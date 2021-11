Black Friday : la liste de souhaits de l’équipe de Frandroid

Le Black Friday, c'est l'occasion de craquer pour un objet qui traine depuis longtemps dans notre liste de souhaits. Voici celle de l'équipe de Frandroid pour peut-être vous donner des idées !

Le Black Friday a déjà commencé avec une semaine d’avance et les bonnes affaires inondent déjà les différents sites marchands. On y trouve un peu de tout, mais c’est bien sûr les produits high-tech qui nous intéressent le plus, ici à Frandroid. Nous ne sommes d’ailleurs pas que des testeurs et des pourvoyeurs de bonnes offres, nous profitons nous aussi de cette période pour trouver les appareils qui nous intéressent à prix cassé… Quand on n’a pas craqué un peu plus tôt dans l’année.

Voici donc la wish list personnelle des membres de Frandroid, aussi bien les journalistes que l’équipe vidéo et social media, ou des recommandations de la part de ceux qui ont déjà craqué.

Anthony : passer au full frame pour la vidéo

Le Sony A7 III (ou Alpha 7 III) est un appareil photo hybride avec un capteur full frame qui a la particularité d’être assez polyvalent pour servir avec brio aussi bien les photographes que les vidéastes. Ce très bon boitier commence à devenir particulièrement abordable et, avec la sortie récente de l’A7 IV, son successeur, on peut s’attendre à ce que les promotions se multiplient. Peut-être lors de ce Black Friday ?

Voilà 2 ans maintenant que j’ai décidé de remplacer mon GH5 aujourd’hui à la retraite pour cet A7 III et on peut dire que c’est véritablement le jour et la nuit. En photo d’abord, avec sa super montée en ISO permise par son double ISO natif, mais aussi en vidéo où l’autofocus fait des merveilles (comme en photo d’ailleurs), ce qui me permet de capturer des images en toute sérénité. Le tout avec une autonomie qui ne m’oblige pas à toujours avoir des batteries de secours dans mon sac.

Arnaud : la console indispensable pour les fêtes de famille

La Nintendo Switch est ma console de cœur, qui m’a accompagné pendant le confinement, et c’est encore en 2021 ma recommandation pour tous ceux qui ne l’auraient pas encore. Je vais d’ailleurs en acheter une pour mes parents à Noël, très clairement des Ring-Fiters en devenir ! Le Black Friday offrira sûrement quelques euros sur le modèle original étant donné que la version OLED vient de sortir !

Sans oublier qu’on pourra se faire des soirées Mario Party Superstars durant les fêtes… quoi de mieux pour lancer une embrouille familiale digne de ce nom la veille du 25 ?

Brandon : le SSD indispensable de l’équipe vidéo

Si vous recherchez un SSD portable léger et efficace, on ne peut que vous conseiller le Samsung T7. Ses nombreuses qualités en font l’une des meilleures références du marché.

La plus évidente est sa compacité. Avec ses 58 g et ses 8 millimètres d’épaisseur, le T7 du géant coréen se glisse partout, même dans une poche de pantalon. Mais compact ne veut pas dire fragile. Ce SSD T7 de Samsung est résistant aux chocs et survit aux chutes accidentelles du quotidien.

Étant compatible avec de nombreux systèmes comme macOS, Windows, Linux, Android ou iPadOS, les performances de ce Samsung T7 ont su plaire aux professionnels comme aux particuliers.

Très rapide, Samsung annonce une vitesse de lecture de 1,05 Go/s et une vitesse d’écriture de 1 Go/s grâce à la norme USB 3.2 Gen 2. Dans la pratique, ces performances ont permis à notre équipe vidéo de transférer leurs fichiers pour les stocker et les ressortir ultra rapidement quand nécessaire, voire travailler directement dessus pour du montage vidéo léger et de la retouche photo.

Elles nous permettent aussi de stocker nos jeux PS5 et Xbox Series et même de jouer aux jeux des générations précédentes. Il est disponible en trois configurations, 500 Go, 1 To ou 2 To et nous le recommandons aux personnes qui recherchent un SSD léger, fiable, résistant et rapide pour stocker tout type de données.

Cassim : un SSD pour ma PS5

Pour cette fin d’année, je vais essayer de trouver un bon SSD en promotion pour augmenter le stockage de la PS5. Le marché du SSD est très concurrentiel entre les marques, mais aussi entre distributeurs. C’est un produit très propice aux réductions de prix en période de soldes.

Je n’ai donc pas une référence de SSD en particulier, mais je vise un stockage suffisamment rapide pour être compatible avec la PS5. Rien de mieux pour cela que de suivre notre guide des références de SSD compatibles PS5. Les deux SSD les plus susceptibles d’avoir de bonnes promotions sont les WD SN850 et Samsung 980 Pro.

Notez que l’installation est très simple, nous l’avons détaillée dans la vidéo ci-dessous, mais attention : il faut également penser à acheter un dissipateur thermique pour quelques euros de plus.

François : la TV pour remplacer le ciné

Mon produit coup de cœur de 2021 aura été une télévision. Plus précisément la OLED55CX de LG. C’est une grosse surprise pour moi parce que je n’avais plus de TV depuis une dizaine d’années. Je suis un joueur PC et les films pour moi, c’est au cinéma.

Le COVID a changé la donne et j’ai rapidement eu un peu marre de regarder mes films sur un 27 pouces. J’ai donc choisi un écran OLED parce que la technologie est idéale pour mon usage films et séries. L’image de la CX est vraiment bluffante, tant en matière de colorimétrie que de précision. Le seul reproche que je pourrais lui faire, c’est sa luminosité un peu faiblarde : il faut des rideaux pour limiter les reflets.

Pour finir, je me suis surpris à beaucoup l’utiliser pour jouer. Je n’ai pas de console, mais le support du G-Sync en 4K 120 Hz m’a vraiment fait redécouvrir certains jeux PC. Il ne me reste plus qu’à trouver une RTX 3080 pour en profiter vraiment…

La série CX n’est plus en vente, mais sa remplaçante la C1 est quasi identique et se paye même le luxe d’être moins chère, en particulier pour les grandes diagonales.

Geoffroy : passer au full frame pour la photo

Depuis 2014, j’utilise un appareil photo à objectif interchangeable, un Panasonic Lumix GX7. Un boîtier qui m’a bien accompagné depuis des années, associé à une optique 20 mm (f/1,7). Néanmoins, je sens de plus en plus les limitations de ce type d’appareil en raison de son capteur micro 4/3 et j’aimerais me tourner vers un boîtier full frame, avec un plus grand capteur photo pour des bokeh plus travaillés. Et je sais lequel.

Il y a un peu plus d’un an, Sony lançait le Sony Alpha 7C (A7C), un appareil qui reprend le gros des caractéristiques de l’A7 III, mais dans un format à peine plus grand que mon Lumix GX7. Surtout, il ajoutait l’écran rotatif sur rotule — pratique pour les selfies quand je dois me prendre en photos pour illustrer les tests de casques ou d’écouteurs — qui manquait sur l’A7 III.

Finalement, le principal souci de l’A7C à son lancement était son prix plutôt élevé pour un appareil qui se voulait la porte d’entrée vers le format full frame, son parc optique et l’efficacité de l’autofocus chez Sony.

Alors que le constructeur japonais vient de présenter son Alpha 7 IV, j’ai bon espoir de voir le prix de l’A7C diminuer pendant le Black Friday. Et surtout, si l’appareil tombe sous les 1700 euros, je pourrais m’en tirer avec un objectif 50 mm (f/1,8) pour moins de 2000 euros, le prix de lancement de l’appareil photo nu.

Grégoire : le casque de vélo qui me fait tourner la tête

Aujourd’hui, mon travail m’amène à tester un nouveau vélo électrique toutes les deux semaines. Je ne compte donc plus vraiment le nombre de kilomètres parcourus par mois sur les pistes cyclables parisiennes. Et s’il y a bien un aspect que je souhaite améliorer, c’est ma sécurité — qui plus est au sein de la Ville lumière, où le nombre de cyclistes a explosé.

Naturellement, mon choix se porte vers le casque Kask, en version Lifestyle ou Urban, que l’on croise très régulièrement. Pourquoi ? Pour son design classe et maîtrisé, mais aussi et surtout pour sa visière : pratique contre le vent, la pluie et le froid. À l’arrière, une petite molette a été ajoutée pour régler le tour de tête en un rien de temps.

Le modèle Urban profite également de quatre aérations horizontales que l’on peut “fermer” ou “ouvrir” pour faire circuler l’air l’été, ou au contraire rester au chaud l’hiver. Les très bons retours d’expérience utilisateur m’ont enfin convaincu de craquer pour cet accessoire de sécurité à la fois sûr et confortable.

Les casques Kask Lifestyle et Urban sont respectivement vendus 180 et 210 euros sur le site officiel de la marque, mais ils sont disponibles à des prix plus abordables dans de nombreuses autres boutiques spécialisées.

Guillaume : un micro de le streaming

Le Shure MV7 est le pendant plus grand public du célèbre SM7b que tout bon streameur ou créateur de contenu connait bien. C’est tout de même un excellent Microphone pour tout type d’utilisation tout en étant un peu plus accessible. Il fonctionne en USB et en XLR pour convenir au maximum de personnes. S’il est branché en USB, il fonctionne de pair avec l’application ShurePlus Motiv qui permet de régler facilement les niveaux de captation et de créer des profils en fonction de son installation et de ses besoins.

Le son est griffé de la signature Shure avec un rendu rond et une emphase sur les graves, même si le SM7b est un poil meilleur sur ce point. Il est aussi facilement adaptable à un pied de micro ou pour être posé sur une table avec un support. Bref, un très bon micro pour professionnels ou amateur enthousiaste qui voudrait se lancer dans le streaming.

Attention tout de même : il est vendu sans pied ni accroche.

Manu : un aspirateur-robot pour mon nouvel appartement

Très bientôt, je vais déménager. Sans vous donner plus de détails, cela risque bien de changer drastiquement mon quotidien, à commencer par les tâches ménagères, puisque la disposition de ce nouveau logement est bien plus simple que celle de mon tout petit duplex parisien actuel au sol en pente et aux passages étriqués et encombrés. Je vais enfin pouvoir déléguer efficacement mon ménage à un aspirateur-robot !

Mon regard se tourne évidemment vers le Roborock S7, à la fois haut de gamme et au rapport qualité-prix correct. Il a plein d’avantages, notamment sa station de vidage (en option) pour faciliter la vidange, des pales en caoutchouc pour éviter que les cheveux s’y emmêlent (pas que ce soit un réel problème pour moi…) et un système de serpillière qui est capable de reconnaître les tapis pour éviter la catastrophe.

Bon, on va se l’avouer quand même : les aspirateurs-robots coûtent quand même cher pour s’épargner quelques heures de ménages dans le mois et ce Black Friday est l’occasion ou jamais de trouver un bon prix avant d’emménager.

Melinda : une (énième) manette

Si vous êtes comme moi et que vous aimez avoir plusieurs manettes avec vos consoles, autant pour jouer à plusieurs que par goût personnel pour en changer, vous savez aussi que ce n’est pas l’accessoire le moins onéreux chez les fabricants officiels. Le Black Friday peut ainsi être une bonne occasion de faire un peu d’économie (pour s’en offrir une autre un peu plus tard…) et il n’est pas rare de voir le prix des accessoires baisser sur les boutiques officielles comme auprès des revendeurs.

Ce serait ainsi l’occasion d’investir dans l’excellente manette Elite Series 2 qui perd déjà 30 euros chez certains marchands en ligne pour être proposée à moins de 150 euros. Si vous cherchez avant tout une manette fun, je ne saurais trop vous recommander, pour votre console Xbox, l’Aqua Shift Special Edition. Non seulement elle est assez jolie avec ses reflets bleus irisés, mais son nouveau revêtement antidérapant offre réellement une meilleure prise en main, plutôt agréable.

Si vous êtes joueurs PS5, craquez pour la Cosmic Red qui amène du peps et de la couleur à votre console, sans pour autant proposer d’autres fonctions à une manette DualSense déjà très efficace.

Omar : une tablette pour la famille

Le marché des tablettes reprend du poil de la bête et la Xiaomi Pad 5 en est un bon exemple. J’ai eu l’occasion de tester cette ardoise qui m’a séduit par l’expérience complète et équilibrée qu’elle propose pour un tarif très raisonnable.

Le design est sobre, l’écran 120 Hz agréable et le Snapdragon 860 fait tourner le tout très fluidement. Beaucoup de personnes dans mon cercle familial ou amical cherchent une tablette essentiellement pour regarder des séries et surfer sur le web… et ne veulent pas opter pour les iPad d’Apple (qui restent pourtant des références).

Pour ces personnes, je recommande chaudement la Xiaomi Pad 5. Cette dernière a été lancée au prix de 399 euros et c’était déjà un tarif intéressant. Si le Black Friday engendre une promotion, vous ferez carrément une très bonne affaire.

Robin : un casque gaming qui tue

Ma recommandation pour le Black Friday, c’est le casque sans fil Arctis 7 de chez Steelseries. Je l’ai depuis maintenant quelques années et c’est certainement le produit dont je suis le plus satisfait dans mon setup gaming PC.

Sur mes précédents casques (tous filaires), le câble était systématiquement ce qui ne marchait plus correctement après un certain temps (faux contacts, son que d’un côté…). C’est pourquoi je voulais absolument passer au sans-fil. Ce casque fonctionne via un émetteur 2,4 GHz, donc zéro latence (contrairement au Bluetooth). L’autonomie est bonne, comptez une vingtaine d’heures d’écoute. Il est extrêmement confortable, il entoure largement les oreilles, et les coussinets sont interchangeables.

Il dispose de deux fonctionnalités assez uniques qui le rendent, selon moi, bien plus intéressant que la concurrence. Premièrement, quand vous allumez le casque, cela coupe automatiquement vos enceintes, et inversement. Hyper facile de switcher du casque aux enceintes donc. Deuxièmement, et c’est pour moi la raison principale qui me fait recommander ce casque à tout le monde, il y a deux molettes directement sur le casque : une pour régler le volume (classique), et une seconde qui permet de gérer la balance entre le son du jeu et le son du chat vocal (que ce soit le chat in-game, ou Discord, TeamSpeak… etc.).

Ainsi, à tout moment, je peux réduire le volume du jeu pour mieux entendre mes potes, ou à l’inverse baisser le volume de leurs voix pour mieux me concentrer sur le jeu. C’est vraiment une KILLER FEATURE, je m’en sers TOUT LE TEMPS !

Le seul petit défaut vient du port de charge en micro USB, j’aurai préféré du type-C ! Sachez qu’il existe une version plus récente du Arctis 7, l’Arctis 7P+, celui-ci est en UBS-C, mais il n’est pas en promo, et surtout il ne propose pas le switch casque/enceintes…

Sérine : le meilleur des smartphones

D’aussi loin que je me souvienne, je n’ai jamais eu de smartphone haut de gamme, seulement des smartphones à petit prix qui font tout juste l’affaire. Mais depuis que j’ai le Samsung Galaxy S21 Ultra, la différence est indéniable. Après quelques mois d’utilisation, je remarque bien que ce smartphone est effectivement un (ultra) haut de gamme : que ce soit au niveau de l’extérieur (design…) que de l’intérieur (puissance, interface…).

Il a évincé tous les smartphones que j’ai pu utiliser jusqu’à maintenant. Sans hésiter, c’est l’un des meilleurs smartphones pour la prise de photos et vidéos de jour comme de nuit. Étant sur les réseaux sociaux toute la journée, je peux partager du contenu sans me soucier de leur qualité. Si vous cherchez un smartphone avec une interface ultra fluide, un grand écran, une batterie qui tient le coup toute la journée et une caméra au top, je vous le conseille les yeux fermés — seulement si vous avez le budget !

Titouan : la musique dans la peau (et sur les oreilles)

À quoi est-ce qu’on reconnaît un bon casque sans fil ? S’il vient à ne littéralement plus quitter votre cou, meilleur endroit pour être toujours prêt à lancer un podcast ou une musique, c’est qu’il a généralement réussi sa mission. Le Bose HeadPhones 700 s’est octroyé cette place si spéciale dans mon quotidien. Pourquoi ? Déjà parce qu’il a su conserver un poids raisonnable, qui évite de trop le sentir peser sur mes oreilles. J’apprécie aussi son système d’arceaux coulissants, qui lui permet de s’adapter facilement, son autonomie de plus de 20 heures et le son délivré, qui se montre plutôt chaleureux et efficace.

Mais la plus grande de ses qualités est clairement sa réduction de bruit active abyssale. Si vous prenez les transports en commun régulièrement ou si vous travaillez dans un environnement bruyant, vous vous sentirez beaucoup moins fatigué à la fin de la journée. Seul petit défaut au quotidien : à chaque changement d’appareil (il peut en gérer jusqu’à 5) ou à chaque fois que vous changerez le niveau de réduction de bruit, une voix plutôt robotique vient vous casser les oreilles et couper l’immersion.

Ulrich : I pré-shot The Serif

Pourquoi un téléviseur Samsung The Serif ? Car ce TV conjugue design avec une dalle QLED. Décliné en quatre tailles de diagonales (43, 49, 55 et 65 pouces), toutes en 4K Ultra HD, son design est signé par les Français Ronan et Erwan Bouroullec. Il ressemble à une étagère pour s’intégrer dans un salon ou une chambre. Il peut être posé sur un meuble ou monté sur les pieds fournis. Lorsqu’il est en veille, il affiche des photos ou des œuvres d’art dans un mode économe en énergie qui donne l’impression d’avoir un véritable tableau en face de soi. Cela permet d’éviter de se retrouver avec l’énorme écran noir habituel.

J’ai envie de ce téléviseur pour son design unique principalement, mais aussi l’écosystème Tizen compatible Apple AirPlay, ainsi que la dalle QLED qui a l’avantage d’être lumineuse avec des couleurs riches.

Notez cependant que ce n’est pas la meilleure dalle du marché, elle n’est pas optimisée pour le gaming, et que ce téléviseur a un prix relativement élevé pour ses performances techniques. Si vous cherchez la meilleure image, ce n’est pas le téléviseur qu’il vous faut. Par contre, si vous voulez un objet qui s’intègre dans votre intérieur, The Serif apporte une solution visuellement très réussie.

