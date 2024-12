Voici les dernières offres indispensables du Cyber Monday : les TV Samsung, LG et Sony à prix cassés

Cinéphiles, binge-watcheurs, fans de matchs sur grand écran et gamers, ne serait-ce pas l’heure de s’offrir un TV 4K flambant neuf ? Avec le Cyber Monday, on trouve des promos aussi éblouissantes que ces écrans. Les vidéoprojecteurs ne sont pas non plus en reste. Voici notre sélection.

C’est le moment de se faire plaisir, avec un TV 4K dernier cri ! Le marché regorge de références et les promotions sont très nombreuses durant ce Cyber Monday. Dans cette sélection des meilleures offres sur les téléviseurs et les vidéoprojecteurs, il y en a pour toutes les diagonales, toutes les technologies d’affichage et tous les budgets. Bref, chacun y trouvera son compte !

Les meilleures offres TV et vidéoprojecteurs

Pour vous renseigner sur les meilleurs produits, vous pouvez également jeter un œil à nos différents guides d’achat sur les TV 4K et les vidéoprojecteurs. Il y a, par exemple, le guide des meilleurs TV QLED et OLED testés par notre rédaction, ou encore les meilleurs TV gaming pour les heureux propriétaires d’une console dernière génération.

Panasonic TV-55Z95AEG

Ce TV haut de gamme par Panasonic ne dote au premier abord d’une dalle Master OLED Ultimate. Celle-ci offre une superbe qualité d’image à utiliser en toutes circonstances. Que ce soit pour le Cinema, les séries ou même le jeu vidéo, nous avons relevé de superbes performances. Le TV offre aussi une belle qualité audio, pour être très polyvalente.

Les points forts du Panasonic TV-55Z95AEG

Qualité d’image Home Cinema

Excellente en jeu

Une interface soignée

Lors du Cyber Monday, le Panasonic 55Z95AEG est en promotion chez Boulanger. Le téléviseur est disponible à 1790 euros au lieu de 2950 euros.

LG OLED55B4

Vous souhaitez acquérir un TV Oled au bon rapport qualité/prix ? La série B de chez LG permet de profiter des avantages de la technologie sans avoir a débourser trop d’argent. Le système WebOS permet aussi d’avoir des menus personnalisés.

Les points forts du LG OLED55B4

La dalle Oled

Le bon rapport qualité/prix

Une interface complète

Le téléviseur LG OLED55B4 est disponible à 834 euros au lieu de 1290 euros chez Boulanger. Pour cela, vous devrez utiliser la remise panier de 150 euros.

Samsung The Frame 55 » (2024)

Acquérir un téléviseur se fait aussi en fonction du design de votre domicile. Pour ne pas avoir à vous inquiéter tout en conservant une bonne qualité d’image, la gamme The Frame est faite pour vous. Outre son superbe design, le téléviseur QLED propose une belle qualité d’image et une fluidité de tous les instants.

Les points forts du Samsung The Frame 55 pouces

Son superbe design

Un son de grande qualité

Son rafraîchissement fluide

Le TV The Frame de chez Samsung est en promotion pendant le Cyber Monday. Sa version 55 pouces est disponible au prix de 979 euros au lieu de 1499 euros chez Boulanger.

TCL 55T8B 55″

En promo exceptionnelle, le TCL 55T8B 55″ propose un excellent rapport qualité-prix :

QLED Pro 4K avec affichage natif 144 Hz

Technologies gaming complètes : VRR, ALLM, FreeSync Premium, barre de jeu et latence minimale

Plus d’1 milliard de couleurs grâce aux Quantum Dots (QLED Pro)

Audio 2.1 ONKYO (2x haut-parleurs + caisson) compatible Dolby Atmos

Google TV intégré avec Chromecast et Assistant

À saisir à 448 euros au lieu de 749,99 euros (-40 %) sur Amazon, soit une économie de plus de 300 euros.

Amazon Fire TV Stick

Si vous recherchez un moyen simple, efficace et pas cher pour connecter votre TV ou tout simplement changer l’interface de celle-ci, voici le Fire TV Stick d’Amazon.

Les points forts du Fire TV Stick d’Amazon

Une clé HDMI sous Fire OS centrée sur les services d’Amazon

La nouvelle télécommande (compatible avec Alexa)

Du Full HD à 60 images par seconde

Au lieu de 44,99 euros habituellement, le Fire TV Stick est aujourd’hui disponible à seulement 27,99 euros sur Amazon.

Samsung TQ65S95D

Il est possible d’acheter le meilleur TV de 2024, selon Frandroid, en promotion pendant le Cyber Monday. Le Samsung TQ65S95D met en avant une dalle QD-OLED de grande qualité. Le téléviseur propose un très haut pic de luminosité ainsi que d’un filtre antireflet pour ne pas être dérangé par la lumière extérieure. La qualité d’image est suffisamment bonne pour se plier à tous les usages.

Les points forts de la Samsung TQ65S95D

Le haut pic de luminosité

Le filtre antireflet exceptionnel

Le meilleur téléviseur de 2024

Chez Ubaldi, la Samsung TQ65S95D est au prix de 1 850 euros au lieu des 2 990 euros.

LG OLED65G4

La série G des TV Oled LG représente le haut de gamme du constructeur, notamment au niveau des performances. Le pic de luminosité mis en avant est le plus haut mesuré par notre rédaction. Il bénéficie aussi d’une belle qualité d’image sur tous les plans et d’une interface fluide et intuitive.

Les points forts du LG OLED65G4

Le plus lumineux des téléviseurs

Sa qualité d’image exceptionnelle

Son prix en promotion

Cette version 65 pouces du téléviseur LG est en promotion. Chez Ubaldi, il est possible de l’acquérir à 1 750 euros au lieu de 2790 euros.

LG OLED65C4

Au sein des TV Oled de chez LG, la gamme C met en avant des appareils à l’excellent rapport qualité/prix. Lors du Cyber Monday, c’est toute la série qui est en promotion. Avec une dalle White OLED, vous avez droit à un haut pic de luminosité ainsi qu’une colorimétrie fidèle. Celle-ci est excellente dans tous les usages dont le gaming. En point d’orgue, l’interface WebOS vous offre une navigation intuitive.

Les points forts du LG OLED65C4

La dalle OLED evo 4K

L’interface complète et réactive

Excellente aussi en gaming

Au lieu de 2 190 euros, le TV LG OLED65C4 est aujourd’hui disponible en promotion à 1 490 euros à la Fnac.

La version de 77 pouces est, elle aussi, disponible en promotion chez le même marchand durant le Cyber Monday. Au lieu de 3 290 euros, le LG OLED77C4 est disponible en promotion à 2 190 euros.

Sachez aussi que le LG OLED55C4 est aujourd’hui disponible en promotion à 1 190 euros sur Boulanger.

La version de 48 pouces est, elle aussi, disponible en promotion chez le même marchand. Au lieu de 1 590 euros, le LG OLED48C4 est disponible en promotion à 999 euros.

Hisense 85A6N

Ce modèle d’Hisense est une immeeeense télé 4K de 85 poucs, soit une diagonale de 216 cm. S’il n’embarque pas de dalle OLED, ni QLED, la marque a préféré miser sur une simple dalle LED pour pouvoir le proposer en ce moment à moins de 900 euros.

Les points fort du Hisense 85A6N

Une dalle LED 4K de 85 pouces

Compatible Dolby Vision, HDR10, HDR10+

Le système Vidaa U

Généralement proposé à environ 1 000 euros, le TV Hisense 85A6N est actuellement affiché à 878 euros chez Electro Dépôt.

TCL 65C805

Un TV Mini-LED de 65 pouces, avec Google TV et parée pour le gaming, le tout à moins de 650 euros pendant le Cyber Monday ! À ce prix, ce TV est tout à fait satisfaisant puisque complet. On peut lui trouver de petits défauts comme l’audio un peu en retrait, mais cet écran devrait convenir à n’importe qui à partir du moment où on n’est pas trop exigeant.

Les points forts du TCL 65C805

Une dalle QLED Mini-LED de 65 pouces en 4K

Interface Google TV avec un catalogue de milliers d’applications

Le gaming en 4K 144 Hz avec les ports HDMI 2.1

Au lieu de 799,99 euros, le TCL 65C805 est aujourd’hui disponible en promotion à 649 euros sur Boulanger, en partie grâce à une offre de remboursement de 50 euros.

Wanbo T2 Max

Certains cinéphiles apprécient mieux les vidéoprojecteurs aux TV 4K haut de gamme, en partie parce que ces appareils sont moins encombrants qu’un écran plat et qu’ils sont capables d’offrir une surface d’affichage beaucoup plus grande. Certains de ces picoprojecteurs (vidéoprojecteurs compacts) sont même si petits que l’on a aucun mal à les transporter avec soi en vacances. C’est le cas du Wanbo T2 Max.

Les points forts du Wanbo T2 Max

Un vidéoprojecteur qui tient dans la main

Un affichage en Full HD jusqu’à 120 pouces

L’expérience Android TV

Proposé chez les autres marchands aux alentours de 230 euros, le Wanbo T2 Max est aujourd’hui disponible en promotion à 137 euros sur Geekbuying grâce à un coupon vendeur.

Nvidia Shield TV Pro

Afin d’améliorer votre expérience utilisateur sur votre téléviseur, nous vous conseillons d’investir dans une box TV. La Nvidia Shield Pro propose une belle puissance à l’usage pour utiliser différentes applications. L’adaptation de l’image pour les contenus est excellent. Pour les usages, l’appareil est très polyvalent aussi bien chez les SVoD comme le gaming.

Les points forts du Nvidia Shield TV Pro

Upscaling natif efficace

Format compact

Très puissant

Le Nvidia Shield TV Pro, est en promotion. Au lieu de 219,99 euros, il est aujourd’hui disponible à 184 euros sur Darty.

Sachez également, que le Nvidia Shield TV est en promotion sur le site d’Amazon. Il est possible d’acheter la box TV à 129,99 euros au lieu de 159 euros.

Xgimi Horizon Ultra 4K

Il est possible de choisir un vidéoprojecteur en promotion pendant le Cyber Monday. Le Xgimi Horizon Ultra 4K est le meilleur modèle dont il faut profiter. Celui-ci propose une installation simple grâce à la possibilité d’ajuster l’image automatiquement. Il dispose aussi d’une très forte luminosité afin de pouvoir l’utiliser n’importe où sans le moindre problème.

Les points forts du Xgimi Horizon Ultra 4K

Qualité d’image et Dolby Vision

L’installation et la correction automatique de l’image

Une forte luminosité

Lors de sa sortie, le vidéoprojecteur Xgimi Horizon Ultra 4K était lancé à 1 899 euros. Pour la Cyber Monday celui-ci est disponible à 1 519 euros.

TCL 65C89B

Ce téléviseur TCL propose une belle qualité d’image avec une luminosité en progression. La dynamique mise en avant offre une belle polyvalence aussi bien en Cinéma qu’en Sport ou en gaming. Avec l’apport du logiciel Google TV, vous avez droit à de nombreux menus personnalisés et une interface claire.

Les points forts du TCL 65C89B

Sa qualité d’image irréprochable

Très complète en gaming

Dolby Atmos et DTS-X

Lors du Cyber Monday, le TCL 65C89B est en promotion. Sur le site de Boulanger, ce téléviseur est vendu à 1090 euros au lieu de 1390 euros.

Sony XR-65A95L

Le Sony XR-65A95L est un téléviseur à la qualité d’image exceptionnelle. La dalle QD-Oled propose un mode Cinéma quasiment irréprochable qui est aussi pertinente en gaming. Le traitement de l’image met en avant des scènes exceptionnelles et il est épaulé aussi par une partie audio très convaincante. C’est l’un des téléviseurs les plus complets disponibles à l’heure actuelle.

Les points forts de la Sony XR-65A95L

Une qualité d’image Cinéma

Les menus Sony et Google TV

Polyvalente dans son usage

Cette version 65 pouces du téléviseur Sony est en promotion pendant le Cyber Monday. Au lieu de 3490 euros, le modèle est à 2690 euros chez la Fnac.

LG 65QNED87T

Vous êtes à la recherche d’un très grand écran sans dépenser trop ? La LG 65QNED87T avec sa dalle NanoCell Plus et sa technologie QLED saura combler tous vos désirs. Cette belle qualité d’affichage est rehaussée par un taux de rafraîchissement de 120 Hz maximum, de quoi profiter de sessions de gaming fluides, notamment avec le VRR et l’ALLM.

Les points forts du LG 65QNED87T

Une dalle QNED 4K de 65 pouces rafraîchie à 120 Hz max

eARC, VRR et ALLM avec les ports HDMI 2.1

WebOS 24 mis à jour pendant cinq ans

Au lieu d’un prix barré de 1 199 euros, elle est aujourd’hui disponible à 849 euros.

