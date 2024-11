Les smartphones abordables du Black Friday : les meilleures offres avec un budget de moins de 500 €

Le Black Friday est là, mais il faut savoir raison-garder sur les dépenses. Vous n’avez pas forcément besoin d’un smartphone à 1 000 euros, plusieurs modèles à moins de 500 euros sont autant intéressants et c’est sur ceux-là que se concentre cette sélection. Voici notre top deals du Black Friday sur les smartphones à moins de 500 euros.

Même pendant le Black Friday, s’offrir un nouveau smartphone représente un sacré investissement. Pour les personnes souhaitant maîtriser leurs dépenses au milieu de ce chaos de promotions (jetez un œil à notre guide ultime), nous dédions cette sélection sur les smartphones pas chers, parce qu’il n’y a pas de petites économies !

Les meilleures offres smartphones pas chers (moins de 500 €) du Black Friday

Vous ne trouvez pas votre bonheur ? Vous pouvez toujours jeter un œil à nos guides d’achat, à commencer par celui des meilleurs smartphones à moins de 500 euros. Nous avons également un guide sur les meilleurs smartphones Xiaomi, réputés pour leur rapport qualité-prix agressif. Enfin, ce guide sur les meilleurs smartphones reconditionnés pourrait vous permettre de mettre la main sur un bon modèle à petit prix.

Xiaomi Redmi Note 13 5G

C’est en début d’année que Xiaomi a annoncé l’arrivée de cinq nouvelles références dans sa gamme de smartphones abordables Redmi. L’une des plus recommandables ? Le Xiaomi Redmi Note 13 5G, qui propose, pour un prix assez bas, des caractéristiques que l’on a davantage l’habitude de voir sur des modèles premium bien plus onéreux.

Les points forts du Redmi Note 13 5G

Une dalle Amoled FHD+ de 6,67 pouces + 120 Hz

Une puce Dimensity 6080 compatible 5G

Une bonne autonomie

Au lancement à 299,99 euros, le Xiaomi Redmi Note 13 5G est aujourd’hui disponible en promotion à 197 euros sur Amazon.

Samsung Galaxy S24 FE

Le Samsung Galaxy S24 FE constitue une belle porte d’entrée pour découvrir la gamme des S24. Le smartphone dispose d’une bonne conception, d’un superbe écran et de matériaux solides. En termes de performances, l’apport de l’IA dans les fonctionnalités au quotidien apporte une vraie valeur ajoutée à l’usage.

Les points forts du Samsung Galaxy S24 FE

Son design haut de gamme

7 années de mises à jour

Les performances de l’IA

Le Samsung Galaxy S24 FE (128 Go) est en promotion chez Boulanger. Au lieu de 749,99 euros, il est disponible à 449,99 euros, en partie grâce à un bonus reprise de 150 euros.

Fairphone 5

La marque Fairphone s’attache à proposer des smartphones à la fabrication éthique. Le Fairphone 5 est un produit presque entièrement réparable, et reste un appareil très cohérent dans sa fiche technique. Vous avez notamment droit à un bel écran Oled, une puissance intéressante et une autonomie d’une journée.

Les points forts du Fairphone 5

La réparabilité du téléphone

Le nombre de mises à jour

Un bel écran Oled

Au lieu de 549 euros, le Fairphone 5 est aujourd’hui en promotion à 499,99 euros chez Boulanger.

Honor 200 Pro

Un smartphone correct, mais qui peine à se démarquer de la concurrence malgré les bonnes performances de sa puce Snapdragon et le mode Harcourt qui ajoute une légère valeur ajoutée. On aime bien mais pour 800 euros, on peut avoir mieux. Mais pendant le Black Friday, le Honor 200 Pro affiche plus de 300 euros de réduction, ce qui rend son rapport qualité-prix beaucoup plus intéressant.

Les points forts du Honor 200 Pro

Une seule version avec 512 Go de stockage

Les performances de son Snapdragon 8s Gen 3

Le mode portrait Harcourt convaincant

Au lieu de 799,90 euros, le Honor 200 Pro est aujourd’hui disponible en promotion à 469,90 euros sur Amazon.

Un cran en-dessous, le Honor 200 est lui aussi en promotion, chez la Fnac cette fois. Au lieu de 649,90 euros à son lancement, il est disponible à 399,90 euros.

Idem pour le Honor 200 Lite (256 Go), lui aussi en promotion sur Amazon. Au lieu de 299,90 euros, il est disponible à 199,90 euros.

OnePlus 12R

Dans le genre milieu de gamme proche du haut de gamme, il y a aussi le OnePlus 12R doté d’une fiche technique impressionnante au regard de son prix. Écran AMOLED LTPO, le meilleur SoC de 2023, une recharge de 100 W… Ce smartphone n’est pourtant pas parfait, il a ses petits défauts, mais à moins de 500 euros en ce moment, il vaut largement le détour !

Les points forts du OnePlus 12R

Un bel écran AMOLED LTPO

Ni plus ni moins qu’un Snapdragon 8 Gen 2 dans le ventre

Une sacrée autonomie et une recharge de 100 W

Au lieu de 699 euros, le OnePlus 12R est aujourd’hui disponible en promotion à 499 euros sur Amazon.

Toujours dans la famille OnePlus, le Nord 4 (256 Go) est lui aussi en promotion chez Amazon. Au lieu de 499 euros, il est disponible à 397 euros.

Xiaomi 13T

Dans le genre milieu de gamme proche du premium, il y a le Xiaomi 13T. Un écran AMOLED 144 Hz et une recharge de 67 W sont ses principaux points forts, le Xiaomi 13T devant aussi composer avec une partie logicielle à la traîne et des performances en deçà de la concurrence. Mais à quasi moitié prix en ce moment, ce smartphone devient une affaire.

Les points forts du Xiaomi 13T

Les quatre ans de mises à jour annoncées (trois maintenant)

L’écran AMOLED de 6,67″ 144 Hz avec Gorilla Glass 5

La charge rapide 67W qui le recharge en 43 minutes

Au lieu de 651,90 euros, le Xiaomi 13T est aujourd’hui disponible en promotion à 399 euros chez plusieurs marchands dont E.Leclerc.

Google Pixel 8a

La déclinaison « A » de la gamme Google Pixel avance avec pour atout le fabuleux rapport qualité/prix mis en avant. Le Pixel 8a dispose de l’une des meilleures qualités photo du marché, le tout dans un format compact.

Les points forts du Google Pixel 8a

Le meilleur zoom numérique à ce prix

Le format compact et un écran 120 Hz bien calibré

7 ans de MAJ Android

Google AI et Gemini Nano

Au lieu de 479 euros, le Google Pixel 8a (128 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 399 euros (sans forfait) chez RED by SFR.

Le Google Pixel 7a (128 Go) est lui aussi en promotion chez Boulanger. Au lieu d’un prix barré de 399,99 euros, il est disponible en promotion à 349,99 euros.

Motorola Edge 50 Fusion

Motorola a présenté cette année sa nouvelle gamme de smartphones, Edge 50, déclinée en trois modèles, dont le Pro que nous avons testé. Avec cette série, la marque espère dépasser Xiaomi et passer numéro 3 sur le marché du smartphone en France. Le temps nous dira si elle parvient à se hisser sur le podium, mais en attendant, force est de constater que ses Edge 50 présentent de nombreux atouts.

Les points forts du Motorola Edge 50 Fusion

Un design élégant

Une dalle pOLED rafraîchie à 144 Hz

Un Snapdragon 7s Gen2

Une charge rapide à 68 W

Au lieu de 449,99 euros, le Motorola Edge 50 Fusion est aujourd’hui disponible en promotion à 299,99 euros sur Boulanger.

Nothing Phone (2a) Plus

Le Nothing Phone (2a) Plus est une version améliorée du Nothing Phone (2a) avec un net gain de performances, mais au détriment de l’autonomie. L’interface Nothing OS est toujours aussi plaisante avec sa grosse panoplie de widgets, tout comme le design avec le système Glyph au dos. Si vous ne connaissez pas encore les smartphones Nothing, il s’agit d’un éclairage LED autour du module photo servant d’éclairage mais également d’interface supplémentaire.

Les points forts du Nothing Phone (2a) Plus

Le design atypique et le Glyph

Des performances en hausse avec son Dimensity 7350 Pro

Nothing OS, toujours aussi appréciable avec ses widgets

Au lieu de 449 euros, le Nothing Phone (2a) Plus de 256 Go est aujourd’hui disponible en promotion à 399 euros sur Amazon.

Sachez que le Nothing Phone (2a) profite lui aussi de la Black Friday Week, puisqu’il tombe à son prix le plus bas sur Amazon. Au lieu de 349 euros, la version 128 Go de ce smartphone est disponible à 280,25 euros.

Toujours du côté de Nothing, le smartphone de sa marque low-cost, le CMF Phone 1 (128 Go) est lui aussi en promotion chez Amazon. Au lieu de 239 euros, il est disponible à 179,90 euros.

realme 12 Pro

En voilà un smartphone du milieu de gamme qui se donne des airs de premium. Le realme 12 Pro signe le retour discret de la marque chinoise sur le marché français. À l’instar des autres constructeurs chinois, realme nous propose ici un smartphone efficace au tarif agressif. Surtout, ce modèle se démarque avec un design particulièrement luxueux.

Les points forts du realme 12 Pro

Un design qui fleure bon le luxe, puisque conçu par un joaillier

Des performances honorables avec le Snapdragon 6 Gen 1

Batterie de 5 000 mAh avec recharge SuperVOOC de 67 W

Au lieu de 399,99 euros, le realme 12 Pro (256 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 249,99 euros sur Amazon.

Envie de plus de performances ? Le realme 12 Pro+ (256 Go) avec son Snapdragon 7s Gen 2 est lui aussi en promotion pendant la Black Friday Week ! Au lieu de 499,99 euros, il est disponible en promotion à 319,99 euros sur Amazon.

