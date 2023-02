Tesla Model 3, Hyundai Ioniq 6, Ioniq 5 ou Kia EV6 : laquelle est la meilleure voiture électrique ?

Comment se place la Hyundai Ioniq 6 sur le marché des voitures électriques ? C’est ce que nous allons voir en la comparant à quelques concurrentes : la Tesla Model 3, la Hyundai Ioniq 5 et la Kia EV6, qui viennent se frotter à la dernière venue.

Fraîchement débarquée en Europe, la Hyundai Ioniq 6 est bien partie pour faire parler d’elle dans le domaine des voitures électriques. En effet, elle arrive sur un segment très particulier : les berlines électriques. Peu de modèles existent sur le marché, contrairement à celui des SUV électriques, ce qui en fait ainsi naturellement un véhicule particulièrement intéressant.

Une voiture règne depuis longtemps et est quasiment indétrônable sur ce segment, il s’agit bien entendu de la Tesla Model 3. Nous allons comparer ces deux berlines électriques sur différents plans : fiche technique, autonomie, charge rapide, ou encore performances et technologies embarquées, sans oublier le tarif.

Nous mettrons également deux autres SUV coréens en face de la Ioniq 6 : la Hyundai Ioniq 5 et la Kia EV6, qui sont bel et bien des concurrentes de la berline. À l’issue de ce comparatif, nous tenterons de déterminer laquelle est la meilleure voiture électrique.

Caractéristiques

Autonomie

La Hyundai Ioniq 6 est proposée en France avec une batterie de 77 kWh, et l’autonomie WLTP selon les configurations s’échelonne entre 519 kilomètres (HTRAC 325 chevaux en jantes 20 pouces) et 614 kilomètres (Propulsion de 229 chevaux en jantes 18 pouces).

Du côté de la Tesla Model 3, l’entrée de gamme — la Tesla Model 3 Propulsion — a une autonomie WLTP de 510 kilomètres (491 kilomètres en jantes 19 pouces) avec une batterie de 60 kWh. Comptez jusqu’à 626 kilomètres pour la Tesla Model 3 Grande Autonomie et sa batterie de 79 kWh.

De son côté, la plus petite batterie équipant la Hyundai Ioniq 5 est de 58 kWh, et l’autonomie WLTP ne dépasse pas 384 kilomètres. Pour arriver à s’approcher de l’autonomie de la Hyundai Ioniq 6, il faut donc regarder les Ioniq 5 plus haut de gamme, avec la batterie de 77 kWh. L’autonomie WLTP arrive alors à atteindre 507 kilomètres dans le meilleur des cas.

Enfin, la Kia EV6 a une autonomie également inférieure à celle de la Hyundai Ioniq 6. Comptez entre 394 kilomètres (Kia EV6 58 kWh) et 528 kilomètres WLTP (Kia EV6 77 kWh) selon les configurations.

Les chiffres sont légèrement en faveur de la Tesla Model 3, talonnée de peu par la Hyundai Ioniq 6 en ce qui concerne l’autonomie théorique.

Véhicule Autonomie WLTP Hyundai Ioniq 6 519 - 614 km Tesla Model 3 491 - 626 km Hyundai Ioniq 5 384 - 507 km Kia EV6 394 - 528 km

Consommation

La consommation d’une voiture électrique est au moins aussi importante que sa capacité de charge rapide. Nous avons d’ailleurs un dossier dédié qui revient sur ce point en détail, prouvant qu’une énorme batterie n’est pas forcément la bonne solution.

À ce petit jeu, la Hyundai Ioniq 6 (entre 14,3 et 16,9 kWh aux 100 kilomètres selon les configurations du véhicule) fait figure de très bon élève, puisqu’elle arrive devant la Tesla Model 3 (entre 14,9 et 16,6 kWh/100 km). Sur un très long parcours, la Hyundai Ioniq 6 a donc de grandes chances d’être la première à arriver à destination.

Les Kia EV6 et Hyundai Ioniq 5 consomment de leur côté un peu plus d’énergie, la faute à un gabarit bien moins aérodynamique notamment. N’hésitez pas à consulter nos résultats des grands trajets avec ces différents véhicules :

Véhicule Consommation WLTP Hyundai Ioniq 6 14,3 - 16,9 kWh/100 km Tesla Model 3 14,9 - 16,6 kWh/100 km Hyundai Ioniq 5 16,7 - 19,1 kWh/100 km Kia EV6 16,5 - 18 kWh/100 km

Recharge rapide

Grâce à son architecture de batterie 800 volts, la Hyundai Ioniq 6 fait bel et bien partie des championnes de la charge rapide. Le constructeur annonce 18 minutes pour passer de 10 à 80 % de batterie, avec une puissance maximale de 239 kW.

Chez Tesla, cela est bien différent puisque la Tesla Model 3 Propulsion ne dépasse pas 175 kW en charge rapide, et la Tesla Model 3 Grande Autonomie ou Performance culmine à 250 kW. Les temps de recharge sont plus longs, avec près de 30 minutes pour atteindre 80 %. La raison est à chercher du côté de la tension de la batterie, qui est de 400 volts.

Hyundai Ioniq 6 // Source : Clément Choulot pour Frandroid Kia EV6 GT // Source : Kia Une Tesla Model 3 en Supercharge // Source : Bob Jouy pour Frandroid

Pour les Kia EV6 et Hyundai Ioniq 5, ce sont les mêmes caractéristiques puisqu’elles sont équipées de batteries similaires : 18 minutes pour atteindre 80 %, et une puissance de charge maximale de 180 kW pour les petites batteries, et 235 kW environ pour les grosses batteries.

Sur le plan de la charge rapide, la gagnante est bien la Hyundai Ioniq 6, qui ne déçoit pas là où elle est attendue. En prenant en compte sa consommation, c’est la voiture électrique actuelle qui regagne le plus rapidement d’autonomie, avec environ 430 km WLTP en 18 minutes.

Attention toutefois, les Kia et Hyundai en architecture 800 volts ne sont pas pleinement compatibles avec les Superchargeurs de Tesla : leur vitesse de charge est ridiculement faible.

Véhicule Puissance Maximale Durée 10 - 80 % Hyundai Ioniq 6 270 kW 18 min Tesla Model 3 250 kW 26 min Hyundai Ioniq 5 235 kW 18 min Kia EV6 235 kW 18 min

Performances

La version la plus sportive de la Hyundai Ioniq 6 affiche un 0 à 100 km/h en 5,1 secondes, et une vitesse maximale de 185 km/h. Il s’agit là de la version quatre roues motrices, avec un moteur avant et arrière. Sur la version propulsion, il faut compter 7,4 secondes pour atteindre 100 km/h en départ arrêté.

Hyundai Ioniq 6 // Source : Clément Choulot pour Frandroid

Ces chiffres sont assez différents chez Tesla, qui tient bien son rôle de berline sportive avec la Model 3. La Tesla Model 3 Propulsion a une vitesse maximale de 225 km/h et accélère de 0 à 100 km/h en 6,1 secondes. La version Grande Autonomie passe à la vitesse supérieure (233 km/h et 4,4 secondes pour le 0 à 100 km/h), et la Tesla Model 3 Performance met tout le monde d’accord (261 km/h et 3,3 secondes pour le 0 à 100 km/h).

La Hyundai Ioniq 5 affiche des performances tout à fait similaires à la Hyundai Ioniq 6 : 185 km/h en vitesse maximale et un 0 à 100 km/h abattu en 5,1 secondes pour la version HTRAC 77 kWh, et 7,3 secondes pour la version propulsion. L’entrée de gamme avec sa petite batterie de 58 kWh réalise le même exercice en 8,5 secondes. Il en va de même sur la Kia EV6 qui reprend les mêmes caractéristiques.

Kia EV6 GT // Source : Kia

En termes de performances et de sensations au volant, la Tesla Model 3 est bien la gagnante, assez largement devant la Hyundai Ioniq 6 tout de même.

Véhicule 0 à 100 km/h Hyundai Ioniq 6 5,1 - 7,4 secondes Tesla Model 3 3,3 - 6,1 secondes Hyundai Ioniq 5 5,1 - 8,5 secondes Kia EV6 5,1 - 8,5 secondes

Habitabilité

La Hyundai Ioniq 6 fait la part belle aux passagers, à l’avant comme à l’arrière. La place aux jambes à l’arrière est généreuse, même si un bémol est à apporter au niveau de la garde au toit qui est un peu juste pour les grands gabarits.

Le coffre arrière est de 401 litres seulement pour la Hyundai Ioniq 6, ce qui la place assez loin derrière les autres véhicules de ce comparatif. La Kia EV6 (490 litres), la Hyundai Ioniq 5 (527 litres) et la Tesla Model 3 (542 litres) font toutes bien mieux. Si un petit coffre avant vient s’ajouter, il est trop juste pour lui permettre de rattraper ce point négatif.

Hyundai Ioniq 6 // Source : Clément Choulot pour Frandroid Tesla Model 3

À bord de la Tesla Model 3, les occupants de la première rangée sont très bien installés, mais il faut apprécier la position assez sportive et basse qui est choisie par le constructeur. En effet, c’est une voiture dans laquelle on descend plutôt qu’on ne monte, et cela peut déplaire à certains.

La Hyundai Ioniq 5 disposant de sièges arrière coulissants permet aux plus grands de profiter d’un bel espace pour voyager, ce qui est également le cas de la Kia EV6. Petit bonus : les sièges avant « relax », assurant de pouvoir se reposer pendant la charge de la voiture au besoin.

Véhicule Volume utile Hyundai Ioniq 6 401 litres Tesla Model 3 542 litres Hyundai Ioniq 5 527 litres Kia EV6 490 litres

Technologies embarquées

Une différence de taille existe entre la Tesla Model 3 et les autres véhicules de ce comparatif : le planificateur embarqué. Véritable pièce maîtresse de la voiture électrique, celui de Tesla permet d’arriver à destination en utilisant le réseau de Superchargeurs, avec des indications claires sur le pourcentage de batterie à chaque étape, et le temps passé en charge.

Tesla Model 3 Propulsion Hyundai Ioniq 6 // Source : Clément Choulot pour Frandroid

Ce n’est malheureusement pas le cas des autres véhicules de ce comparatif, qui ont une proposition largement perfectible. Celle de Tesla n’est pas idéale, mais elle reste au-dessus du lot. Fort heureusement, les Hyundai Ioniq 6, Ioniq 5 et la Kia EV6 possèdent bien Apple CarPlay et Android Auto pour pallier ce problème, mais il est nécessaire d’utiliser un planificateur comme A Better Route Planner pour vos trajets.

Au niveau des aides à la conduite, elles sont semblables sur autoroute et voie rapide dans la majorité des cas. L’Autopilot de Tesla regroupe un régulateur de vitesse adaptatif et un maintien actif dans la voie, permettant une autonomie de niveau 2.

Hyundai Ioniq 6 // Source : Clément Choulot pour Frandroid Tesla Model 3 en Navigation Autopilot // Source : Bob Jouy pour Frandroid

C’est également le cas chez Hyundai et Kia, avec une différence dans la gestion des dépassements selon les options sélectionnées. Enfin, notez que la vue à 360 degrés, les caméras en guise de rétroviseurs, l’affichage tête haute ou encore une vue de la voiture en réalité augmentée ne sont pas disponibles chez Tesla, mais le sont bel et bien chez les coréennes de ce comparatif.

Compte tenu des différences entre là Tesla Model 3 et les autres véhicules, il n’y a pas de gagnant précis sur le point des technologies embarquées. Cela va dépendre de ce que vous privilégiez.

Véhicule Apple Carplay/Android Auto Planificateur d'itinéraire Vue à 360 degrés Hyundai Ioniq 6 Oui Passable Oui Tesla Model 3 Non Bon Non Hyundai Ioniq 5 Oui Absent Oui Kia EV6 Oui Absent Oui

Prix

La Hyundai Ioniq 6 est proposée à partir de 52 300 euros en France, et la version HTRAC 325 chevaux débute à 65 300 euros. La version d’entrée de gamme avec la petite batterie, attendue autour de 45 000 euros n’est malheureusement pas commercialisée en France pour le moment, et ne le sera peut-être jamais.

La Tesla Model 3 Propulsion est éligible au bonus écologique, puisqu’elle débute à 44 990 euros. La version Grande Autonomie quant à elle est affichée à 52 990 euros, et là Tesla Model 3 Performance à 59 990 euros.

Hyundai Ioniq 6 // Source : Clément Choulot pour Frandroid La Tesla Model 3 Propulsion en charge sur une borne Ionity // Source : Bob JOUY pour Frandroid

La Hyundai Ioniq 5 avec la batterie de 77 kWh débute à 51 300 euros, et le haut de gamme est affiché à 64 000 euros. 46 600 euros sont demandés pour la version d’entrée de gamme avec sa batterie de 58 kWh.

Du coté de la Kia EV6, son tarif d’entrée de gamme est situé à 49 140 euros, avec la batterie de 58 kWh. Il faut compter 53 140 euros au minimum pour être équipé de la batterie de 77 kWh, et le haut de gamme atteint 64 940 euros à ce jour.

L’extérieur du Kia EV6 // Source : Kia

La Tesla Model 3 Grande Autonomie est à mettre en face de la Hyundai Ioniq 6 HTRAC 325 chevaux, et elle est dans ce cas bien moins chère : environ 12 500 euros séparent ces deux véhicules, ce qui est tout à l’avantage de Tesla.

Véhicule Prix Hyundai Ioniq 6 52 300 - 65 300 euros Tesla Model 3 44 990 - 59 990 euros Hyundai Ioniq 5 46 600 - 64 000 euros Kia EV6 49 140 - 64 940 euros

Quelle voiture privilégier ?

Au terme de ce comparatif, pour mettre la Hyundai Ioniq 6 en valeur, il est nécessaire d’exclure les versions dotées des petites batteries pour la Tesla Model 3, la Kia EV6 et la Hyundai Ioniq 5.

En effet, pour la Tesla Model 3 notamment, le prix d’entrée de gamme à payer par le client final est juste en dessous des 40 000 euros à l’heure actuelle. Cela est drastiquement meilleur que les quelques 52 300 euros de la moins chère des Hyundai Ioniq 6.

L’autonomie des deux est bien différente cependant, avec environ 100 kilomètres de plus en faveur de la coréenne. Ainsi, la Tesla Model 3 Grande Autonomie est une adversaire mieux adaptée, et elle remporte alors haut la main le comparatif.

Que ce soit en termes de prix, de performances, de volume utile ou encore de planification d’itinéraires, la Tesla Model 3 reste la berline électrique à battre en cette première partie d’année 2023.

Les Hyundai Ioniq 5 et Kia EV6 quant à elles représentent une alternative aux performances comparables à la Ioniq 6, mais sur un segment différent, celui des SUV.

Et là encore, une Tesla vient pointer le bout de son capot : la Tesla Model Y. La tarification actuelle en fait une recommandation facile qui gagne sur de nombreux points. La taille du coffre, la simplicité d’utilisation ou encore le comportement routier avec la conduite à une pédale parfaitement gérée mettent en lumière la familiale américaine face aux autres.

Cependant, si les arrêts recharge de vos trajets de référence se font sur des bornes Ionity, les Hyundai et Kia peuvent être excellentes, car elles feront toujours mieux que Tesla sur le plan de la charge rapide.

En outre, chaque véhicule peut être fait pour vous selon votre profil. Si le look futuriste et la position de conduite plus haute vous est chère, la Hyundai Ioniq 5 reste celle à choisir. Pour les personnes privilégiant une voiture sportive, quitte à sacrifier un peu de confort, la Tesla Model 3 est faite pour vous.

Au contraire, si le confort vous est cher, tout en voulant une berline, la Hyundai Ioniq 6 aura de sérieux atouts. Enfin, la voiture électrique de l’année 2022 qu’est la Kia EV6 reste le meilleur SUV pour les grands voyages, grâce à sa consommation plus maîtrisée que la Ioniq 5. Son look de concept-car est toutefois clivant : on l’adore, ou on la déteste.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.