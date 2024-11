Les smartphones Apple et Android sont déjà à prix cassés pour le Black Friday en avant-première : voici les meilleures offres

Il arrive ! L’événement commercial le plus attendu de l’année, le Black Friday ! Cette édition a la particularité de commencer bien en avance, certains commerçants affichant des promotions dès le début du mois de novembre. En particulier sur les smartphones qui sont déjà nombreux à être à prix cassé !

Venu tout droit des États-Unis, le Black Friday est un événement commercial, le plus important de l’année, qui a également pris racine chez nous, en Europe. Il marque le début de la période des fêtes et des achats de Noël avec une tonne de promotions, c’est donc LE moment pour trouver les cadeaux. Comme par exemple, un smartphone tout neuf parmi cette sélection de modèles déjà en promotion !

Les meilleures offres smartphones en avant-première du Black Friday

Sinon, vous pouvez toujours trouver votre bonheur dans un de nos guides d’achat. Celui sur les meilleurs smartphones testés par notre rédaction pour trouver des smartphones plus haut de gamme ou le guide des meilleurs iPhone d’Apple si vous êtes plutôt un client de la firme de Cupertino.

Xiaomi 13T Pro

À cheval entre le milieu de gamme et le premium, le Xiaomi 13T Pro est une belle proposition si l’on veut un appareil puissant sans trop se ruiner. Un smartphone qui coche les bonnes cases sans trop se démarquer, mais on n’en demande pas plus quand il s’affiche avec 300 euros de réduction avant le Black Friday.

Les points forts du Xiaomi 13T Pro

Un écran OLED 144 Hz quasi-parfait

De bonnes performances avec son MediaTek Dimensity 9200+

Un appareil photo polyvalent avec un bon téléobjectif de 50 mm

La recharge de 120 W

Au lieu de 999 euros, le Xiaomi 13T Pro (1 To) est aujourd’hui disponible en promotion à 699 euros sur Boulanger.

Samsung Galaxy A55

Fleuron du milieu de gamme de Samsung en attendant le Galaxy A56, le Samsung Galaxy A55 réduit un peu plus l’écart entre les Galaxy A et les Galaxy S. Une valeur sûre, surtout si l’on cherche un bon smartphone à moins de 500 euros. Il en vaut moins de 300 actuellement.

Les points forts du Samsung Galaxy A55

Un design et un écran dignes du premium

Une grosse amélioration au niveau des performances

Une expérience One UI à la hauteur des Galaxy S

Au lieu de 499 euros, le Samsung Galaxy A55 (128 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 284,99 euros sur Cdiscount.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G

Un des derniers smartphones de Xiaomi, lancé à un prix accessible en début d’année. La version 4G du Xiaomi Redmi Note 13 Pro est, certes, moins puissante que la version 5G, mais sa fiche technique reste des plus intéressante pour un prix de lancement de 350 euros. Alors à moins de 180 euros en amont du Black Friday.

Les points forts du Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G

Un écran de 6,67 pouces, en FHD+ et rafraîchi à 120 Hz

Un capteur photo principal de 200 Mpx

Une charge rapide de 67 W

Au lieu de 349 euros, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G (256 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 179,99 euros sur Cdiscount.

Samsung Galaxy A35

Sur ce segment tarifaire, le Samsung Galaxy A35 est probablement le smartphone le plus équilibré que vous puissiez trouver. Certes, la charge est lente et on n’échappe pas aux bloatwares, mais le Galaxy A35 propose une expérience logicielle comme on en trouve sur les Galaxy S et il a fait ses preuves pour ce qui est des performances.

Les points forts du Samsung Galaxy A35

Un design et un écran corrects

Des performances plus que convaincantes pour son prix

Une expérience logicielle très appréciable

Au lieu de 399 euros, le pack avec un Samsung Galaxy A35 et un Samsung Galaxy Fit3 est aujourd’hui disponible en promotion à 349 euros sur Boulanger.

Apple iPhone SE 2020

Il existe deux façons de mettre la main sur un iPhone pas cher : se tourner vers les anciennes générations ou vers des modèles reconditionnés. Ta-da ! Vous vous retrouvez avec un iPhone SE 2020 à moins de 150 euros. Un modèle qui n’est pas des moindres puisqu’à l’époque, nous avions particulièrement apprécié ses performances.

Les points forts de l’Apple iPhone SE 2020

Les meilleures performances… de 2020

De très bonnes finitions pour le design et l’écran

Il a encore quelques années devant lui avec iOS

Au lieu de 249 euros, l’Apple iPhone SE 2020 est aujourd’hui disponible en reconditionné à 149 euros sur Boulanger.

Motorola G24 Power

Smartphone d’entrée de gamme de Motorola, le G24 Power se démarque uniquement avec sa batterie de 6 000 mAh capable de tenir deux jours, voire plus. Il profite également d’une interface sous Android 14 agréable à utiliser au quotidien. En revanche, ne comptez pas sur ses performances, ni sur son écran LCD en définition HD.

Les points forts du Motorola G24 Power

Une énorme batterie de 6 000 mAh

Interface épurée sous Android 14

Un capteur principal de 50 Mpx qui fait le job

Au lieu de 299 euros, le pack avec le Motorola G24 Power et des écouteurs Moto Buds est aujourd’hui disponible en promotion à 169 euros sur Boulanger.

Samsung Galaxy A15 4G

Malgré de nettes améliorations par rapport au Samsung Galaxy A14, comme l’arrivée de l’écran OLED et un suivi logiciel de quatre ans, le Samsung Galaxy A15 fait seulement acte de présence sur le segment de l’entrée de gamme. La concurrence avec certains acteurs chinois comme Xaomi est trop forte dans ce milieu, reste que ce smartphone a un bon fonds de commerce.

Les points forts du Samsung Galaxy A15 4G

Un écran OLED 90 Hz et de belles finitions

One UI avec 4 ans de MAJ Android

Autonomie correcte

Au lieu de 219 euros, le Samsung Galaxy A15 4G est aujourd’hui disponible en promotion à 134,99 euros sur Cdiscount.

