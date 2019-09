Du 4 au 11 septembre a lieu l’IFA 2019 à Berlin, grand salon dédié aux nouvelles technologies. Retrouvez ici les principales annonces de l’évènement d’outre-rhin.

Les annonces de nouveaux produits s’enchainent à une vitesse folle au cours de cet IFA 2019 et il peut être difficile de tout voir. C’est pourquoi vous retrouverez sur cette page les principales informations concernant le salon berlinois.

Ordinateurs, smartphones, TV 8K, écouteurs true wireless et casques, écrans, système son… Vous retrouverez ici les principales nouveautés qui ont été annoncées lors de l’IFA.

Ce papier sera mis à jour régulièrement tout au long de l’évènement, donc n’hésitez pas à le mettre dans vos favoris et à revenir régulièrement pour ne rien rater.

Voici donc toutes les annonces du 4 septembre à l’IFA 2019 :

16h15 - Les PC d'Asus passent aux écrans 300 Hz

Les gamers veulent des images toujours plus fluides. Si les joueurs consoles se contentent bien souvent de 30 FPS, les joueurs PC (master race) veulent le meilleur. 60 Hz ? 120 ? 144 ? Que nenni, voilà que les ordinateurs portables pour gamers d’Asus s’équipent désormais d’écrans 300 Hz.

On vous en dit plus dans notre article complet.

15h00 - Chromebook 311, 314, 315 et Spin 311, la nouvelle gamme d'Acer

Acer renouvelle sa gamme de Chromebook avec 4 nouveaux ordinateurs portables sous Chrome OS : les Chromebook 311, Chromebook Spin 311, Chromebook 314 et Chromebook 315.

Sur ces 4 appareils, deux mises sur leur grand écran de 14 à 15,6 pouces en Full HD et leur autonomie de 12h30, tandis que les deux autres misent sur leur légèreté.

Pour en savoir plus, consultez notre article complet.

14h45 - Razer décline son Blade 15 dans une variante plus abordable

Razer a présenté ce mercredi une nouvelle déclinaison de son Blade 15 présenté au printemps dernier. Un peu moins bien loti que ce dernier, il est aussi moins cher de 400 dollars. Il n’en reste pas moins un ordinateur portable premium dont le premier prix est annoncé à… 1599 dollars.

Pour en savoir plus sur la configuration de ce nouveau Razer Blade 15, lisez notre article complet.

14h35 - Acer Swift 5 et Swift 3 : le retour des ordinateurs ultra fins

Acer démarre son IFA en trombe avec une nouvelle révision des Swift 3 et Swift 5, ses ultrabooks ultra fins. Ce cru 2019 embarque comme on pouvait l’imaginer des processeurs Intel de 10e génération. Comptez 799 à 1199 euros à partir du mois de novembre selon la configuration.

Retrouvez l’ensemble de la fiche technique de ces ordinateurs portables dans notre article complet.

14h20 - Asus dévoile les prix et date de sortie du ROG Phone 2

On avait déjà rencontré le ROG Phone 2 d’Asus, le smartphone gamer le plus prometteur du moment avec son écran 120 Hz et son Snapdrgaon 855. On découvre aujourd’hui son prix et sa date de sortie. L’édition Elite est disponible dès aujourd’hui à partir de 899 euros.

Pour en savoir plus, retrouvez notre article complet.

14h10 - Audio Technica présente des écouteurs true wireless à prix abordable

Le constructeur japonais Audio-Technica a annoncé ses nouveaux écouteurs true wireless ATH-CKS5TW et ATH-CK3TW. Comptez 99 euros pour une autonomie de 30 heures et 159 euros pour monter jusqu’à 45 heures.

Retrouvez tous les détails sur ces écouteurs dans notre article complet.

17h36 - Razer annonce le premier ultrabook gamer au monde, le Blade Stealth 13

Razer a présenter son tout nouveau Blade Stealth 13, le premier ultrabook pensé pour les gamers équipé d’une GeForce GTX 1650 et d’un processeur Intel de 10e génération.

Retrouvez plus d’informations dans notre article complet.

Notez que l’équipe de FrAndroid se trouve sur place à Berlin pour prendre en main tous ces merveilleux produits. N’hésitez pas à suivre leurs aventures sur Twitter, sur Instagram et sur YouTube.