Tout le matériel audio est en forte promotion pour la Black Friday Week : écouteurs, casques et barres de sons… vous avez le choix

Les offres sur les produits audio se poursuivent lors de cette Black Friday Week. Que ce soit les écouteurs, les casques ou les barres de son, voici les promotions les plus intéressantes.

La Black Friday Week est la dernière ligne droite avant la folle journée de vendredi. À cette occasion, les sites e-commerce passent la deuxième sur les offres en ligne. Vous êtes à la recherche de la promotion idéale pour un produit audio ? Voici notre sélection des incontournables.

Listing des produits

Si vous souhaitez comparer avant de faire un achat, nous vous conseillons au préalable de lire nos guides d’achats audio. Nous avons une sélection des meilleurs écouteurs Bluetooth. Notre guide des meilleures barres de son est aussi disponible. Le comparatif des meilleurs casques sans fil est aussi consultable. Enfin, nous avons également un papier sur les meilleures enceintes Bluetooth.

Sennheiser Momentum True Wireless 4

Les Sennheiser Momentum True Wireless 4 sont passés entre les mains de notre rédaction et ont récolté la note de 9/10. Ces écouteurs sans fil se distinguent par leur confort de port, mais aussi leur qualité audio. Ils disposent d’une ANC vraiment convaincante avec la possibilité de personnaliser votre son. Ils font partie des meilleurs écouteurs Bluetooth selon notre rédaction.

Les points forts des Sennheiser Momentum True Wireless 4

Des écouteurs sans fil très confortables

Une excellente réduction de bruit active

La personnalisation du son

Lancés à 299,99 euros, les Sennheiser Momentum True Wireless 4 sont désormais affichés à 199,99 euros chez Boulanger.

Jabra Elite 10

Avec leur réduction de bruit plus que convaincante et leur confort, les Jabra Elite 10 ont plusieurs arguments à faire valoir. Et, même s’ils sont maintenant remplacés par un nouveau modèle, ils restent très intéressants grâce à cette nouvelle offre.

Que retenir des Jabra Elite 10 ?

Des écouteurs très confortables

Une réduction de bruit convaincante

Une bonne autonomie

Lancés à 249,99 euros, les Jabra Elite 10 sont actuellement disponibles en promotion à seulement 138 euros chez PC Componentes.

Apple AirPods Max

Si Apple est connu pour ses écouteurs sans fil, la gamme AirPods contient aussi un casque audio Bluetooth. Le Max propose une qualité de construction intéressante, mais surtout de belles performances sonores. Comme toujours avec Apple, l’intégration logicielle est irréprochable.

Les points forts des Apple AirPods Max

Son de très bonne qualité

La simplicité logicielle d’Apple

La bonne réduction de bruit active

Le casque audio Apple, est habituellement vendu à 579 euros. Lors de la Black Friday Week, celui-ci est à 499 euros chez Boulanger.

JBL Xtreme 4

Dans le catalogue des enceintes JBL, la Xtreme 4 se place comme un modèle nomade. Grâce à une belle qualité de construction et de superbes performances sonores, elle peut vous accompagner partout. Elle demeure facile à transporter pour répondre à tous les usages.

Les points forts du JBL Xtreme 4

Le son puissant

Étanche à l’eau et à la poussière

Belle autonomie

Le prix de départ de cette enceinte est à 349 euros, lors de la Black Friday Week, il est possible de la dénicher à 249 euros sur le site de la Fnac.

Sony WH-1000XM5

Le casque audio Bluetooth de chez Sony représente le meilleur modèle du constructeur. Dans la droite lignée des précédents appareils, celui-ci bénéficie d’une construction soignée, confortable à porter. La qualité audio est aussi au rendez-vous pour vous offrir de belles performances quels que soient les contenus.

Les points forts du Sony WH-1000XM5

La réduction de bruit active

Une application très complète

Le rendu audio

Le casque audio Sony habituellement vendu à 399 euros est disponible pendant la Black Friday Week à 299 euros chez Boulanger.

JBL Charge 4

Les enceintes JBL sont reconnues pour être les meilleures du marché. La JBL Charge 4 est pensée en ce sens d’abord avec une qualité de construction irréprochable lui permettant d’être utilisée partout. Elle dispose d’une excellente autonomie ainsi que du Bluetooth Multipoint pour y lier plusieurs appareils. Le rendu audio offert est équilibré pour mettre à l’honneur votre bibliothèque.

Les points forts du JBL Charge 4

La construction sobre et efficace

Connexion multipoint

Sa bonne autonomie

La JBL Charge 4 est initialement proposée à 169 euros, mais pour la Black Week, vous pouvez l’acheter à 98,98 euros chez Electro Dépôt.

Bose QuietComfort Ultra

Le constructeur Bose est surtout reconnu pour la qualité de ses produits audio. Avec les QuietComfort Ultra, l’accent a été mis sur la réduction de bruit active qui est l’une des meilleures que nous avons pu tester.

Les points forts des Bose QuietComfort Ultra

La meilleure réduction de bruit active du marché

Son riche et expressif

Contrôles tactiles bien pensés

Pendant la Black Friday Week, les Bose QuietComfort Ultra sont à 249 euros sur le site de Boulanger, au lieu de 299 euros en temps normal.

Samsung B-Series HW-B660D

Les barres de son Samsung permettent d’accompagner au mieux les téléviseurs de même marque. Cette Samsung B-Series HW-B660D propose plusieurs modes d’écoute en fonction du contenu affiché. Il y a un son Surround 3D grâce au DTS Virtual:X et le Dolby 5.1 offre un son immersif.

Les points forts de la Samsung B-Series HW-B660D

Le rapport qualité/prix

L’adaptation automatique du son au contenu

Compatible DTS Virtual:X et Dolby 5.1

Au prix initial de 329 euros, la Samsung B-Series HW-B660D est à 199 euros chez Darty.

Sony Bravia Theatre Bar 8

La Sony Bravia Theatre Bar est une barre de son assez imposante, qui parvient tout de même à se glisser sous un téléviseur. Les finitions sont soignée avec une belle qualité de construction et une connectivité complète. Les fonctionnalités en place vous permettent d’avoir un son immersif pour profiter au mieux de vos contenus.

Les points forts du Sony Bravia Theatre Bar 8

11 haut-parleurs intégrés

Une technologie 360 Spatial Sound Mapping

Compatible Dolby Atmos, DTS:X et Hi-Res Audio

Au prix de départ à 990 euros, cette barre de son Sony est en promotion. Il est possible de l’acquérir à 690 euros chez Boulanger.

OnePlus Buds 3

Les écouteurs sans fil de chez OnePlus sont à excellent rapport qualité/prix. Avec le boîtier accompagnant et la bonne autonomie, ils sont de parfaits compagnons du quotidien. Les Buds 3 proposent une belle réduction de bruit active.

Les points forts des OnePlus Buds 3

Leur autonomie de 6h avec ANC, 10h sans

Le boîtier compact

La réduction de bruit active

Vendus à leur sortie pour 99 euros, en février 2024, vous avez bien fait de pas craquer et d’attendre le Black Friday pour les avoir à 69 euros, directement sur le site officiel de OnePlus.

Nothing Ear (a)

Nothing s’est d’abord fait connaître dans le monde de l’audio avec les Nothing ear (1). Quelques années plus tard, la marque a élargi son catalogue et ajoute deux nouvelles paires d’écouteurs : les Nothing Ear et les Nothing Ear (a) au tarif plus abordable.

Les points forts des Nothing Ear (a)

Un son puissant, équilibré et entraînant

Une très bonne ANC

Bon confort et charge rapide

Au lieu de 99 euros, les Nothing Ear (a) sont aujourd’hui disponibles à 69 euros sur Amazon.

Pour ne rien rater des offres du Black Friday et du Single Day

Eh oui, le Black November a d’ores et déjà commencé pour la majorité des e-commerçants, que ce soit le Black Friday pour les uns ou le Single Day pour les autres. Dans tous les cas, c’est une véritable aubaine pour celles et ceux qui ne veulent pas attendre le dernier moment pour faire leurs emplettes de fin d’année à prix réduits.

Afin de ne pas louper les différentes offres Tech que nous recommandons chaudement lors de cette période, voici quelques sélections de produits :

Par marchands :

Par catégories :

Par marques :

Voici aussi quelques autres conseils très utiles :

Nous suivre sur notre compte X (anciennement Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.