TV OLED haut de gamme mais le constructeur sud-cor√©en propose √©galement des mod√®les plus accessibles avec un affichage QNED, comme ce 50QNED86T. Cette alliance de la QLED et de la technologie NanoCell permet d’optimiser le rendu des couleurs. √Ä ce prix, on appr√©cie surtout la possibilit√© de jouer en 4K 120 FPS.

Les points forts du LG 50QNED86T

Un écran NanoCell Plus avec panneau QLED

Des ports HDMI 2.1 pour le gaming 4K 120 Hz

L’interface WebOS 24 avec 5 ans de MAJ

Au lieu de 799 euros, le LG 50QNED86T est aujourd’hui disponible en promotion √† 599 euros sur Boulanger.

TCL 55C75B

Commercialis√© cet √©t√©, le TCL 55C75B profite d’une des derni√®res technologies en mati√®re d’affichage QLED, la QLED Pro. Pour l’instant pr√©sente sur certains TV TCL et Thomson, la QLED Pro est cens√©e am√©liorer la puret√© des couleurs. Ce TV en promotion peut ainsi restituer dans les 95 % de couleurs de la gamme DCI-P3, vraiment pas mal pour un TV √† moins de 550 euros.

Les points forts du TCL 55C75B

Une dalle QLED Pro 4K de 55 pouces

Le gaming jusqu’√† 144 Hz avec les ports HDMI 2.1

Un système audio Onkyo en 2.1 de 45 W RMS

Au lieu de 749 euros, le TCL 55C75B est aujourd’hui disponible en promotion √† 499,99 euros sur la Fnac en partie gr√Ęce √† une offre de remboursement de 50 euros.

LG 65UR75

Un grand TV 4K √† petit prix, c’est possible pendant l’avant-premi√®re du Black Friday. Ce LG 65UR75 reste toutefois un mod√®le d’entr√©e de gamme avec une dalle LED et des ports HDMI 2.0 dont un compatible avec la norme eARC. En clair, il n’est pas vraiment adapt√© pour le gaming, mais s’il s’agit seulement de regarder des films et des s√©ries, vous devriez vous y retrouver.

Les points forts du LG 65UR75

Une dalle LED 4K de 65 pouces avec support du HDR10

Un port eARC pour les amateurs de barres de son

L’interface WebOS 23

Au lieu de 699 euros, le LG 65UR75 est aujourd’hui disponible en promotion √† 549 euros sur Boulanger.

Samsung TQ43Q67D

Si vous avez besoin d’un nouveau TV 4K sans vous ruiner, certains mod√®les d’entr√©e de gamme comme ce Samsung TQ43Q67D tout √† fait recommandable. Contrairement aux autres mod√®les ci-dessus, ce n’est pas le plus adapt√© pour du gaming mais il a le m√©rite de proposer une belle image ainsi qu’un design fin et esth√©tique.

Les points forts du Samsung TQ43Q67D

Un TV 4K QLED de 43 pouces

Support des traitements HDR10 et de Q-Symphony

Interface Tizen 8.0 avec 5 ans de MAJ

Au lieu de 599 euros, le Samsung TQ43Q67D est aujourd’hui disponible en promotion √† 549 euros sur Boulanger.

Hisense 50E77KQ

Pour profiter pleinement de vos films à la maison, la référence 50E77KQ de la marque Hisense pourrait bien vous plaire. Entre sa dalle Qled de bonne qualité, sa compatibilité avec de nombreuses normes vidéos, et ses fonctionnalités gaming, ce téléviseur a de sérieux arguments, comme son prix qui tombe à moins de 350 euros.

Les points forts du Hisense 50E77KQ

Une dalle QLED 4K de 50 pouces

Compatible Dolby Vision, HDR, HDR10+ et DTS Virtual:X

Un mode ALLM

Au lieu de 549,99 euros, le Hisense 50E77KQ est aujourd’hui disponible en promotion √† 349,99 euros sur Cdiscount.

Wanbo DaVinci 1 Pro

La plupart des vid√©oprojecteurs sont imposants et co√Ľteux, mais la marque Wanbo propose plusieurs mod√®les compacts, les picoprojecteurs. Le Wanbo DaVinci 1 Pro peut √™tre emmen√© partout avec soi, en vacances par exemple, et peut diffuser sur n’importe quelle surface gr√Ęce √† la mise au point et √† la correction trap√©zo√Įdale automatiques. En plus, il fonctionne sur Google TV.

Les points forts du Wanbo DaVinci 1 Pro

Une luminosité de 600 lumens

Une interface complète avec Google TV

La mise au point et la correction trap√©zo√Įdales automatiques

Au lieu de 349,99 euros, le Wanbo DaVinci 1 Pro est aujourd’hui disponible en promotion √† 227,11 euros sur PcComponentes.

Philips NeoPix 200

Depuis quelques temps, on entend de plus en plus parler de vid√©oprojecteurs. Ces appareils ont l’avantage d’√™tre plus mobiles et d’afficher l’image sur une plus grande surface, mais les mod√®les d’entr√©e de gamme comme ce Philips NeoPix 200 doivent g√©n√©ralement composer avec une moins bonne d√©finition et une luminosit√© plus faible. √Ä 150 euros, ce vid√©oprojecteur reste un bon deal.

Les points forts du Philips NeoPix 200

Une image en Full HD jusque sur 80 pouces

Avec mise au point manuelle et correction trap√©zo√Įdale

Fonctionne sur Android TV

Au lieu de 249 euros, le Philips NeoPix 200 est aujourd’hui disponible en promotion √† 147,99 euros sur Boulanger.

