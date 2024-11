Config PC : Le Black Friday permet de se monter 3 PC Gamer à un prix inédit

Le Black Friday propose de nombreuses offres sur des composants et périphériques pour PC Gamer. C’est pour cela que Frandroid vous propose cette année des configurations PC complètes et des accessoires en promotion durant l’événement.

Le Black Friday est sans aucun doute l’un des meilleurs événements de l’année pour se monter un PC pour le gaming ou pour améliorer quelques composants de son PC actuel.

Frandroid vous propose 3 configurations PC choisies par la rédaction. De quoi vous aider à faire le bon choix pour des configurations efficaces en 2024, pour tous les jeux modernes.

Les 3 PC visent des performances similaires à une définition d’écran plus ou moins élevée, et sont composés majoritairement de produits en promotion à l’occasion du Black Friday.

PC RX 7800 XT à moins de 1 400 € : la config’ au bon rapport qualité/prix pour du 1440p

Ce premier PC vise à offrir les meilleures performances par euro dépensé. Il est composé principalement d’un couple Ryzen 5 9700X qui brille par ses performances par watts, accompagné d’une RX 7800 XT qui permet d’atteindre un très bon framerate sur tous les jeux du moment. Elle se situe entre la RTX 4070 Super et la RTX 4070 chez la concurrence en termes de performance.

1, 2 ou 10 To de stockage dans le Cloud, à vie Marre de recevoir des messages d’espace de stockage dans le Cloud saturé ? Avec pCloud, vous ne payez qu’une fois et vous disposez de 1, 2 ou 10 To d’espace de stockage dans le Cloud, à vie.

On y retrouve également 32 Go de DDR5, 2 To de SSD rapide ainsi qu’un AIO MSI.

La configuration RX 7800 XT :

À l’heure où cet article est publié, la configuration totale est disponible à 1 383,29 euros, ce qui en fait un excellent rapport qualité/prix .

PC RTX 4060 Ti à moins de 1000 € : la config au premier prix pour du 1080p

Il n’est pas nécessaire de partir sur une configuration à plus de 1 000 euros pour jouer efficacement en Full HD en 2024. Avec l’excellent Ryzen 5 7600X, il est devenu tout à fait possible d’atteindre un excellent framerate dans cette définition avec une carte graphique convenable, comme la RTX 4060 Ti.

Cette configuration, fondée sur ce couple, est pensée pour être extrêmement efficace sur les jeux compétitifs (Fortnite, League of Legends, Counter:Strike, etc) et efficace sur le reste.

La configuration RTX 4060 Ti :

Cette seconde configuration est disponible aujourd’hui à 963,81€ euros pour le Black Friday au lieu de 1 169,14 euros habituellement.

PC RTX 4070 Ti Super à moins de 2300 € : la config sans limite pour de la 4K

Quand on veut se (re)monter un PC, il est souvent tentant d’opter pour une configuration démesurée qui sera pensée pour durer de nombreuses années. Cela tombe bien, le Black Friday permet également de profiter de bonnes remises sur des composants haut de gamme.

Impossible d’imaginer un PC de ce calibre sans avoir en tête le Ryzen 7 9800X3D, qui offre des performances tout simplement excellentes dans les jeux vidéo. Il est aussi difficile de ne pas penser à une RTX 4070 Ti Super, qui se positionne facilement sur le podium des meilleurs GPU du moment. Enfin, 4 To de stockage et une alimentation de 850W seront pertinents pour profiter du PC sans compromis actuel ou futur.

La configuration RTX 4070 Ti Super :

Cette dernière configuration est disponible en ce moment à 2 295,75 euros.

Et pour les périphériques ?

S’il s’agit de son premier PC, il peut être pertinent de le compléter avec des périphériques. Et si ce n’est pas son premier, est-ce que le Black Friday ne serait pas le moment parfait pour remplacer ses périphériques les plus vieillissants ?

Écrans Gaming :

Souris Gaming :

Clavier Gaming :

Manettes :

Casque Gaming :

Webcam :

Pour ne rien rater des offres du Black Friday

Eh oui, le Black November a commencé début novembre pour la majorité des e-commerçants. C’est maintenant le moment de la Black Week, cette semaine de promotion qui précède le vendredi noir. Encore une belle occasion pour celles et ceux qui ne veulent pas attendre le dernier moment pour faire leurs emplettes de fin d’année à prix réduits.

Afin de ne pas louper les différentes offres Tech que nous recommandons chaudement lors de cette période, voici quelques sélections de produits :

Par marchands :

Par catégories :

Par marques :

Voici aussi quelques autres conseils très utiles :

Nous suivre sur notre compte X (anciennement Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.