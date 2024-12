Apple MacBook, Asus Zenbook, Surface, Chromebook… voici les dernières offres de PC portables du Cyber Monday

Ce sont les offres de dernières minutes. Que vous cherchiez un MacBook, un ultrabook, un PC portable gamer ou un ordinateur pas cher, les promos du Cyber Monday sont là (et nous aussi) pour vous aider.

Le Cyber Monday bat son plein ! Ce sont les derniers instants de l’annĂ©e pour profiter de promotions vraiment intĂ©ressantes sur toute la Tech, et notamment les ordinateurs portables, qui sont des produits onĂ©reux. Que ce soit pour offrir Ă NoĂ«l, ou bien pour renouveler votre matĂ©riel, il y a moyen de faire de belles affaires. Les derniers MacBook Air d’Apple profitent notamment de rĂ©ductions jamais vues !

Nous avons cherché pour vous sur tout le web les affaires les plus intéressantes, sur les meilleurs ordinateurs portables.

Les meilleures offres PC portables du Cyber Monday

Pour avoir une vue d’ensemble des PC portables les plus en vogue, sur tous les ordres de prix, rendez-vous sur notre guide des meilleurs PC portables.

Apple MacBook Air M3 13 pouces et 15 pouces

Les MacBook d’Apple sont des modèles assez prisĂ©s, mais rarement en promotion. Lors du Cyber Monday ce sont mĂŞme les configurations rĂ©centes qui voient leurs prix chuter ici. Foncez !

Les points forts de l’Apple MacBook Air M3 13 »

Un châssis léger et bien fini

La puissance de la puce M3

Une autonomie toujours aussi exemplaire

Le modèle « de base » du MacBook Air M3 en 13 pouces passe sous la barre des 1000 euros, un exploit. Il est disponible à 979 euros chez Cdiscount .

La version 16 Go de RAM est en promo Ă 1099 euros chez Fnac, Darty

Le M3 en 15 pouces profite aussi de baisses de prix, chez Fnac et Darty

Vous trouverez toutes les variantes de MacBook en promotion juste ici.

Asus Zenbook Duo

Vous avez envie d’investir dans un concept novateur ? L’Asus Zenbook Duo se dote de deux dalles Oled. Il offre une expĂ©rience utilisateur simple, mais très pratique au quotidien. Ce PC portable offre une belle autonomie malgrĂ© de belles performances.

Les points forts de l’Asus Zenbook Duo

Deux excellentes dalles Oled

Excellente autonomie

Plaisant Ă l’usage

Lors de ce Cyber Monday, l’Asus Zenbook Duo est proposĂ© en promotion. Il est possible de l’acheter Ă 1499 euros au lieu de 1999 euros chez Darty.

LG Gram 17

Si vous faites partie de ceux qui veulent un PC portable avec un grand écran, LG propose un des meilleurs produits sur ce secteur avec le LG Gram, qui combine portabilité et vaste dalle. Avec son splendide châssis en alu et son poids plume de 1,35 kg, il est parfait à la maison comme en déplacement.

Les points forts du LG Gram 17

Écran 17 pouces WQXGA (2560×1600) IPS

Intel Core Ultra 7 155H

32 Go de RAM LPDDR5 – Stockage 1 To SSD

Au lieu de 1999 euros, le PC LG profite d’une rĂ©duction monstrueuse et tombe Ă 1099,99 euros chez Darty.

Lenovo Yoga 7 Gen 9

Aussi puissants qu’un PC portable, aussi pratiques qu’une tablette tactile, les laptops 2-en-1 reprĂ©sentent une alternative intĂ©ressante. Parmi les constructeurs insĂ©rĂ©s sur ce segment, nous avons Lenovo avec sa gamme Yoga dont ce modèle se dote d’un Ă©cran tactile avec un stylet ainsi qu’un processeur puissant pour naviguer et mĂŞme faire de la crĂ©ation graphique.

Les points forts du Lenovo Yoga 7 2-en-1

Un PC portable convertible

Une dalle OLED tactile de 14 pouces

Un combo Ryzen 7 8840HS + 16 Go de RAM + SSD de 512 Go

Auparavant proposé à 1 099 euros, le Lenovo Yoga 7 2-en-1 est désormais affiché à 799 euros sur le site officiel de la marque grâce au code promo BLACKFRIDAY.

Retrouvez le Lenovo Yoga 7 2 en 1 Ă 799 euros BLACKFRIDAY

Asus Zenbook 14 OLED

L’achat d’un ultraportable vous permet d’avoir un PC suffisamment polyvalent pour travailler n’importe oĂą. L’Asus Zenbook 14 OLED propose une belle dalle lumineuse, mais pas seulement. La configuration est solide avec une bonne gestion Ă©nergĂ©tique.

Les points forts de l’Asus Zenbook 14 OLED

Un bel Ă©cran Oled

De belles performances

Une superbe autonomie

La configuration du PC portable comprenant une puce Intel Core i5 est en ce moment en promotion, pendant le Cyber Monday. L’Asus Zenbook 14 OLED est Ă 799 euros au lieu de 999 euros chez Darty.

Microsoft Surface Laptop 7

Ce PC portable haut de gamme est pensĂ© pour la crĂ©ativitĂ© et le travail. Il dispose d’une belle configuration articulĂ©e autour d’une puce Snapdragon X Plus avec 16 Go de RAM et 512 Go de SSD. Cette puissance dĂ©ployĂ©e bĂ©nĂ©ficie aussi d’une belle gestion Ă©nergĂ©tique puisque l’autonomie en mobilitĂ© est exceptionnelle.

Les points forts du Microsoft Surface Laptop 7 :

Seulement 1,22 kg et plus de 15 heures d’autonomie

La puissance de la puce Snapdragon X Plus

L’Ă©cran tactile PixelSense Flow est très pratique

Alors qu’il coĂ»te habituellement 1 449,99 euros, vous avez l’opportunitĂ© de retrouver le Microsoft Surface Laptop 7 Ă 1 099,99 euros. Il est disponible aussi bien chez la Fnac que chez Darty, en fonction de vos prĂ©fĂ©rences.

Acer Gaming Nitro 5

Si vous ĂŞtes en quĂŞte d’un PC portable gamer avec beaucoup de puissance ne seront pas déçus lors du Cyber Monday. L’Acer Nitro 5 offre des performances de haut volĂ©e avec une puce Ryzen 7 et sa RTX 4060. Celui-ci dispose d’un bel Ă©cran de 15,6 pouces avec un rafraĂ®chissement de 144 Hz pour une fluiditĂ© de tous les instants, quel que soit le jeu sollicitĂ©.

Les points forts de l’Acer Gaming Nitro 5

Une RTX 4060, un Ryzen 7 7735H et 16 Go de RAM

Écran 144 Hz, l’idĂ©al pour le gaming

SSD de 512 Go avec Windows 11

L’Acer Nitro 5 avec une GeForce RTX 4060 est d’ordinaire vendu Ă 1 199,99 euros. Mais durant ce Cyber Monday, vous pouvez avoir ce laptop de gamer pour 849,99 euros.

Chromebook Asus Plus CX3402CBA

Moins chers que les smartphones, les Chromebook sont souvent privilĂ©giĂ©s pour leur faible coĂ»t. Ce ne sont pas pour autant des PC portables Ă la ramasse, malgrĂ© des performances limitĂ©es, ils profitent d’une endurance Ă©levĂ©e et d’un OS rĂ©gulièrement mis Ă jour pour vous protĂ©ger des malwares. Sans compter le châssis, Ă la fois lĂ©ger et robuste pour supporter les dĂ©placements du quotidien.

Les points forts du Chromebook Asus Plus CX3402

Chrome OS, pour une interface fluide et sécurisée

Un écran tactile de 14 pouces en définition FHD

Un Intel Core i3-1215U avec 8 Go de RAM pour les performances

Au lieu de 399 euros, le Chromebook Asus Plus CX3402CBA-MW01424 est maintenant disponible en promotion Ă 299 euros sur Boulanger. Sachez que la configuration avec l’Intel Core i3 est Ă 269 euros au lieu de 449 euros sur Amazon.

HP Victus 15-fa1088nf

Si vous ĂŞtes Ă la recherche d’un PC portable de gaming Ă©quilibrĂ© Ă un prix contenu, ce modèle HP Victus de 15 pouces est une option intĂ©ressante. Sa puce Intel Core i5 12500H associĂ©e Ă la RTX 4060 permettra de faire tourner correctement des jeux rĂ©cents. Lors du Cyber Monday, il perd 500 euros de son prix original.

Les points forts du HP Victus 15

Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 4060

MĂ©moire vive (RAM) : 16 Go

Stockage : SSD 512 Go

Ce modèle d’HP Victus 15 perd presque 40 % de son prix, et se nĂ©gocie Ă 749 euros chez Boulanger.

Samsung Galaxy Book3 Pro 360

Samsung avec sa gamme Galaxy Book, propose des PC portables de très bonne facture. Non seulement son design et son Ă©cran sont d’excellente facture, son châssis convertible est Ă©galement bien pensĂ© et le rend parfaitement polyvalent. On regrette toutefois que son processeur ne soit pas pleinement exploitĂ©.

Les points forts du Samsung Galaxy Book3 Pro 360

Un laptop convertible aux finitions remarquables

Écran AMOLED d’excellente facture et avec le VRR

Clavier, pavé tactile et stylet très agréables à utiliser

Au lieu de 1 999,99 euros, le Samsung Galaxy Book3 Pro 360 (avec Intel Core i7) est aujourd’hui disponible en promotion Ă 1 399,95 euros chez Rue du Commerce.

Si c’est encore trop cher, sachez que le modèle convertible d’entrĂ©e de gamme est aussi en promotion chez la Fnac. Au lieu de 1 399,99 euros, le Samsung Galaxy Book3 360 (avec Intel Core i5) est aujourd’hui disponible en promotion Ă 799,99 euros.

