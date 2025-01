Boulanger continue la grande braderie lors des soldes : les 22 offres qui valent le coup

Les soldes d’hiver sont aussi l’occasion de s’équiper à de très bons prix. Chez Boulanger, on trouve de belles offres sur des produits Tech. Voici les meilleures offres que l’on recommande à cette occasion.

Les soldes d’hiver commencent fort cette année. En effet, les différents e-commerçants participants à l’évènement ne se privent pas pour balancer leurs meilleures offres dès le début. C’est le cas de Boulanger qui ne manque pas une occasion pour écouler les stocks en sacrifiant les prix. Petit indice : c’est le moment de changer de smartphones, PC portables, téléviseurs, barre de son, tablettes, etc.

Attention, toutes les offres ne sont pas bonnes à prendre, nous avons alors fait le tri pour vous afin de vous proposer les véritables pépites pendant cet événement. Cet article sera régulièrement mis à jour, donc revenez y faire un tour si vous n’avez pas trouvé votre bonheur la première fois.

Les meilleures offres des soldes chez Boulanger

Lenovo LOQ Tower 17IRR9

Pour les gamers et les gameuses qui préfèrent les PC fixes aux solutions portables, il y en a un qui sort du lot aujourd’hui. Il s’agit du Lenovo LOQ Tower 17IRR9, une tour qui propose une configuration solide sous Intel couplée à une puissante carte graphique Nvidia GeForce RTX pour moins de 900 euros lors des soldes.

Que propose le Lenovo LOQ Tower 17IRR9 ?

Un boîtier compact au look soigné

Une carte graphique RTX 4060 avec un Intel Core i5-14400F

Accompagnée de 16 Go de RAM et 512 Go de SSD NVMe

Pendant les soldes, acheter le PC Fixe Lenovo LOQ Tower 17IRR9 vous coûtera 899 euros chez Boulanger, au lieu de 1 299 euros habituellement.

Lenovo Ideapad 5 14Q8X9

Si vous êtes à la recherche d’un PC portable performant, il y a de belles affaires pendant les soldes. Par exemple, l’ultrabook IdeaPad Slim 5 14Q8X9 de Lenovo équipé d’un processeur Snapdragon X Plus 8C se négocie à un meilleur prix.

Le Lenovo Ideapad 5 14Q8X9 plaît pour…

Son écran Oled en FHD de 14 pouces

Sa configuration : Snapdragon X Plus 8C + 16 Go de RAM + 16 Go SSD

Et la présence de la charge rapide

D’abord à 1 002 euros, le PC portable Lenovo IdeaPad Slim 5 (14Q8X9) se trouve aujourd’hui en promotion à 899 euros chez Boulanger.

AirPods 4

Envie d’AirPods pas trop cher pour accompagner votre nouvel iPhone reçu à Noël ? En ce moment, les AirPods 4 d’Apple sans ANC bénéficient d’une petite promotion chez Boulanger et tombent sous les 120 euros pendant les soldes.

Les forces des AirPods 4

Ce sont des écouteurs qui ne rentrent pas totalement dans les oreilles (pour ceux qui n’aiment pas les intra)

Compatibles avec l’Audio Spatial et le Dolby Atmos

Ils sont très légers, on les sent à peine dans les oreilles

Les AirPods 4 sans ANC sont sortis au prix de 149 euros, mais en ce moment, il est possible de les obtenir à 119 euros chez Boulanger après bonus de reprise de 30 euros au panier.

Asus ROG Strix XG27ACS

Les soldes d’hiver démarrent en fanfare et aujourd’hui, pour la 2e démarque, ce sont les gamers les plus assidus qui vont être servis. Ces derniers pourront par exemple craquer pour l’écran PC gamer Asus ROG Strix XG27ACS, avec sa dalle de 27 pouces en QHD à 180 Hz, affiché avec 100 euros de moins.

Les points forts de l’écran PC Asus ROG Strix XG27ACS

Une dalle de 27 pouces avec une définition QHD

Un taux de rafraîchissement de 180 Hz + un temps de réponse de 1 ms

Compatible G-Sync

Auparavant affiché à 379 euros, l’écran PC Asus ROG Strix XG27ACS est aujourd’hui disponible en promotion à 279 euros chez Boulanger.

Philips NeoPix 550 Smart

NeoPix 550 Smart est l’un des nouveaux vidéoprojecteurs proposés par Philips. Avec ce modèle, le fabricant cherche à démocratiser l’expérience du home cinéma en proposant un appareil facile à utiliser avec un prix attractif. Il est d’ailleurs encore plus abordable pendant les soldes après 50 euros de remise.

Le Philips NeoPix 550 Smart, c’est quoi ?

Un format compact

Une image Full HD sur une diagonale de 100″

Une luminosité de 500 Lumens

Le vidéoprojecteur Philips NeoPix 550 est vendu à 299 euros habituellement, mais aujourd’hui, il est remisé à 249 euros chez Boulanger.

Samsung Galaxy A16 5G

Si vous cherchez un smartphone récent avec une belle fiche technique qui n’explose pas votre budget, vous avez le récent entrée de gamme de Samsung, le Galaxy A16 déjà en promotion pendant les soldes.

Les points forts du Samsung Galaxy A16 5G

La marque coréenne promet 6 ans de mise à jour

Une autonomie qui peut atteindre la journée et demi

L’interface OneUI qui se bonifie avec le temps

Depuis sa sortie, le Samsung Galaxy A16 5G coûte 249 euros. Boulanger profite des soldes d’hiver pour le proposer en promotion à 221,99 euros.

Sony WH-1000XM4

Le Sony WH-1000XM4 est un casque Bluetooth à réduction de bruit active qui est une vraie référence dans le domaine. Même la sortie de son successeur, le WH-1000XM5, n’a pas réussi à ternir son succès. Alors quand le XM4 est en forte promotion, on peut uniquement le recommander les yeux fermés.

Pourquoi le Sony WH-1000XM4 a tant de succès ?

Une autonomie monstre de30h, même avec l’ANC

Des coussinets super confortables pour de longues sessions d’écoute

La gestion de la réduction de bruit sur 20 niveaux

Lancé à 379 euros, le Sony WH-1000XM4 a bien entendu baissé de prix au fil du temps, notamment avec la sortie de son successeur. Aujourd’hui pour les soldes, on le trouve à seulement 206,99 euros sur Boulanger avec le code promo AUDIO10.

LG SC9S

Pourquoi ne pas profiter des soldes d’hiver pour se procurer une barre de son et ainsi avoir sa propre salle de cinéma chez soi ? C’est que les TV 4K sont généralement dotés de haut-parleurs à la puissance insuffisante pour être réellement immergé dans un film, un manque que comblent les barres de son comme ce modèle premium de LG, la SC9S qui profite d’une belle réduction.

La LG SC9S en bref

Une barre de son avec Dolby Atmos et DTS:X

Des performances sonores de haute volée avec des graves profonds

Une scène sonore horizontale immersive

La LG SC9S est maintenant disponible en promotion à 499 euros chez Boulanger, au lieu de 599 euros habituellement.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024 + clavier

Lancée en 2020, puis mise à jour en 2022, la Samsung Galaxy Tab S6 Lite a bénéficié en 2024 d’un nouveau petit lifting. Elle a par exemple troqué son Snapdragon 720G contre une puce Exynos 1280. Pendant ces soldes d’hiver, c’est cette version toute récente qui retient notre attention, en grande partie pour son prix, qui ne dépasse pas les 300 euros. Et un clavier est fourni avec.

L’essentiel à retenir de la Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Une dalle de 10,4 pouces compatible avec le S Pen

Une puce Exynos 1280

Une batterie de 7 040 mAh

Au lieu de 429 euros, le pack Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) + clavier est aujourd’hui disponible en promotion à 279,99 euros chez Boulanger, une fois dans le panier.

Lenovo LOQ 15IAX9

Bien ancré sur le segment des PC portables gaming, Lenovo propose la gamme LOQ, plus accessible que les Legion haut de gamme. Ces configurations ont l’avantage de ne faire aucun compromis sur la puissance, usant des cartes graphiques les plus récentes. Seul le design et l’écran font quelques sacrifices mais sans pour autant ternir l’expérience.

Le Lenovo LOQ 15IAX9 en résumé

Un couple RTX 4060 + Intel Core i5 12450HX + 24 Go RAM

Un écran en Full HD rafraîchi à 144 Hz

Un châssis complet au niveau de la connectique

Au lieu d’un prix barré de 899 euros, le Lenovo LOQ 15IAX9 avec RTX 4060 est maintenant disponible en promotion à 799 euros chez Boulanger.

Roborock S8 MaxV Ultra

Le Roborock S8 MaxV Ultra est un robot aspirateur-laveur dont les excellentes performances de nettoyage nous ont réellement convaincus, jusqu’à obtenir la note de 9/10 à notre test. Un petit concentré de technologie que vous trouverez, pendant les soldes d’hiver, avec 500 euros de moins.

L’essentiels à retenir du Roborock S8 MaxV Ultra

D’excellentes performances de nettoyage

Une détection d’obstacles efficace

Une serpillière vibrante et auto-lavante

Sortie à 1 499 euros, le Roborock S8 MaxV Ultra est maintenant remisé à 999 euros chez Boulanger.

Apple iPhone 16

Même les smartphones premium et récents n’échappent pas aux promotions des soldes d’hiver. Annoncé il y a deux mois, l’Apple iPhone 16 profite d’une belle offre en ce début d’année. Quand bien même il n’y a que peu d’évolutions par rapport à l’iPhone 15, ce smartphone est toujours un bon élève pour ce qui est de l’écran, des performances et des photos.

Pourquoi passer à l’iPhone 16 ?

La démocratisation du bouton Action, apparu sur les iPhone 15 Pro

Il est prêt pour accueillir Apple Intelligence en 2025 (en France)

Des performances qui dépassent l’entendement

Disponible à sa sortie à 969 euros, l’iPhone 16 peut vous revenir à 821,99 euros chez Boulanger, grâce à un bonus de reprise de 100 euros.

Pack Pixel 9 + Pixel Buds Pro

Modèle de base de la dernière fournée de smartphones haut de gamme de Google, le Pixel 9 est un très bon smartphone à conseiller. D’ailleurs, il se négocie dans un pack avec les écouteurs Pixel Buds Pro à un prix bien plus intéressant pendant les soldes d’hiver.

Les atouts du Pixel 9 de Google

Une partie photo qui n’a plus rien à prouver

Un design revu et corrigé beaucoup plus premium

Un écran 120 Hz lumineux et bien calibré

7 ans de mises à jour

Le Google Pixel 9 est aujourd’hui disponible dans un pack avec les Pixel Buds Pro en promotion à 649 euros au lieu de 899 euros chez Boulanger, après 150 euros de remise et 100 euros de bonus de reprise.

HP 15-fc0105nf

Tout le monde n’a pas les moyens de s’offrir un PC portable puissant et donc très onéreux. Certains travailleurs et étudiants recherchent surtout une machine accessible et suffisamment efficace pour pouvoir exécuter des tâches de bureautique. Bref, pour toutes ces personnes, il existe heureusement des laptops abordables, comme ce modèle Lenovo équipé d’un Ryzen 7 7520U en solde à 500 euros.

Les atouts du HP 15-fc0105nf

Son grand écran 15,6″ LED Full HD avec traitement anti-reflet

La puissance du processeur AMD Ryzen 7 7520U pour le multitâche

Il ne pèse que 1,59 kg, ce qui facilite son transport

Avant les Soldes, le HP 15-fc0105nf était affiché à 649,99 euros chez Boulanger. Mais depuis le 8 janvier et jusqu’au 4 février (sauf en cas de rupture de stock), vous pouvez le commander pour 499 euros.

Samsung OLED TQ55S92D 2024

Avec le téléviseur Samsung S92D, vous avez là un appareil qui met l’accent sur la qualité de l’image, quelle que soit l’activité pratiquée ou le divertissement diffusé. Films, séries, compétitions sportives, jeux vidéo : avec sa fréquence de rafraîchissement de 100 Hz et son affichage Ultra HD compatible HDR, vous allez être comme au cinéma, mais à la maison. En plus, pendant les Soldes d’hiver, il coûte 400 euros de moins.

Ce qu’on apprécie du Samsung S92D

La fréquence de rafraîchissement de 100 Hz native est très appréciable, qui peut monter à 144 Hz

L’audio compatible Dolby Atmos, pour un son spatialisé de qualité

Le processeur NQ4 AI Gen2 garantit une navigation fluide dans les menus

Si on parle du modèle 55″ du Samsung S92D, il passe de 1590 euros à 1190 euros chez Boulanger. Quant au modèle 65″, vous le retrouvez à 1690 euros au lieu de 2190 euros, à vous de voir.

Projecteur Hisense 100L5HD Laser TV + écran ALR FRESNEL

Le Hisense 100L5HD Laser TV est un vidéoprojecteur à ultra-courte focale capable de projeter des images très grandes, et ce, même s’il est placé à moins de 50 cm d’un mur. Ce modèle 4K est équipé d’une foule de technologies et des meilleures normes vidéos pour vous procurer une grande immersion, comme au cinéma. Très onéreux, les soldes d’hiver viennent alléger son prix de 1 000 euros.

Les points forts du vidéoprojecteur Hisense 100L5HD Laser TV

De grandes images en 4K jusqu’à 100 pouces

Une luminosité de 2 700 lumens

Compatible HDR10, HLG, Dolby Vision, Dolby Atmos

Le système d’exploitation Vidaa U

Lancé à 3 299 euros, le vidéoprojecteur Hisense 100L5HD Laser TV avec écran ALR FRESNEL est maintenant en promotion à 2 290 euros chez Boulanger.

Sony Bravia Theater 9 2024

La Bravia Theatre Bar 9, est une barre de son premium de chez Sony qui, grâce à sa technologie 360 Spatial Sound Mapping et son rendu vertical convaincant, offre une expérience immersive qui séduira les amateurs de Home-Cinéma. Notée 8/10 dans nos colonnes, c’est un produit que l’on recommande chaudement, surtout après 28 % de remise.

L’essentiel à retenir de la Sony Bravia Theatre Bar 9

13 haut-parleurs au total, pour un son Dolby Atmos, DTS X et Hi-Res

Un super travail sur les voix, idéal pour les films

La technologie 360 Spatial Sound Mapping et le rendu vertical à leur firmament

Avant les Soldes, la barre de son Sony Bravia Theatre Bar 9 était affichée à 1390 euros chez Boulanger. Il y avait une ODR de 400 euros, mais c’est tout de même mieux d’avoir une réduction directe, comme c’est le cas en ce moment : il est possible de la commander pour 990 euros. Si jamais, le modèle en dessous, la Sony Bravia Theatre Bar 8, est soldé à 749 euros au lieu de 990 euros.

Dyson V12 Origin

Les aspirateurs de la marque Dyson sont des alliés indispensables pour garder son chez-soi propre. Simple à manier et à entretenir, puissant, le Dyson V12 Origin a tout pour plaire, notamment pour son prix qui tombe à moins de 400 euros.

Les forces du Dyson V12 Origin

Sa puissance d’aspiration de 120AW le rend efficace en toute circonstance

Son autonomie maximale de 60 minutes

Les différents accessoires inclus permettent de le passer n’importe où

Le Dyson V12 Origin est un produit que vous retrouvez d’habitude à 499 euros. Heureusement, les Soldes d’hiver sont passées par là chez Boulanger, permettant au site d’afficher cet aspirateur balai pour 399 euros. Ce n’est pas le seul modèle à être concerné par les Soldes : le plus récent, le Dyson V15 Detect Absolute, est, lui aussi, en promo, à 599 euros au lieu de 799 euros.

Samsung The Frame 55″ 2024

Avec ses allures de tableau, la gamme Samsung The Frame fait réellement partie des TV les plus originaux du marché. Si cette série vous tente, c’est le moment où jamais : grâce aux soldes d’hiver, vous pouvez économiser une belle somme avec cette offre Boulanger.

Les avantages du Samsung The Frame 55″ 2024

Un TV atypique aux allures de tableau

Un écran de 55″ anti-reflets compatible 4K, HDR, HDR10+, HLG et Dolby Atmos

Un port HDMI 2.1 avec la 4K@120fps

Au lieu de 1 499 euros sur le site officiel de la marque, le TV Samsung The Frame 2024 TQ55LS03D est en ce moment remisé à 999 euros sur le site Boulanger.

Philips 65OLED909

Le Philips 65OLED909 est un téléviseur qui offre une excellente prestation dans l’ensemble. Il a d’ailleurs obtenu l’excellente note de 9/10 à notre test, et devient particulièrement intéressant avec cette remise de 600 euros dans sa version 65 pouces durant les soldes.

Pourquoi choisir le Philips 65OLED909 ?

Pour sa qualité d’image

Sa dalle 4K 144 Hz, Dolby Vision, DTS Play-Fi, Dolby Atmos et DTS:X

La présence de Google TV et les menus Philips

Initialement à 2 990 euros, le téléviseur Philips 65OLED909 se négocie aujourd’hui à 2 490 euros sur le site Boulanger.

LG OLED55C4

Avec l’annonce des nouveaux téléviseurs LG OLED durant le CES 2025, le modèle C4 de l’année précédente reste encore un bon téléviseur Oled. Mieux encore, à l’occassion des soldes d’hiver, le prix chute fortement chez Boulanger.

Le LG OLED55C4 en résumé

Vous bénéficiez des technologies VRR et ALLM pour le gaming

La fonction Brightness Booster pour une meilleure luminosité

Vous bénéficiez d’une dalle OLED evo 4K à 144 Hz

Si jamais vous cherchez un nouveau téléviseur, sachez que le LG OLED55C4 passe de 1 590 euros à 1 190 euros sur le site Boulanger.

Bose Soundbar Ultra

La barre de son Smart Ultra Soundbar remplace la SoundBar 900 du catalogue de Bose. Bien qu’elle reprenne son design et ses transducteurs, la dernière-née de constructeur se démarquer grâce à l’ajout d’un nouveau traitement du son par intelligence artificielle, afin de profiter d’une restitution plus claire des dialogues. Le Dolby Atmos est bien évidemment de la partie, de même que plusieurs fonctionnalités connectées. Bonne nouvelle : les soldes d’hiver lui font perdre 300 euros de son prix.

Les points forts de la Bose Smart Ultra Soundbar

La puissance du son, sous tous ses aspects

L’intelligence artificielle fait des miracles sur les dialogues

La compatibilité AirPlay 2, Chromecast et Spotify Connect qui fait plaisir

La Bose Smart Ultra Soundbar coûte 999,95 euros, mais lors des soldes d’hiver chez Boulanger, on la retrouve à 699 euros.

