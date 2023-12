Noël : nos idées de cadeaux à offrir aux passionnés de vélo

Noël approche à grands pas ! Vous avez un proche qui ne jure que par les deux roues ? Pourquoi ne pas lui offrir un accessoire bien pensé et bien utile ? Frandroid vous a concocté une sélection pointue des meilleurs accessoires et objets à offrir à un fan de vélo.

Votre père, votre sœur, votre conjoint ou toute autre personne à qui vous tenez aime faire du vélo et l’utilise régulièrement pour se déplacer ? Il existe tout un tas d’accessoires pour les cyclistes, qu’ils roulent avec un vélo électrique ou musculaire. Sachez aussi que certains produits sont également utilisables si le destinataire du cadeau a une trottinette électrique. Tous ces éléments sont des accessoires pour vélo auxquels on ne pense pas souvent, mais qui font, à notre humble avis, de parfaits cadeaux de Noël.

Nos idées cadeaux pour un·e passionné·e de vélo :

Le casque avec phare connecté

Le plus important en mobilité est la sécurité et avec le casque Cosmo Fusion, votre tête comme votre intégrité sont protégés. Ce casque connecté est très confortable à porter. Il est aussi bien utilisable sur vélo que sur trottinette. Une cavité est pensée pour y placer le phare même si, attention, aucun système de fixation sécurisant n’est pensé.

L’ensemble fonctionne avec l’application Cosmo Connected permettant de suivre vos trajets, configurer l’éclairage et même entrer un contact d’urgence en cas de chute détectée. En bonus, la visière est vraiment très utile en cas de pluie ou de vent frais. Nous avons testé le dispositif sur Frandroid et c’est pourquoi nous vous recommandons le casque connecté Cosmo Fusion comme idée cadeau de Noël.

Un traceur GPS : ne perdez pas votre vélo

L’acquisition d’un traceur GPS pour votre vélo permet de tranquilliser son possesseur, même si cela n’empêche pas les vols. La bonne idée cadeau pour un propriétaire de vélo est l’Invoxia Bike Tracker. Celui-ci est simple à installer en le fixant sur le cadre d’un vélo, puisqu’il prend la forme d’un réflecteur. Parfaitement étanche, il est certifié IP 67. L’application Invoxia permet de suivre vos trajets et de détecter le traceur. Lors de son acquisition, ce sont 3 années d’abonnement qui sont offerts. Le traceur GPS/Bluetooth Invoxia Bike Rider, c’est par ici.

L’autre astuce est d’opter pour des Apple AirTags, à condition d’être équipé d’un iPhone.

Une sonnette avec un secret

Si vous avez choisi d’offrir des AirTags, il est possible de compléter votre cadeau avec une sonnette capable d’accueillir le traceur GPS en son sein. L’Airbell Bike est une sonnette classique à installer sur votre guidon, mais avec une astuce : la possibilité d’y loger discrètement un AirTag. En effet, l’absence d’attache dédiée est le principal point faible du traceur GPS d’Apple. Avec cette sonnette, vous faites d’une pierre deux coups : vous pouvez avertir les autres usagers de la route de votre présence et aussi tracer votre vélo ou votre trottinette. Retrouvez la sonnette Airbell Bike qui peut cacher un AirTag.

La parka pour faire du vélo quelle que soit la météo

Bien s’équiper à vélo, c’est aussi savoir s’adapter aux conditions climatiques qui peuvent être parfois périlleuses. En offrant à Noël la parka imperméable vélo ville unisexe de chez Decathlon, vous assurez une protection idéale contre la pluie. Sa coupe permet de protéger son porteur jusqu’en haut des jambes. La parka indique un indice d’imperméabilité à 25 000 mmH2O – c’est beaucoup et cela protège très bien de la pluie – qui chute cependant à 10 000 après un lavage en machine. Retrouvez la Parka Decathlon anti-pluie.

Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2 : l’incontournable pompe à vélo

Vous êtes en quête d’un produit à la fois utile et avec une pointe de technologie à offrir ? La Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2 vient, comme son nom l’indique, prendre la succession d’un premier modèle qui était un véritable coup de cœur public et critique. Il s’agit d’un produit compact et très pratique. La pompe à air dispose de plusieurs modes offrant une pression maximale : vélo, trottinette électrique, scooter, voiture ou encore pour un ballon, de foot par exemple. Une fois le mode sélectionné, appuyez sur le bouton pour activer le gonflage. Retrouvez la Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2.

Une boussole GPS pour ne pas perdre le Nord

Pour ne pas perdre votre chemin, une boussole GPS à installer sur votre guidon est un excellent accessoire. En offrant ce genre de produit, vous assurez à la personne concernée de ne pas mettre en péril l’intégrité de son smartphone, quoi qu’il existe différents supports de smartphone pour vélo sécurisants. Le GPS Beeline Velo 2, une fois connecté à l’application dédiée, offre une navigation assez intuitive « étape par étape ». Il est aussi performant en ville que pour la randonnée, offrant 11 heures d’autonomie avec la possibilité de le recharger en USB-C. En bref, c’est une excellente idée cadeau de Noël pour les baroudeurs en tout genre. Le GPS Beeline Velo 2 est ici.

Un rétroviseur pour assurer ses arrières

Certes, offrir un rétroviseur pour Noël peut vous faire passer du statut tonton cool à celui de cousin marginal de la famille en un clin d’œil. Toutefois, ce n’est pas dénué de bon sens. Les rétroviseurs REEZER, par exemple, sont aussi bien utiles pour des vélos, des trottinettes, des scooters ou même des motos. Ces derniers sont simples à installer et s’adaptent à tous les types de guidon. Il est même possible de les rabattre sur votre véhicule pour éviter toute casse malencontreuse. Un bon rétroviseur pour les petits budgets.

Le phare arrière Garmin Varia eRTL615 : pour être vu

Ce modèle de phare est particulier puisqu’il n’est pensé pour fonctionner qu’avec des vélos électriques. Lors de son installation, le Garmin Varia eRTL615 doit être branché directement sur l’accumulateur via un câble Garmin E-Bike vendu séparément à 29 euros sur le site de Garmin. En liant le phare à l’application Varia ou bien à un compteur de vélo Edge, vous activez la fonction radar afin d’être prévenu lorsqu’un véhicule s’approche de vous. Il assure votre sécurité en étant un feu arrière visible à 1,6 km. Phare arrière Garmin Varia eRTL615, par ici.

Abus Antivol U Ultimate 420 : pour éviter les mésaventures

L’intégrité de votre vélo, trottinette ou scooter passe aussi par une protection de tous les instants. L’antivol est certes un cadeau de Noël peu commun, mais ô combien indispensable pour tout propriétaire de véhicule de ce genre. Selon le classement officiel des meilleurs antivols pour vélo, ceux dits en « U » sont recommandés pour leur efficacité et leur simplicité d’installation. L’Abus Antivol U Ultimate 420 en acier trempé est un bon investissement. Si le produit seul coûte 60 euros dans sa version 14 cm de « câble », nous vous recommandons d’en offrir deux si vous voulez sécuriser au maximum le vélo de la personne à qui vous offrez le présent.

L’importance d’être bien équipé

Il n’est pas rare de mettre des vêtements au pied du sapin. Cette année, troquez l’habituel pull en laine qui gratte par de l’équipement pour le vélo. En l’occurrence, un cache-cou et une bonne paire de gants pour le vélo. Pour trouver votre bonheur, le site de Decathlon fourmille de références capables de répondre à toutes les situations, à l’image de ce tour de cou. Cela laisse suffisamment de marge ensuite pour offrir une paire de gants un peu plus onéreuse : cette paire de gants techniques permet un confort de tenue du guidon en toutes circonstances tout en vous laissant libres de vos mouvements. Le panier final chez Decathlon vous revient ainsi à 50 euros.

