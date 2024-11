Black Friday : les smartphones premium comme les Galaxy S et iPhone sont en forte promotion

Le grand moment est là ! Le week-end du Black Friday débarque avec une nouvelle salve de promotions sur tous les produits de la tech, y compris les smartphones. En préambule, voici notre sélection du samedi 30 novembre sur les meilleures offres !

Nous sommes désormais au cœur du Black Friday ! Les promotions les plus intéressantes de l’année arrivent un mois avant les fêtes de fin d’année (vous pouvez déjà lire notre guide ultime sur l’événement). C’est le moment de faire ses achats de Noël et de jeter son dévolu sur un smartphone flambant neuf et haut de gamme. Même les Galaxy S24, les iPhone 16 et les Pixel 9 n’échappent pas aux réductions !

Les meilleures offres smartphones du Black Friday

Vous ne trouvez pas votre bonheur ? Vous pouvez toujours jeter un œil à nos guides d’achat, à commencer par celui des meilleurs smartphones testés par notre rédaction. Nous avons également un guide sur les meilleurs smartphones pliables, et pour les moins fortunés, un guide sur les meilleurs smartphones à moins de 500 euros.

Xiaomi 14

Le Xiaomi 14 est un smartphone qui a réussi à jouer des coudes pour se hisser au rang des meilleurs téléphones du moment. En même temps, la marque a bien travaillé sur sa réussite, en proposant une fiche technique digne des meilleures. Mais son plus gros atout est indéniablement son prix de ce Black Friday.

Les points forts du Xiaomi 14

En termes de performances, il surpasse le Galaxy S24

Malgré toute sa puissance, il conserve un format compact

La qualité de l’écran, une dalle Oled Full HD+ avec taux de rafraîchissement variable de 1 à 120 Hz

Lors de sa sortie, le Xiaomi 14 était vendu 1 099 euros pour le modèle 512 Go. Aujourd’hui, vous pouvez obtenir ce smartphone premium à seulement 579 euros chez Rakuten (via le vendeur Boulanger) avec le code BLACK20.

Xiaomi 14 Ultra

Pour se mesurer aux poids lourds du monde des smartphones que sont Samsung et Apple, Xiaomi n’a pas lésiné sur les moyens. Avec ses performances exceptionnelles, son bel écran et ses excellentes capacités photo, le Xiaomi 14 Ultra est l’un des appareils les plus puissants que l’on puisse glisser dans une poche.

Les points forts du Xiaomi 14 Ultra

Des performances de haut rang grâce à la présence d’un Snapdragon 8 Gen 3 et de 16 Go de RAM

Un appareil photo de très bonne facture bénéficiant de l’expertise de Leica

Un écran OLED de 6,73 pouces capable d’offrir un rendu exceptionnel

Au lieu de 1 499 euros à son lancement, le Xiaomi 14 Ultra est actuellement en promotion à 969 euros chez Boulanger.

OnePlus 12

Dévoilé au côté d’une version plus abordable, le 12R, le OnePlus 12 représente le haut du panier de la marque. Entre ses jolies finitions, son bel écran, ses performances très solides et sa partie logicielle soignée, il coche quasiment toutes les cases.

Les points forts du OnePlus 12

Un design bien fini avec un grand écran 120 Hz adaptatif (LTPO)

De grosses performances, même en charge (100 W)

Mention spéciale pour le télébobjectif x3

Dans sa version 16 Go de RAM et 512 Go, le OnePlus 12 était proposé à 1 099 euros au lancement, mais aujourd’hui, il s’affiche en ce moment à 774 euros sur Amazon.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Le meilleur smartphone de l’année est aussi en promotion. Au regard de son test, le Samsung Galaxy S24 Ultra est un incontournable du Black Friday. Il propose un superbe écran tactile AMOLED avec une belle luminosité. C’est aussi le meilleur smartphone pour la photo avec également une belle durabilité.

Les points forts du Samsung Galaxy S24 Ultra

Un écran très lumineux

Le meilleur smartphone pour la photo

7 ans de mises à jour

Au lieu de 1 469 euros, le Samsung Galaxy S24 Ultra (256 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 899,99 euros chez Boulanger, en partie grâce à un bonus reprise de 100 euros.

Toujours dans la même gamme, le Samsung Galaxy S24 FE (128 Go) est aussi en promotion chez le même marchand. Au lieu de 749,99 euros, il est disponible à 599,99 euros, et peut en plus profiter d’un bonus de reprise de 150 euros.

Apple iPhone 16

Même les smartphones premium et récents n’échappent pas aux promotions pendant le Black Friday ! Annoncé il y a deux mois, l’Apple iPhone 16 profite de presque 200 euros de réduction ! Quand bien même il n’y a que peu d’évolutions par rapport à l’iPhone 15, ce smartphone est toujours un bon élève pour ce qui est de l’écran, des performances et des photos.

Les points forts de l’Apple iPhone 16

Peu de compromis par rapport à l’iPhone 16 Pro

Une puce A18 performante

Smartphone bien fini avec écran lumineux

Au lieu de 969 euros, l’Apple iPhone 16 (128 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 759,99 euros sur Rakuten.

À l’autre bout de la gamme, nous avons l’Apple iPhone 16 Pro Max, tout simplement l’un des meilleurs smartphones du marché et lui non plus n’échappe pas aux promos du Black Friday. Au lieu de 1 479,99 euros, sa version de 256 Go est disponible à 1 329,99 euros sur Boulanger. Il faut pour cela, faire jouer la reprise de 150 euros affichée par le site.

Idem pour l’Apple iPhone 15 (128 Go) qui est disponible à un prix très intéressant sur Rakuten. Au lieu de 869 euros, il est disponible à 659,99 euros grâce au code promo CLUBR30.

Google Pixel 9

La nouvelle gamme de Pixel 9 propose de belles améliorations avec l’insertion de l’IA. Comme toujours, la qualité photo est la figure de proue du téléphone avec de belles performances. Vous avez aussi droit à un bel écran OLED de 6,3 pouces.

Les points forts du Google Pixel 9

Son écran OLED de 6,3 pouces 120 Hz

7 années de mises à jour Android

Un nouveau design moderne et un côté photo au top

Lancé au prix de 899 euros, le Google Pixel 9 (128 Go) est affiché à 589 euros chez Boulanger. Il peut même encore baisser de 100 euros grâce au bonus de reprise.

Pixel 9 Pro

Le Pixel 9 Pro, qui est le grand frère, est lui aussi en promo pour le Black Friday. On le trouve ainsi à 889 euros (et même 789 euros grâce au bonus de reprise si vous avez un smartphone à fournir) chez Boulanger.

Dans la même gamme mais dans un autre style, le Google Pixel 9 Pro Fold (256 Go) est lui aussi en promotion chez la Fnac et Darty. Au lieu de 1 899 euros, il est disponible à 1 589 euros, en partie grâce à un bonus reprise de 100 euros chez ces marchands.

Enfin, le fer de lance de la précédente génération, le Google Pixel 8 Pro (128 Go), est également en promotion chez Boulanger. Au lieu de son prix de lancement de 1 099,99 euros, il est disponible à 599,99 euros.

Huawei Pura 70 Pro

À vous de voir si c’est une bonne affaire. Les derniers smartphones de Huawei censés représenter la résurrection du constructeur chinois sur ce marché sont arrivés dans nos contrées avec deux handicaps majeurs. Pas de services Google. Pas de 5G. Autre fait à signaler, les Pura 70 ne sont ni sous Android ni iOS, mais embarquent un tout nouveau logiciel : HarmonyOS. Un smartphone qui sent l’aventure et la découverte.

Les points forts du Huawei 70 Pura Pro

Impressionnant sur le volet photo

Des performances et une autonomie solides

L’absence de Google et de la 5G largement compensée

Au lieu de 1 199 euros, le Huawei 70 Pura Pro est aujourd’hui disponible en promotion à 849 euros en boutique officielle.

Xiaomi 14

Le Xiaomi 14 fait office de figure de proue sur le catalogue du constructeur chinois. La qualité photo mise en avant par ce modèle en fait l’un des meilleurs du marché. Il dispose aussi d’une belle dalle OLED de belle facture ainsi que d’une bonne puissance.

Les points forts du Xiaomi 14

Les bonnes performances en photo

Un format compact

La qualité de la dalle Oled Full HD+ 120 Hz

Au lieu de 1 101,90 euros en boutique officielle, le Xiaomi 14 (512 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 599,99 euros sur Boulanger.

Honor Magic 6 Pro

Honor avec son Magic 6 Pro cherche à marcher sur les plates-bandes des fleurons du marché. Le plus récent des smartphones haut de gamme d’Honor cherche à performer sur tous les secteurs grâce à sa fabrication de luxe, son écran, ses performances, rien n’est laissé de côté. Il a même obtenu l’une des meilleures notes lors de notre test : un 9/10.

Les points forts du Honor Magic 6 Pro

Très grosse autonomie et une charge très rapide

Des performances très élevées

Une dalle AMOLED de 6,8 pouces en 120 Hz

Au lieu de 1 299,99 euros lors de son lancement, le Honor Magic 6 Pro est aujourd’hui disponible en promotion à 799,99 euros sur Boulanger.

realme GT 7 Pro

À peine disponible, le nouveau realme GT 7 Pro se permet une grosse remise pendant le Black Friday. Un smartphone très attendu car armé du nouveau SoC de Qualcomm, le Snapdragon Elite qui permet de franchir de nouveaux paliers en termes de performances. Sur le papier, il propose aussi un écran ultra-lumineux en HDR, un appareil photo complet ainsi qu’une énorme batterie de 6 500 mAh.

Les points forts du realme GT 7 Pro

Un écran pouvant atteindre un pic de 6 000 nits

Le nouveau Snapdragon Elite dans le ventre

Une batterie de 6 500 mAh avec une recharge de 120 W

Au lieu de 999,99 euros, le realme GT 7 Pro est aujourd’hui disponible en promotion à 799,99 euros sur Amazon.

Samsung Galaxy Z Flip6

Vous êtes à la recherche d’un smartphone pliable pendant le Black Friday ? Le Samsung Galaxy Z Flip6 est en promotion. Il bénéficie d’une belle qualité de construction avec une pliure moins visible (mais qui l’est encore) qui met en avant un écran lumineux. Son format compact lui permet d’être emporté partout.

Les points forts du Samsung Galaxy Z Flip6

La conception sans pliure

L’écran très lumineux

Des progrès en autonomie

Au lieu de 1 199 euros, le Samsung Galaxy Z Flip6 (256 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 999 euros sur Cdiscount.

Si vous cherchez un autre format de smartphone pliable, le Samsung Galaxy Z Fold6 (256 Go) est lui aussi en promotion chez la Fnac. Au lieu de 1 999 euros, il est disponible à 1 499 euros.

Samsung Galaxy S23 Ultra

Depuis sa sortie en 2023, le Samsung Galaxy S23 Ultra a évolué pour obtenir les fonctionnalités d’intelligence artificielle de Galaxy AI au même titre que la gamme des Galaxy S24. Et, ce n’est pas ce qui le rend plus intéressant en ce moment. Aujourd’hui, l’ex-n°1 des smartphones voit son prix chuter d’environ 800 euros par rapport à son prix de lancement.

Les points forts du Samsung Galaxy S23 Ultra

Un bel écran AMOLED ultra-lumineux

Tout bonnement excellent sur les performances et les photos

Une autonomie olympique avec sa batterie de 5 000 mAh

Au lieu de 1 419 euros, le Samsung Galaxy S23 Ultra (256 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 629,99 euros sur Cdiscount.

