Casque, écouteurs, enceintes… Le Black Friday fait danser les prix des meilleurs produits audio

On a tous besoin d’un produit audio, que ce soit des écouteurs, un casque, une enceinte ou encore une barre de son. Le Black Friday en cours nous permet de faire de fort jolies économies sur des produits intéressants.

Qui dit Black Friday, dit bonnes affaires. Cela vaut pour toute la tech, et le domaine de l’audio en particulier est gâté. Nous avons donc écumé le web pour sélectionner et rassembler pour vous les plus grosses réductions sur les meilleurs produits. Que cela soit pour remplacer un casque vieillissant ou pour offrir une petite enceinte à Noël, vous êtes au bon endroit !

Les meilleures offres audio du Black Friday

Si vous souhaitez vous renseigner, nous vous conseillons au préalable de lire nos guides d’achats audio. Nous avons une sélection des meilleurs écouteurs Bluetooth. Notre guide des meilleures barres de son est aussi disponible, ainsi qu’un comparatif des meilleurs casques sans fil Enfin, nous avons également une sélection sur les meilleures enceintes Bluetooth.

Beats Pill

La Beats Pill est une des meilleures enceintes portables : nous l’avions testée et adorée. C’est pourquoi nous vous la recommandons chaudement, surtout avec cette grosse réduction. Avec sa puissance de 100W, elle sera très bien à emmener en vacances, par exemple, ou pour un peu de musique d’appoint à la maison.

Les points forts de la Beats Pill

Étanche IP67

Autonomie jusqu’à 24 heures

Parfaite restitution des voix

Au lieu de 169 euros, l’enceinte Beats est aujourd’hui disponible en promotion à 114,99 euros sur Amazon.

Amazon Echo Dot (5e gen)

Les enceintes connectées sont les appareils connectés les plus répandus dans nos foyers, elles constituent après tout le cœur et le cerveau d’un écosystème domotique et se démarquent par leur polyvalence, ce sont un peu les couteaux suisses high-tech. Les Amazon Echo Dot, reconnaissables à leur design tout en courbes et leur tissu anthracite avec un liseré bleu à la base, sont particulièrement reconnues pour leur efficacité.

Les points forts de l’Amazon Echo Dot (5e gen)

Un meilleur rendu sonore

Un design toujours aussi séduisant

Fait aussi office de répéteur Wi-Fi

Au lieu de 59,99 euros, l’Amazon Echo Dot (5e génération) est aujourd’hui disponible en promotion à 25,99 euros sur Amazon.

Vous cherchez encore moins cher ? La petite Echo Pop est à 19,99 euros actuellement.

JBL Flip Essential 2

JBL est le roi des enceintes portables et le prouve encore une fois avec cette enceinte à moins de 100 euros. Compacte (17,5 cm) et légère (500 g), elle vous accompagnera partout, dans la salle de bain comme en vacances.

Les points forts de la JBL Flip Essential 2

Étanche (IPX7)

Dragonne de transport

Autonomie de 10h, recharge USB-C

Au lieu d’un prix d’origine de 109,99 euros et un prix régulier à 89 euros, la Essential 2 est en ce moment à 69,99 euros chez Amazon.

Apple AirPods Max

Si Apple est connu pour ses écouteurs sans fil, la gamme AirPods contient aussi un casque audio Bluetooth. Le Max propose une qualité de construction intéressante, mais surtout de belles performances sonores. Comme toujours avec Apple, l’intégration logicielle est irréprochable.

Les points forts des Apple AirPods Max

Son de très bonne qualité

La simplicité logicielle d’Apple

La bonne réduction de bruit active

Le casque audio Apple, est habituellement vendu à 579 euros. Lors de la Black Friday Week, celui-ci est à 499 euros chez Boulanger.

Sony WH-1000XM5

Le casque audio Bluetooth de chez Sony représente le meilleur modèle du constructeur. Dans la droite lignée des précédents appareils, celui-ci bénéficie d’une construction soignée, confortable à porter. La qualité audio est aussi au rendez-vous pour vous offrir de belles performances quels que soient les contenus.

Les points forts du Sony WH-1000XM5

La réduction de bruit active

Une application très complète

Le rendu audio

Le casque audio Sony habituellement vendu à 399 euros est disponible pendant la Black Friday Week à 295,99 euros chez Boulanger.

Bose QuietComfort

Le meilleur casque audio Bluetooth du marché bénéficie lui aussi de promotions lors de la Black Friday Week. Le Bose QuietComfort se distingue au premier abord par une belle qualité de construction lui permettant d’être porté sur de longues durées. Il délivre un son de haute volée ainsi qu’une excellente réduction de bruit active.

Les points forts du Bose QuietComfort

Un son très détaillé

La meilleure réduction de bruit active

Son immense autonomie

Sur Amazon, il est possible de dénicher le Bose QuietComfort à 229 euros au lieu de 399 euros.

Nothing Ear (a)

Nothing s’est d’abord fait connaître dans le monde de l’audio avec les Nothing ear (1). Quelques années plus tard, la marque a élargi son catalogue et ajoute deux nouvelles paires d’écouteurs : les Nothing Ear et les Nothing Ear (a) au tarif plus abordable.

Les points forts des Nothing Ear (a)

Un son puissant, équilibré et entraînant

Une très bonne ANC

Bon confort et charge rapide

Au lieu de 99 euros, les Nothing Ear (a) sont aujourd’hui disponibles à 69 euros sur Amazon.

Bose QuietComfort Ultra

Le constructeur Bose est surtout reconnu pour la qualité de ses produits audio. Avec les QuietComfort Ultra, l’accent a été mis sur la réduction de bruit active qui est l’une des meilleures que nous avons pu tester.

Les points forts des Bose QuietComfort Ultra

La meilleure réduction de bruit active du marché

Son riche et expressif

Contrôles tactiles bien pensés

Pendant la Black Friday Week, les Bose QuietComfort Ultra sont à 229,99 euros sur le site de Boulanger, au lieu de 299 euros en temps normal.

Sony LinkBuds Open

Sony propose des écouteurs sans fil au format ouvert. Un format qui permet aux utilisateurs – plutôt sportifs – de rester connectés à leur environnement tout en profitant d’une bonne qualité sonore.

Les points forts des Sony LinkBuds Open

Confort et légèreté

Qualité sonore, tout en restant ouvert au monde

Fonctionnalités connectées

Au lieu de 199 euros, les Sony LinkBuds Open sont aujourd’hui disponibles en promotion à 149 euros chez Boulanger.

