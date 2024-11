Ordinateurs portables Black Friday Week : la sélection des meilleures offres PC du mercredi 27 novembre

L’achat d’un ordinateur portable implique un budget conséquent. Que vous cherchiez un MacBook, un ultrabook, un PC portable gamer ou un ordinateur pas cher, les promos du Black Friday sont là (et nous aussi) pour vous aider à trouver votre bonheur.

La Black Friday Week a commencé, la course aux meilleures offres aussi ! Ce qui veut dire qu’il s’agit du meilleur moment de l’année pour profiter de promotions vraiment intéressantes sur toute la Tech, et notamment les ordinateurs portables, qui sont des produits onéreux. Que ce soit pour offrir à Noël, ou bien pour renouveler votre matériel, il y a moyen de faire de belles affaires. Les MacBook Air d’Apple profitent notamment des meilleures réductions jamais vues !

Nous avons cherché pour vous sur tout le web les affaires les plus intéressantes, sur les meilleurs ordinateurs portables. Ce guide est mis à jour régulièrement, n’hésitez pas à revenir jeter un coup d’œil !

Les meilleures offres PC portables de la Black Friday Week

Pour avoir une vue d’ensemble des PC portables les plus en vogue, sur tous les ordres de prix, rendez-vous sur notre guide des meilleurs PC portables.

Apple MacBook Air M2 13 pouces et 15 pouces

Pas souvent en promotion, les MacBook d’Apple n’échappent à la Black Friday Week cette année et c’est même les configurations récentes qui voient leurs prix chuter ici. Les MacBook Air M3 voient leur prix fondre, quelles que soient les configurations. Foncez !

Les points forts de l’Apple MacBook Air M3 13 »

Un châssis léger et bien fini

La puissance de la puce M3

Une autonomie toujours aussi exemplaire

Le modèle « de base » du MacBook Air M3 en 13 pouces passe sous la barre des 1000 euros, un exploit. Il est disponible à la Fnac et Darty (code : DARTY50).

La version 16 Go de RAM est en promo à 1099 euros chez Fnac, Darty

Le M3 en 15 pouces profite aussi de baisses de prix, chez Fnac et Darty

Vous trouverez toutes les variantes de MacBook en promotion juste ici.

Lenovo Toga 7 Gen 9

Mode PC portable, mode tablette, mode tente… Le Lenovo Yoga 7 est un modèle polyvalent que l’on peut utiliser de différentes façons. Il convient tout particulièrement aux créatifs qui pourront l’utiliser en déplacement.

Les points forts du Lenovo Yoga 7 2-en-1

Un PC portable convertible

Une dalle OLED tactile de 14 pouces

Un combo Ryzen 7 8840HS + 16 Go de RAM + SSD de 512 Go

Auparavant proposé à 1 099 euros, le Lenovo Yoga 7 2-en-1 est désormais affiché à 799 euros sur le site officiel de la marque grâce au code promo BLACKFRIDAY.

HP Victus 15-fa1088nf

Si vous cherchez un PC portable de gaming équilibré à un prix contenu, ce modèle HP Victus de 15 pouces est une option intéressante. Sa puce Intel Core i5 12500H associée à la RTX 4060 permettra de faire tourner correctement des jeux récents.

Les points forts du HP Victus 15

Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 4060

Mémoire vive (RAM) : 16 Go

Stockage : SSD 512 Go

Ce modèle d’HP Victus 15 perd presque 40 % de son prix, et se négocie à 799 euros chez Boulanger.

Samsung Galaxy Book3 Pro 360

Pas fan d’Apple ? Samsung fait aussi ses propres laptops de travail avec sa gamme Galaxy Book, et l’un des modèles les plus haut de gamme est en promotion pendant cette Black Friday Week : le Samsung Galaxy Book3 Pro 360. Non seulement son design et son écran sont d’excellente facture, son châssis convertible est également bien pensé et le rend parfaitement polyvalent. On regrette toutefois que son processeur ne soit pas pleinement exploité.

Les points forts du Samsung Galaxy Book3 Pro 360

Un laptop convertible aux finitions remarquables

Écran AMOLED d’excellente facture et avec le VRR

Clavier, pavé tactile et stylet très agréables à utiliser

Au lieu de 1 999,99 euros, le Samsung Galaxy Book3 Pro 360 (avec Intel Core i7) est aujourd’hui disponible en promotion à 1 399,95 euros chez Rue du Commerce.

Si c’est encore trop cher, sachez que le modèle convertible d’entrée de gamme est aussi en promotion chez la Fnac. Au lieu de 1 399,99 euros, le Samsung Galaxy Book3 360 (avec Intel Core i5) est aujourd’hui disponible en promotion à 799,99 euros.

Asus Zenbook 14 OLED

L’achat d’un ultraportable vous permet d’avoir un PC suffisamment polyvalent pour travailler n’importe où. L’Asus Zenbook 14 OLED propose une belle dalle lumineuse, mais pas seulement. La configuration est solide avec une bonne gestion énergétique.

Les points forts de l’Asus Zenbook 14 OLED

Un bel écran Oled

De belles performances

Une superbe autonomie

La configuration du PC portable comprenant une puce Intel Core i5 est en ce moment en promotion, pendant la Black Friday Week. L’Asus Zenbook 14 OLED est à 799 euros au lieu de 999 euros chez la Fnac.

Zenbook 14 OLED AMD 32 Go de RAM

Les Zenbook d’Asus sont des références sur le segment des ultraportables sous Windows. Ces concurrents des MacBook Air ont le bon goût d’avoir de la puissance à revendre, tout particulièrement en configuration AMD. Ils sont surtout bien moins chers que les versions Intel. On n’oublie pas non plus leur superbe écran Oled qui fait tout.

Les points forts de l’Asus Zenbook 14 OLED

Léger et élégant

Écran OLED de 14 pouces + 120 Hz

Puce Ryzen 7 8840HS + 32 Go de RAM + SSD de 1 To

Auparavant affiché à 1 399,99 euros, l’Asus Zenbook 14 OLED est aujourd’hui proposé à 1 049,99 euros à la Fnac et chez Darty.

Lenovo IdeaPad Slim 5x

L’IdeaPad Slim 5x est un ultraportable récent de 14 pouces, à la fois léger, performant, connecté et endurant. Les IdeaPad de Lenovo sont toujours des valeurs sûres : avec sa puce Snapdragon pensée pour les fonctions IA, celui-ci est d’autant plus future proof.

Les points forts du IdeaPad Slim 5x :

16 Go de RAM + 512 Go de SSD

Processeur Qualcomm Snapdragon X Plus

Écran Oled 14 pouces (1920 x 1200 px)

Avec pas moins de 200 euros de réduction pendant cette Black Friday Week, cet ultraportable devient une affaire en or, à retrouver chez la Fnac.

Dell XPS 13 avec puce Snapdragon

Le XPS 13 de Dell est un incontournable si vous cherchez un ultraportable. Déjà bon, il devient encore meilleur en intégrant une puce Snapdragon X Elite, qui, en plus d’être puissante, offre une autonomie record. Un petit bijou de design et de puissance qui chute autour des 1000 euros, et profite ainsi d’un rapport qualité/prix imbattable.

Les points forts du Dell XPS 13

Autonomie de 16 heures

La puissance du SoC Snapdragon X Elite

Écran Oled 13,4″ 120 Hz

Sur le site de Dell, le modèle XPS 13 (9345) est à 1 085 euros au lieu de 1 449 euros. Mais, si vous utilisez le code promo FRXPSNB8, le prix chute à 1 085,04 euros.

Microsoft Surface Laptop 7

Le Surface Laptop est un PC haut de gamme conçu pour la productivité et la créativité. Équipé de la puce Snapdragon X Plus (10 cœurs) avec 16 Go de RAM LPDDR5X et un SSD de 512 Go, il offre une expérience fluide en toutes circonstances, ainsi qu’une autonomie record.

Les points forts du Microsoft Surface Laptop 7 :

Seulement 1,22 kg et plus de 15 heures d’autonomie

La puissance de la puce Snapdragon X Plus

L’écran tactile PixelSense Flow est très pratique

Alors qu’il coûte habituellement 1 449,99 euros, vous avez l’opportunité de retrouver le Microsoft Surface Laptop 7 à 1 099,99 euros. Il est disponible aussi bien chez la Fnac que chez Darty, en fonction de vos préférences.

Acer Gaming Nitro 5

Le Nitro V d’Acer a de la puissance à revendre. Ce laptop gaming s’avère polyvalent avec son écran mat de 15,6″ à 144 Hz, son Ryzen 7 et surtout, une RTX 4060. Pour le gaming ou pour les travaux créatifs, il sera parfait en déplacement.

Les points forts du Acer Gaming Nitro 5

Une RTX 4060, un Ryzen 7 7735H et 16 Go de RAM

Écran 144 Hz, l’idéal pour le gaming

SSD de 512 Go avec Windows 11

Le Acer Nitro 5 avec une GeForce RTX 4060 est d’ordinaire vendu à 1 199,99 euros. Mais durant cette Black Friday Week, vous pouvez avoir ce laptop de gamer pour 849,99 euros.

MSI Gaming Pulse 16

Vous êtes à la recherche d’un PC portable gamer de grande qualité sans trop dépenser ? Le MSI Gaming Pulse 16 est une bonne affaire. Sa configuration solide articulée autour de la GeForce RTX 4070 vous permet d’avoir une belle puissance de fonctionnement.

Les points forts du MSI Gaming Pulse 16

Processeur : Intel Core Ultra 7 155H

Carte Graphique : GeForce RTX 4070

Stockage : SSD 512 Go M2

Au lieu de 1 999,99 euros, le MSI Gaming Pulse 16 est aujourd’hui disponible en promotion à 1 299,99 euros chez Darty.

Chromebook Asus Plus CX3402CBA

Moins chers que les smartphones, les Chromebook sont souvent privilégiés pour leur faible coût. Ce ne sont pas pour autant des laptops à la ramasse, malgré des performances limitées, ils profitent d’une endurance élevée et d’un OS régulièrement mis à jour pour vous protéger des malwares. Sans compter le châssis, à la fois léger et robuste pour supporter les déplacements du quotidien.

Les points forts du Chromebook Asus Plus CX3402

Chrome OS, pour une interface fluide et sécurisée

Un écran tactile de 14 pouces en définition FHD

Un Intel Core i3-1215U avec 8 Go de RAM pour les performances

Au lieu de 399 euros, le Chromebook Asus Plus CX3402CBA-MW01424 est maintenant disponible en promotion à 299 euros sur Boulanger. Sachez que la configuration avec l’Intel Core i3 est à 269 euros au lieu de 449 euros sur Amazon.

Huawei MateBook 14 (2024)

Des airs de MacBook, un processeur Intel Core Ultra, une somptueuse dalle OLED et une autonomie monstrueuse. Voici la dernière itération du Huawei MateBook 14, un laptop léger, fin, récent et surtout moins cher lors de l’avant-première du Black Friday !

Les points forts du Huawei MateBook 14 (2024)

Un laptop léger et fin

Une dalle tactile OLED 2.8K

Une autonomie de 19 heures selon le constructeur

Au lieu de 1 099,99 euros, le Huawei MateBook 14 (2024) est aujourd’hui disponible en promotion à 899,99 euros en boutique officielle

Lenovo Yoga 7 Gen 9 2-en-1

Aussi puissants qu’un PC portable, aussi pratiques qu’une tablette tactile, les laptops 2-en-1 représentent une alternative intéressante. Parmi les constructeurs insérés sur ce segment, nous avons Lenovo avec sa gamme Yoga dont ce modèle se dote d’un écran tactile avec un stylet ainsi qu’un processeur puissant pour naviguer et même faire de la création graphique.

Les points forts du Lenovo Yoga 7 Gen 9 2-en-1

Un écran OLED tactile en définition 1 920 x 1 200 pixels

Un AMD Ryzen 7 8840HS avec 16 Go de RAM

Un châssis à la connectique complète, convertible, et avec le stylet

Au lieu d’un prix barré de 1 099 euros, le Lenovo Yoga 7 Gen 9 2-en-1 est aujourd’hui disponible en promotion à 799,01 euros en boutique officielle avec le code promo BLACKFRIDAY.

