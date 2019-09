Design en finesse, du style, capable de transporter un ordinateur 15 pouces pour une capacité de 18 litre au total. Le Bellroy Studio Backpack a tout ce dont les étudiants ont besoin. Il a en plus le mérite d’être imperméable et rembourré sa partie dorsale pour être agréable sur le dos. On aime également le système de fermeture, en un clic et d’ouverture… en un seul geste. Il est disponible en quatre coloris.