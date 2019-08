Lancé à 249 euros il y a seulement deux semaines, le Xiaomi Mi A3 profite d’ores et déjà d’une réduction très intéressante. En utilisant le code promo GBA36401, vous pouvez obtenir le nouveau membre du label Android One pour 178 euros sur Gearbest, soit plus de 70 euros d’économie.

Le Xiaomi Mi A3 allie l’expérience pure d’Android One à l’excellent rapport qualité/prix du constructeur chinois. Il n’a d’ailleurs jamais été aussi abordable qu’aujourd’hui en étant proposé à 178 euros sur Gearbest. Pour obtenir ce prix, il suffit de saisir le code promo GBA36401 avant de finaliser votre achat.

Le Xiaomi Mi A3 est le dernier smartphone en date du célèbre constructeur chinois à appartenir au label Android One. Cette interface a la particularité de proposer une expérience utilisateur épurée et simplifiée, comme Google l’a conçu initialement, tout en garantissant 2 ans de mises à jour majeures et 3 ans de mises à jour de sécurité. Un argument qui fait la différence, surtout pour celles et ceux qui ne sont pas attirés par MIUI et qui aimeraient tout de même bénéficier de l’excellent rapport qualité/prix de Xiaomi.

Il se veut d’ailleurs plus puissant que son prédécesseur équipé d’un Snapdragon 660 en décidant d’intégrer une nouvelle puce destinée aux smartphones milieu de gamme : le Snapdragon 665. La puissance est quasi similaire, mais l’Adreno 512 du Mi A2 est ici remplacé par le 610. Concrètement ? Cela permet de réduire la consommation énergétique tout en augmentant les performances. Cette différence se ressent surtout en jeu pour un gain de fluidité très apprécié.

Il gagne également en autonomie avec sa batterie de 4 030 mAh (contre 3 000 mAh pour l’ancien modèle). Entre la légèreté de l’OS et sa fiche technique peu gourmande, le Xiaomi Mi A3 profite d’une endurance très confortable, estimée à 2 jours environ dans notre test.

Le seul regret à avoir avec ce smartphone vient de son écran. Il passe pourtant d’une dalle IPS LCD à de l’AMOLED, mais affiche dorénavant une simple définition HD+ de 1 560 x 720 pixels. La luminosité maximale n’est pas top et les couleurs sont un peu fades, dommage que l’interface Android One ne permet pas d’optimiser l’affichage depuis les paramètres du téléphone.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet du Xiaomi Mi A3.

Pourquoi recommande-t-on ce smartphone ?

Tous les avantages d’Android One

De meilleures performances que son prédécesseur

Une autonomie améliorée

En utilisant le code promo GBA36401, la version 64 Go du Xiaomi Mi A3 sous Android One passe à 178 euros sur Gearbest, au lieu de 249 euros à son lancement.

Retrouvez le Xiaomi Mi A3 à 178 euros

GBA36401

Le modèle 128 Go est également disponible à 199 euros avec le code promo GBA312801, contre 279 euros habituellement.

Retrouvez le Xiaomi Mi A3 128 Go à 199 euros

GBA312801

Dans les deux cas, notez qu’il s’agit d’une version globale. Le smartphone est donc compatible avec la majorité des bandes 4G françaises, dont la B20.